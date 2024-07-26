Программа тура по дням
Нижняя Катунь
8:30 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.
9:30 Завтрак в кафе.
Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.
12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).
14:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Отдых, прогулки.
19:00 барбекю, вечер знакомств (готовим вместе).
Чуйский тракт и Алтайский Марс
8:00 Завтрак в отеле, выезд с вещами.
Путешествие по Чуйскому тракту.
Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), там каждый уголок – фотозона.
Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, он имеет высоту 1444м, но там очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие.
Дальше по маршруту – слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.
Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.
15:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.
17:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП 2 в Сибири, с ледниковыми вершинами, Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс 1).
20:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха.
21:00 BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию).
Долина Чулышмана
4:00 Встреча рассвета на ретрансляторе, джип-тур на высоту 3038 м (экскурсия дополнительная для желающих, 3000 руб. с человека).
8:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.
9:00 Выезд на автомобилях повышенной проходимости в путешествие в Чулышманскую долину.
Красные ворота, Улаганский перевал, вид на Курайский хребет с перевала Далее по маршруту перевал Кату-Ярык, огромный, с потрясающим видом на долину Чулышмана, спуск в долину.
15:00 Водопад Куркуре, один из самых прекрасных водопадов Алтая.
Путешествие на авто вдоль реки Чулышман.
19:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы".
Ужин.
21:00 Концерт горлового пения в аиле от народного сказателя (оплачивается дополнительно).
Алтайское горловое пение (кай) — это искусство, которое сохранилось в Республике Алтай с незапамятных времен.
Кай — это не просто пение, это "голос духа", а кайчи-исполнитель — это избранник хозяйки Алтая.
Медитативное действие этой музыки слушатели прочувствуют сами
22:30-23:00 Баня для всех участников тура.
Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию
7:00 Завтрак.
8:00 Треккинг до водопада Учар, самого большого водопада в Горном Алтае, в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м, требуется средняя физическая подготовка (оплачивается дополнительно).
Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (не входят в стоимость).
19:00 Возвращение на базу отдыха, баня, ужин.
Каменные грибы и Телецкое озеро
09:00 Завтрак.
10:00 Трекинг на Каменные Грибы (Алтайское Чудо Света).
13:00 Выезд с вещами на Южный берег Телецкого озера на авто повышенной проходимости.
15:00 Большое путешествие на катере через все озеро Телецкое (76 км), на северный берег.
Мы увидим: водопады 40 Грехов (возможно купание), Аю-Кечпес, Корбу, каменную обезьянку, услышим много интересных легенд и фактов про озеро.
18:00 Заселение на базу отдыха.
Нас ждет релакс, отдых и невероятно-красивый закат на озере.
Гора Кокуя. Отъезд
9:00-10:00 Завтрак, выезд с вещами.
10:00 Едем на канатно-кресельный подъемник к горе Кокуя, поднимаемся на вершину 1386 м, где открывается вид на Телецкое озеро и бескрайние горные вершины (доп. плата).
В панораме горы Алтая, Хакасии, Горной Шории.
Обед на вершине горы (не входит в стоимость).
Сувенирные лавки.
15:00 Выезд домой.
Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно в 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.
Варианты размещения на конкретную дату уточняйте у менеджера при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Варианты проживания
Отель «Кедровый остров»
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Номера с полным комфортом, питание в кафе на территории, связь и интернет есть.
База отдыха «Каменные грибы»
Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.
Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами).
Домики с частичным комфортом, в домике умывальник и туалет, душа нет, в тур включена баня на группу (не индивидуально для каждого), электропитание на базе от генератора, поэтому нельзя пользоваться электроприборами, зарядка телефонов только в определенных местах, связь: только теле- два и то не стабильно, электричество по часам.
Отель «Горное озеро»
Номера с полным комфортом, питание в ресторане на территории, связь и интернет есть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур на автомобилях повышенной проходимости на Марс, в долину Чулышмана, на юг
- Телецкого озера
- Круиз на катере через все Телецкое озеро с юга на север 78 км
- Проживание на базах отдыха и в отелях, завтраки
- Вся экскурсионная программа, все входные билеты
- Баня на компанию в долине Чулышмана (2 дня по 1 часу)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
- Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
- Обеды, ужины - средний чек 800 руб
- Моторафтинг по Катуни - от 700 руб. /чел
- Поход на водопад Учар - 3 000 руб. /чел
- Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. /чел
- Подъемник на гору Кокуя
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
- тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу), для джип-туров, забросок используются УАЗы, КАМАЗы, авто класса Джип, для круиза по озеру Телецкое - быстроходные катера.
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 18-47 мест, кондиционер есть.