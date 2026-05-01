Главные сокровища Алтая в мини-группе: по Золотому кольцу с прогулкой на катере по Телецкому озеру

Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, увидеть Марс и Каменные грибы и преодолеть перевалы
Это путешествие проведёт вас через самые знаменитые места Алтая.

Туда, где бирюзовая Катунь с грохотом прорывается между скал, где горы Алтайского Марса восхищают разнообразными оттенками, где с высоты перевала Кату-Ярык открывается захватывающий вид на бескрайнюю Чулышманскую долину, а Телецкое озеро встречает глубокой тишиной, отражающей небо и горы. Здесь каждый день будет наполнен ощущением простора и силы природы.
Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся:
маленький рюкзачок для радиальных выходов
фонарик
средство от загара
паспорт, страховка от клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис
солнцезащитные очки
фотоаппарат, зарядки
косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
средства личной гигиены
полотенца для умывания, полотенца для бани
хаба
нижнее бельё
футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка
спортивный костюм, дождевик
термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка
треккинговые палки (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чемальскому тракту

Встречаемся и отправляемся в путешествие по Чемальскому тракту. По пути посетим остров Патмос и Чемальскую ГЭС, после продолжим движение в сторону Ороктойского моста. Именно здесь расположено самое узкое и глубокое место реки Катунь: зажатая между скалами, она будет бурлить и пениться, создавая впечатляющее зрелище.

После разместимся в селе Усть-Сема и отдохнём.

2 день

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман

Сегодня мы отправимся вглубь Алтая по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в десятку самых красивых автомобильных дорог мира. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим множество природных и исторических достопримечательностей, расположенных вдоль тракта. По прибытии в село Акташ разместимся в отеле.

3 день

Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс)

В этот день исследуем урочище Кызыл-Чин, известное как Алтайский Марс. Горы поразят вас своей необычной окраской, создающей ощущение, что находишься на другой планете. Увидим и уникальный ручей Кызыл-Чин. Во время прогулки, если повезёт, сможем обнаружить окаменевшие ракушки. Пройдёмся по древней тропе к заброшенной штольне, где ранее добывали киноварь, побродим по каньонам, а после вернёмся на базу отдыха.

4 день

Чулышманская долина, перевал Кату-Ярык

Сегодня переедем в долину реки Чулышман. По дороге увидим Красные ворота, Мёртвое озеро, озеро Узун-Кёль, Улаганский перевал и комплекс Пазырыкских курганов, имеющий большое историческое значение. С обзорной площадки у перевала Кату-Ярык полюбуемся долиной с головокружительной высоты.

Затем нам предстоит спуск по крутому серпантину.

5 день

Каменные грибы, переезд к Телецкому озеру

В первой половине дня отправимся к Каменным грибам — причудливым природным изваяниям. Прикоснёмся к этим уникальным формам и насладимся панорамными видами на долину и реку Чулышман.

После переедем на южный берег Телецкого озера. Прогуляемся по песчаной косе, а при желании сможем искупаться.

6 день

Экскурсия на катере по Телецкому озеру

Этот день полностью пройдёт на воде. Мы пересечём Телецкое озеро с юга на север, посетив множество природных объектов, расположенных по его берегам. В программе — водопады Корбу, Киште, Эстюба, Каменный залив и другие достопримечательности. Вы насладитесь красотой самого большого озера Алтая и узнаете легенды и предания, связанные с ним.

7 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное проживание84 000 ₽
1-местное проживание102 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (Усть-Сема - 1 ночь, Акташ - 2 ночи, Чулышманская долина - 1 ночь, мыс Кырсай - 1 ночь, Артыбаш - 1 ночь)
  • Трансфер по программе тура на микроавтобусе
  • Входные билеты на Гейзерное озеро, Алтайский Марс, водопады Телецкого озера, Че-Чкыш
  • Заброска в урочище Кызыл-Чин
  • Переправа через реку Чулышман
  • Экскурсия на катере по Телецкому озеру
  • Услуги гида
  • Страхование от несчастного случая
  • Общая групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание
  • Баня
  • Доплата за 1-местное размещение - 18 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 11:00
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

