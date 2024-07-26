1 день

Нижняя Катунь

8:30 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

9:30 Завтрак в кафе.

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

14:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Отдых, прогулки.

19:00 барбекю, вечер знакомств (готовим вместе).