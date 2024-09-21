Золотое кольцо. 8 дней на Алтае

Мы совершим увлекательное путешествие по территории Республики Алтай, посетим жемчужину Алтая – Телецкое озеро, доедем до границы с Монголией по Чуйскому тракту (включён в “Toп-10 самых красивых дорог мира”), познакомимся
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с Чемальским районом и его знаковыми местами.

За 8 дней Вы не только насладитесь богатой и разнообразной природой, но и совершите сплав по горной реке, познакомитесь с национальной культурой, услышите народные легенды, отведаете местные блюда в настоящем алтайском аиле и даже увидите древнюю наскальную живопись.

5
3 отзыва
Золотое кольцо. 8 дней на Алтае
Золотое кольцо. 8 дней на Алтае
Золотое кольцо. 8 дней на Алтае
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная площадка с видом на Телецкое озеро. Дегустация национальной кухни в аиле

08:10-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой “Едем в горы”.

Участников, которые прилетели накануне и остановились в г. Горно-Алтайске, мы можем встретить на парковке гостиницы “Игман”, ориентировочно с 9:40 до 11:00, точные данные сможем сообщить ближе к поездке.

09:30-13:30 Трансфер в гостиницу (4 часа от аэропорта Горно-Алтайска) с остановкой в кафе на обед (оплачивается самостоятельно).

13:30-15:30 Заселение и отдых после перелёта.

15:30-17:30 Знакомство с аилом, этнографическая экскурсия с дегустацией национальной кухни.

Здесь вы узнаете много интересного о народах, населяющих эти земли, укладе их жизни, обычаях и верованиях.

Помимо интереснейшей информации Вас ждут прекрасные панорамные виды на реку Бия.

17:30-18:30: Прогулка до водопадов третьей речки.

18:30-20:30 Ужин в ресторане на берегу Телецкого озера или реки Бия (в зависимости от отеля).

Включено питание: дегустация национальной кухни, ужин.

Размещение: гостиница №1 “Артыбаш”/ “Усадьба в горах”/ “Алтын-Кель”, двухместное, с удобствами в номере

Экскурсии и мероприятия: встреча в аэропорту, трансфер, этнографическая экскурсия, прогулка до водопадов третьей речки.

Авто: 160 км от Горно-Алтайска.

Обзорная площадка с видом на Телецкое озеро. Дегустация национальной кухни в аилеОбзорная площадка с видом на Телецкое озеро. Дегустация национальной кухни в аилеОбзорная площадка с видом на Телецкое озеро. Дегустация национальной кухни в аилеОбзорная площадка с видом на Телецкое озеро. Дегустация национальной кухни в аиле
2 день

Круиз по Телецкому озеру. Посещение закрытого кордона алтайского государственного заповедника. Прогулка на смотровую площадку

08:30-10:00 Завтрак в кафе.

Трансфер до пристани.

10:00-15:00 (16:00) Круиз по Телецкому озеру с осмотром водопадов Корбу, Эстюбе, Киште, Чедор, остановкой на каменистом пляже с прозрачной водой (где в жаркую погоду возможно искупаться), посещением мыса Айран, закрытых поселков Алтайского государственного заповедника (куда можно добраться только по воде). т. к. прогулка будет проходит по территории заповедника, то на берегу с катера вы можете увидеть дикого марала, медведя, лису или гнездо орла с орлятами.

Обед из телецкой рыбы и местных эко-продуктов.

15:00 (16:00)-16:30(17:30) Прогулка на смотровую площадку с видом на Телецкое озеро.

Посещение серебряного источника.

16:30(17:30)-19:30 Свободное время на берегу.

Вы можете полетать над акваторией Телецкого озера на вертолете, поплавать по озеру сап-серфах (стоимость уточняйте на месте), погулять по набережной поселка Артыбаш.

19:30-20:30 Комплексный ужин в кафе.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Размещение: гостиница №1 “Артыбаш”/"Усадьба в горах"/"Алтын-Кель", двухместное, с удобствами в номере.

Экскурсии и мероприятия: круиз по Телецкому озеру, прогулка на смотровую площадку.

Авто: 20 км Катер: 120 км. Пешком: 5 до 10 км.

