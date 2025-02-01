Программа тура по дням
Прогулка на лошадях к смотровой площадке
Встреча в с. Элекмонар.
Расселение в эко-доме.
Ознакомительный выезд на лошадях – выход назначаем на 12:00.
Встречаемся в с. Элекмонар до обеда, размещаемся в деревенском гостевом доме и подкрепившись совершаем первый ознакомительный выезд на лошадях вдоль села Элекмонар, а далее вглубь гор – к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на окрестные горы, плато Барантал, устье реки Элекмонар и перспективу извилистой Катуни.
После чаепития у костра – фото-время.
Вдоволь напитав солнечных лучей и волшебных видов, выдвигаемся в обратный путь конной тропой полной цветов маральника.
Вечер проведем за знакомством в национальном алтайском жилище – аиле.
Протяженность: кони 15 км / 4-5 часов.
Прогулка на лошадях к Киндерлинской пещере и старинному маяку
Прогулка на лошадях к Киндерлинской пещере.
Путь пролегает через мост на реке Катунь, у которого находится местная достопримечательность – Зубы дракона.
Чем ближе к цели – тем круче подъем!
К самой пещере верхом подъехать сложно, поэтому оставив лошадок преодолеваем последние 300 метров пешком.
Вид пещеры впечатляет не менее, чем обзор долины Катуни, а поднявшись на вершину горы, где находится старинный маяк (указатель самой высокой вершины в округе).
Вы сможете рассмотреть грань теплой майской весны и холодной зимы по цветущим склонам гор и полян у Ваших ног и заснеженным вершинам, уходящим за горизонт.
В обратный путь, друзья!
Дома вас уже ждут – горячая банька и рассказы инструктора про таежную жизнь.
Протяженность: кони 20 км / 5-6 часов.
Голубые озера Алтая
Подъем в 8 утра, завтрак и в седло!
Необходимо прибыть к озерам к тому времени, кода лучи солнца достигнут водной глади, именно в этот момент озера приобретают свой необыкновенно сказочный цвет и предстают пред нами в полной красе!
На берегу одного из озер устраиваем обед у костра.
Желающие могут окунуться в изумрудные воды, ощутить бодрость духа.
К слову — в майские праздники представляется крайняя возможность увидеть голубые озера Алтая. Далее, из-за половодья, их скроет своими водами река Катунь.
Если все же погода не столь благосклонна или Катунь уже закрыла свои глаза-озера, есть возможность отправиться на кольцевую конную прогулку через вершины Элекмонара, увидеть табуны лошадок и пройти покосными угодиями вдоль горных рек Сулда или Куюм.
Вечер снова объявляется банным, ведь после столь активного дня так приятно попариться!
Автоэкскурсия по Чуйскому тракту. Слияние Чуи и Катуни. Гейзерное озеро
Чуйский тракт является одной из самых красивых дорог мира.
Два красивейших перевала — Семинский и Чеке-таман, а также, слияние рек Катунь и Чуя, Катунские терассы, курайская степь, Северо-Чуйский хребет с его вершиной Актру и многое другое будет на нашем пути.
Жемчужиной экскурсии станет пешая прогулка к озеру Мены — гейзерное озеро молочно-голубого цвета.
Протяженность: авто 700 км. Перепад высот: от 300 до 2000 м н. у. м.
Кто едет через Новосибирск и торопится, может уехать в 21.30 вечером 4-го дня на Новосибирском автобусе (билеты самостоятельно).
Отъезд
6:30 - 07:00 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.
Утром за вами приедет микроавтобус и умчит вас в аэропорт г. Горно-Алтайск.
Кому не по пути – мы поможем сесть на автобус до Новосибирска или Барнаула.
Время прощаться, но только для того, чтобы встретиться снова, друзья!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в эко-доме в комнатах по 2-3 чел.
В зимний период по предварительной заявке от 5-ти человек доступны любые даты под индивидуальный запрос.
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Варианты проживания
Маяк Алтая
Обратите внимание! В доме живут пушистые и очаровательные котики.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Маяк Алтая" (с. Элекмонар).
В гостевом доме:
- 5 отдельных комнат для размещения;
- душевая;
- туалет в доме;
- кухня, где можно самостоятельно приготовить шедевр кулинарного искусства для себя и друзей;
- просторная столовая, где можно расположиться на время трапезы;
- гостиная - для отдыха после трапезы с возможностью совместно посмотреть фотографии на большом экране;
- огромный балкон, откуда наши гости любят наблюдать за надвигающейся грозой или звездным небом;
- бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.
Приусадебный участок:
- баня с отдельной парилкой (веники прилагаются);
- двухместный деревенский санузел;
- тенистый сад, в августе полон спелых фруктов;
- контактный мини-зоопарк, где обитают гуси, утки, кролики и куры с подрастающим поколением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Групповой трансфер от Горно-Алтайска и обратно (только в день заезда и день выезда)
- Питание 1-4 день (каждый день горячий домашний завтрак и горячий домашний ужин. Днем - перекус-пикник на природе (на маршруте) с термосами)
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
- Размещение в эко-доме в комнатах по 2-3 чел
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно
- Билеты на автобус от г. Новосибирск до с. Элекмонар и обратно
- Услуги и экскурсии, не предусмотренные программой тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Важное:
- паспорт;
- наличные;
- телефон;
- POWER BANK (портативное зарядное устройство);
- фотоаппарат;
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшой рюкзак или сумка на пояс (чтобы было под рукой: вода, салфетки, телефон/фотоаппарат).
Предметы гигиены:
- зубная щетка и паста;
- гигиеническая помада;
- шампунь (мыло);
- влажные салфетки;
- расческа;
- антибактериальный крем;
- солнцезащитный крем и др.
