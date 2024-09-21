1 день

Обзорная площадка с видом на Телецкое озеро. Дегустация национальной кухни в аиле

08:10-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой “Едем в горы”.

Участников, которые прилетели накануне и остановились в г. Горно-Алтайске, мы можем встретить на парковке гостиницы “Игман”, ориентировочно с 9:40 до 11:00, точные данные сможем сообщить ближе к поездке.

09:30-13:30 Трансфер в гостиницу (4 часа от аэропорта Горно-Алтайска) с остановкой в кафе на обед (оплачивается самостоятельно).

13:30-15:30 Заселение и отдых после перелёта.

15:30-17:30 Знакомство с аилом, этнографическая экскурсия с дегустацией национальной кухни.

Здесь вы узнаете много интересного о народах, населяющих эти земли, укладе их жизни, обычаях и верованиях.

Помимо интереснейшей информации Вас ждут прекрасные панорамные виды на реку Бия.

17:30-18:30: Прогулка до водопадов третьей речки.

18:30-20:30 Ужин в ресторане на берегу Телецкого озера или реки Бия (в зависимости от отеля).

Включено питание: дегустация национальной кухни, ужин.

Размещение: гостиница №1 “Артыбаш”/ “Усадьба в горах”/ “Алтын-Кель”, двухместное, с удобствами в номере

Экскурсии и мероприятия: встреча в аэропорту, трансфер, этнографическая экскурсия, прогулка до водопадов третьей речки.

Авто: 160 км от Горно-Алтайска.