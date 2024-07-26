Кругосветка по Алтаю

В туре нас ждут Тавдинские пещеры, четыре огромных горных перевала: Семинский, Чике-Таман, Улаганский и Кату-Ярык. А также путешествие по самой красивейшей трассе мира — Чуйскому тракту. Погружение в величие четырех
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главных рек Алтая: Катунь, Чуя, Чулышман и Бия. Курайская степь и инопланетные пейзажи Алтайского Марса.

Нас ждут захватывающие водопады: Камышлинский, Куркуре, Учар, 40 Грехов, Корбу и Аю- Кечпес, а также непередаваемое Гейзеровое озеро и фантастические Каменные грибы.

Мы насладимся панорамами мыса Кырсай и пересечем на быстроходном катере жемчужину Горного Алтая — озеро Телецкое от Южного до Северного берега (78 км).

5
3 отзыва
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Ближайшие даты:
19
июн17
июл7
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

8:30 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

9:30 Завтрак в кафе.

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

14:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Отдых, прогулки.

19:00 барбекю, вечер знакомств (готовим вместе).

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

8:00 Завтрак в отеле, выезд с вещами.

Путешествие по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), там каждый уголок – фотозона.

Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, он имеет высоту 1444м, но там очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие.

Дальше по маршруту – слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.

Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.

15:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.

17:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП 2 в Сибири, с ледниковыми вершинами, Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс 1).

20:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха.

21:00 BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию).

Чуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский Марс
3 день

Долина Чулышмана

4:00 Встреча рассвета на ретрансляторе, джип-тур на высоту 3038 м (экскурсия дополнительная для желающих, 3000 руб. с человека).

8:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.

9:00 Выезд на автомобилях повышенной проходимости в путешествие в Чулышманскую долину.

Красные ворота, Улаганский перевал, вид на Курайский хребет с перевала Далее по маршруту перевал Кату-Ярык, огромный, с потрясающим видом на долину Чулышмана, спуск в долину.

15:00 Водопад Куркуре, один из самых прекрасных водопадов Алтая.

Путешествие на авто вдоль реки Чулышман.

19:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы".

Ужин.

21:00 Концерт горлового пения в аиле от народного сказателя (оплачивается дополнительно).

Алтайское горловое пение (кай) — это искусство, которое сохранилось в Республике Алтай с незапамятных времен.

Кай — это не просто пение, это "голос духа", а кайчи-исполнитель — это избранник хозяйки Алтая.

Медитативное действие этой музыки слушатели прочувствуют сами

22:30-23:00 Баня для всех участников тура.

Долина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина Чулышмана
4 день

Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию

7:00 Завтрак.

8:00 Треккинг до водопада Учар, самого большого водопада в Горном Алтае, в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м, требуется средняя физическая подготовка (оплачивается дополнительно).

Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (не входят в стоимость).

19:00 Возвращение на базу отдыха, баня, ужин.

Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию
5 день

Каменные грибы и Телецкое озеро

09:00 Завтрак.

10:00 Трекинг на Каменные Грибы (Алтайское Чудо Света).

13:00 Выезд с вещами на Южный берег Телецкого озера на авто повышенной проходимости.

15:00 Большое путешествие на катере через все озеро Телецкое (76 км), на северный берег.

Мы увидим: водопады 40 Грехов (возможно купание), Аю-Кечпес, Корбу, каменную обезьянку, услышим много интересных легенд и фактов про озеро.

18:00 Заселение на базу отдыха.

Нас ждет релакс, отдых и невероятно-красивый закат на озере.

Каменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озеро
6 день

Гора Кокуя. Отъезд

9:00-10:00 Завтрак, выезд с вещами.

10:00 Едем на канатно-кресельный подъемник к горе Кокуя, поднимаемся на вершину 1386 м, где открывается вид на Телецкое озеро и бескрайние горные вершины (доп. плата).

В панораме горы Алтая, Хакасии, Горной Шории.

Обед на вершине горы (не входит в стоимость).

Сувенирные лавки.

15:00 Выезд домой.

Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно в 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.

Варианты размещения на конкретную дату уточняйте у менеджера при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Варианты проживания

Отель «Кедровый остров»

1 ночь
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
Номера с полным комфортом, питание в ресторане на территории, связь и интернет есть.
Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»

База отдыха «Зеленый Колобок»

1 ночь

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Номера с полным комфортом, питание в кафе на территории, связь и интернет есть.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

База отдыха «Каменные грибы»

2 ночи

Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.

Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами).

Домики с частичным комфортом, в домике умывальник и туалет, душа нет, в тур включена баня на группу (не индивидуально для каждого), электропитание на базе от генератора, поэтому нельзя пользоваться электроприборами, зарядка телефонов только в определенных местах, связь: только теле- два и то не стабильно, электричество по часам.

База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»

Отель «Горное озеро»

1 ночь

Номера с полным комфортом, питание в ресторане на территории, связь и интернет есть.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Тур на автомобилях повышенной проходимости на Марс, в долину Чулышмана, на юг
  • Телецкого озера
  • Круиз на катере через все Телецкое озеро с юга на север 78 км
  • Проживание на базах отдыха и в отелях, завтраки
  • Вся экскурсионная программа, все входные билеты
  • Баня на компанию в долине Чулышмана (2 дня по 1 часу)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
  • Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 800 руб
  • Моторафтинг по Катуни - от 700 руб. /чел
  • Поход на водопад Учар - 3 000 руб. /чел
  • Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. /чел
  • Подъемник на гору Кокуя
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
  • тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу), для джип-туров, забросок используются УАЗы, КАМАЗы, авто класса Джип, для круиза по озеру Телецкое - быстроходные катера.
  • количество посадочных мест и наличие кондиционера: 18-47 мест, кондиционер есть.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
26 июл 2024
Тур очень понравился!!! Всё было клёво, очень грамотная гид Ольга Шахова!!! Было интересно, познавательно и прикольно!!! Очень, очень понравилось! Советую гида Ольгу Шахову и Компанию туристическую Большая страна!!!
А
28 июн 2024
Достойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетить новые места! Питание, проживание в домиках организовано хорошо, все понравилось, буду обращаться еще в вашу организацию!
Достойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетить
В
19 авг 2023
Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.

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