Одежда:
- термобелье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной непромокаемой ткани (возможен камуфляж);
- легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор (кепка или панамка в жаркую погоду + шапка для холодной погоды);
- шарф/бафф;
- купальник.
Обувь:
- ботинки (высотой до щиколотки, подошва без глубокого протектора);
- гамаши (фонарики, краги);
- тапочки – выйти быстро из дома до бани, ходить по дому.
Будет полезно:
- водонепроницаемый чехол;
- туристическая сидушка (хоба);
- солнцезащитные очки;
- нож с открывалкой;
- термос или термокружка;
- средство от насекомых;
- грелка для ног, рук;
- красивое платье для фото;
- купальник, плавки для желающих искупаться;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
На базе выдаются:
- непромокаемые плащи ОЗК;
- посуда;
- аптечка для оказания первой медицинской помощи находится у инструктора группы.
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха может колебаться +10 до +35 градусов. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска.
Далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ЧЕРЕЗ г. ГОРНО-АЛТАЙСК
Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).
Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организаторуи в течение 5 минут вас встречают у входа в аэропорт.
Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.
Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).
Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа. Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организаторуи сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (с пересадкой в г. Горно-Алтайске)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору +7(925)700-03-02 или +7(966)095-03-02 и сообщаете о том, что выехали.
Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. НОВОСИБИРСК (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).
Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организаторуи сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
Есть ли ограничения по участию в конном туре?
Дорогие друзья, мы рады видеть абсолютно всех в конном туре, но вынуждены установить следующие ограничения:
В конный тур не допускаются:
- дети младше 12 лет;
- люди старше 65 лет;
- беременные женщины.
Не рекомендуется участие:
- людям в плохой физической форме людям с весом более 90 кг;
- людям с хроническими заболеваниями / мед. противопоказаниями
P.S. если вы относитесь к одной из данных категорий, то мы готовы рассмотреть вашу заявку индивидуально.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
МАЙ и СЕНТЯБРЬ – месяцы, когда на Алтае активизируются клещи. Поэтому каждому туристу желательно заранее сделать прививку.
В каждом городе есть прививочные пункты.
Существует два типа вакцинации: СРОЧНАЯ - не менее чем за 2 недели до выезда, и ПРОСТАЯ - 1 укол за месяц и ещё один укрепляющий укол за 2 недели до выезда.
Тот, кто не успел сделать прививку, может приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "ЙОДАНТИПИРИН" и за 3 дня до приезда на Алтай начать его принимать по инструкции.
Какая будет погода?
Собираясь в тур весной или осенью, стоит помнить, что погода в горах Алтая весьма непредсказуема! Температура воздуха колеблется от +5°С до +20°С днём и от +5°С до -5°С ночью.
Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Участник тура должен быть готов ко всем переменам погоды и одет на все случаи жизни!
Как вести себя с лошадью?
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся самостоятельно одна за другой. Это для них привычное дело, тропы они знают хорошо. Задача всадника только:
- держать дистанцию между лошадьми (не слишком далеко и не слишком близко);
- в некоторых случаях, сидя верхом на лошади, отталкиваться рукой от стволов деревьев и беречь голову от низких веток;
- не давать лошади постоянно есть траву (для этого натяните повод и поднимите голову лошади);
- не ездить через кусты;
- строго следовать тропой, выбранной инструктором, и не заходить в опасные места: крутые откосы, в глубокие места рек;
- не давать лошади прыгать с камней.
- Лошадь – большое и мощное животное. Следите, чтобы она случайно не наступила вам на ногу.
- Подходить к лошади СЗАДИ НЕЛЬЗЯ! Наши лошади спокойны, но все же они – ЛОШАДИ:) Могут испугаться и лягнуть.
- Сделав запланированную или вынужденную остановку в пути, не отпускайте лошадь. Её необходимо привязать или попросить инструктора / товарища подержать.
- Алтайских лошадок следует привязывать не за повод, а за чембур – специальную верёвку. Чембур также используется для того, чтобы подгонять лошадь или вести её «в поводу».
- Очень важно соблюдать дистанцию между лошадками и не отставать.
- Дистанция должна быть 2-3 метра. Такое расстояние между всадниками позволяет экономить время перехода, не сбиваться с тропы, выбранной инструктором, и беречь силы лошадок.
- Если вы понимаете, что отстаёте, лошадь необходимо подгонять. Для этого пользуйтесь чембуром - это нормально, лошади не будет больно.
- Во время перехода следите за своими ощущениями. Если чувствуете, что седло «уезжает» влево / вправо / вперёд / назад - незамедлительно сообщите инструктору.
- Следите за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что-то увидели – сообщайте инструктору.
- Лошадь – ваш лучший друг, товарищ и брат во время похода. Постарайтесь установить с ней контакт. Чтобы вы друг другу доверяли и между вами появилось взаимопонимание – разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д. Достоверно известно – лошади такое внимание очень приятно!:)
Как вести себя с инструктором?
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты и беспрекословно выполнять рекомендации инструктора, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
- ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ инструктора о том, что уходите со стоянки (например, чтобы пойти погулять, пофотографировать и т. д.). Обязательно сообщите какое приблизительно время вы планируете отсутствовать и в какую сторону собираетесь идти;
- ВЫПОЛНЯЙТЕ все указания инструктора во время перехода;
- НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ на инструктора, когда он даёт объективные рекомендации;
Будет ли сотовая связь?
В пределах с. Элекмонар стабильно работают мобильные операторы Билайн, Мегафон и МТС.
В нашем штабе вполне успешно работает Wi-Fi.