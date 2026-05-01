Туда, где бирюзовая Катунь с грохотом прорывается между скал, где горы Алтайского Марса восхищают разнообразными оттенками, где с высоты перевала Кату-Ярык открывается захватывающий вид на бескрайнюю Чулышманскую долину, а Телецкое озеро встречает глубокой тишиной, отражающей небо и горы. Здесь каждый день будет наполнен ощущением простора и силы природы.
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся:
маленький рюкзачок для радиальных выходов
фонарик
средство от загара
паспорт, страховка от клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис
солнцезащитные очки
фотоаппарат, зарядки
косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
средства личной гигиены
полотенца для умывания, полотенца для бани
хаба
нижнее бельё
футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка
спортивный костюм, дождевик
термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка
треккинговые палки (по желанию).
Программа тура по дням
Путешествие по Чемальскому тракту
Встречаемся и отправляемся в путешествие по Чемальскому тракту. По пути посетим остров Патмос и Чемальскую ГЭС, после продолжим движение в сторону Ороктойского моста. Именно здесь расположено самое узкое и глубокое место реки Катунь: зажатая между скалами, она будет бурлить и пениться, создавая впечатляющее зрелище.
После разместимся в селе Усть-Сема и отдохнём.
Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман
Сегодня мы отправимся вглубь Алтая по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в десятку самых красивых автомобильных дорог мира. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим множество природных и исторических достопримечательностей, расположенных вдоль тракта. По прибытии в село Акташ разместимся в отеле.
Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс)
В этот день исследуем урочище Кызыл-Чин, известное как Алтайский Марс. Горы поразят вас своей необычной окраской, создающей ощущение, что находишься на другой планете. Увидим и уникальный ручей Кызыл-Чин. Во время прогулки, если повезёт, сможем обнаружить окаменевшие ракушки. Пройдёмся по древней тропе к заброшенной штольне, где ранее добывали киноварь, побродим по каньонам, а после вернёмся на базу отдыха.
Чулышманская долина, перевал Кату-Ярык
Сегодня переедем в долину реки Чулышман. По дороге увидим Красные ворота, Мёртвое озеро, озеро Узун-Кёль, Улаганский перевал и комплекс Пазырыкских курганов, имеющий большое историческое значение. С обзорной площадки у перевала Кату-Ярык полюбуемся долиной с головокружительной высоты.
Затем нам предстоит спуск по крутому серпантину.
Каменные грибы, переезд к Телецкому озеру
В первой половине дня отправимся к Каменным грибам — причудливым природным изваяниям. Прикоснёмся к этим уникальным формам и насладимся панорамными видами на долину и реку Чулышман.
После переедем на южный берег Телецкого озера. Прогуляемся по песчаной косе, а при желании сможем искупаться.
Экскурсия на катере по Телецкому озеру
Этот день полностью пройдёт на воде. Мы пересечём Телецкое озеро с юга на север, посетив множество природных объектов, расположенных по его берегам. В программе — водопады Корбу, Киште, Эстюба, Каменный залив и другие достопримечательности. Вы насладитесь красотой самого большого озера Алтая и узнаете легенды и предания, связанные с ним.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание
|84 000 ₽
|1-местное проживание
|102 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (Усть-Сема - 1 ночь, Акташ - 2 ночи, Чулышманская долина - 1 ночь, мыс Кырсай - 1 ночь, Артыбаш - 1 ночь)
- Трансфер по программе тура на микроавтобусе
- Входные билеты на Гейзерное озеро, Алтайский Марс, водопады Телецкого озера, Че-Чкыш
- Заброска в урочище Кызыл-Чин
- Переправа через реку Чулышман
- Экскурсия на катере по Телецкому озеру
- Услуги гида
- Страхование от несчастного случая
- Общая групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание
- Баня
- Доплата за 1-местное размещение - 18 000 ₽