Круиз по Телецкому озеру. Посещение закрытого кордона алтайского государственного заповедника. Прогулка на смотровую площадкуКруиз по Телецкому озеру. Посещение закрытого кордона алтайского государственного заповедника. Прогулка на смотровую площадкуКруиз по Телецкому озеру. Посещение закрытого кордона алтайского государственного заповедника. Прогулка на смотровую площадкуКруиз по Телецкому озеру. Посещение закрытого кордона алтайского государственного заповедника. Прогулка на смотровую площадку
3 день

Переезд в Чемальский р-н. Смотровая площадка на Катунь и о. Патмос

Завтрак.

Трансфер в Чемальский р-он Алтая, вдоль рек Бия и Катунь, мы будем совершать остановки в красивых местах по пути следования.

Остановка на обед в г. Горно-Алтайске (оплачивается самостоятельно).

Во-второй половине дня мы отправимся на экскурсию к острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных –"must see" на Алтае.

Вы пройдете по подвесному мосту к часовне на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной эко-тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни.

Заселение на базу.

Комплексный ужин.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: эко-отель №2 “Чыгыш”, двухместное проживание. Удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: долина реки Катунь, о. Патмос и эко-тропа над Катунью,

Авто: 270 км Пешком: 4 км.

Переезд в Чемальский р-н. Смотровая площадка на Катунь и о. ПатмосПереезд в Чемальский р-н. Смотровая площадка на Катунь и о. ПатмосПереезд в Чемальский р-н. Смотровая площадка на Катунь и о. ПатмосПереезд в Чемальский р-н. Смотровая площадка на Катунь и о. Патмос
4 день

Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Село мастеров Аскат. Горная пасека

Завтрак.

Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам под руководством опытного сертифицированного инструктора.

Возможен достаточно экстремальный вариант – рафтинг с прохождением порогов, обилием брызг, адреналина, эмоций.

Каждый почувствует себя частью команды, а незабываемое приключение будет записано как на гоу-про инструктора, так и особо яркие моменты – с берега.

Альтернативный вариант – моторафтинг, – представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, то есть вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.

Обед (оплачивается самостоятельно).

После обеда мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют “Зубы дракона”.

Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют “арт-деревней” или даже “богемным хутором”, ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.

В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей, прогулка по чарующий горной тропе на обзорную площадку.

В завершении дня мы посетимодну их лучших местных пасек, где вы сможете познакомиться с технологией пчеловодства, попробовать “сон на пчелах”, продегустировать и приобрести мёд.

Вечером – ужин, костёр, обмен впечатлениями.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: турбаза №2 “Чыгыш”, двухместное проживание. Удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: сплав по Катуни, скальный объект “Зубы дракона”, с. Аскат, горная пасека.

Авто: 60 км Пешком: 6 км По воде: 8 км.

Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Село мастеров Аскат. Горная пасекаСплав или моторафтинг по реке Катунь. Село мастеров Аскат. Горная пасекаСплав или моторафтинг по реке Катунь. Село мастеров Аскат. Горная пасекаСплав или моторафтинг по реке Катунь. Село мастеров Аскат. Горная пасека
5 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Завтрак.

Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.

Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском перевале (1717 м) и исследуем древние караванные тропы на живописном перевале Чике-Таман.

Помедитируем в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, посетим древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – “Калбак-Таш”, где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).

Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.

Заселение на базу.

Ужин.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: турбаза №3 “Подгорная”/"Акташ Вилладж", двухместное проживание в доме.

Удобства внутри по тарифу “Стандарт”.

Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.

Авто: 290 км. Пешком: 6 км.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
6 день

Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский марс. Гейзерное озеро

Завтрак.

Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).

Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.

Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.

По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.

Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марсе.

Вы увидите разноцветные ландшафты, которые заставят Вас почувствовать себя гостем красной планеты.

Обратное возвращение.

Ужин.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: турбаза №3 “Подгорная”/ “Акташ Вилладж”, двухместное проживание в доме. Удобства внутри.

Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.

Авто: 120 км Пешком: 6 км.

Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский марс. Гейзерное озероСнежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский марс. Гейзерное озероСнежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский марс. Гейзерное озероСнежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский марс. Гейзерное озеро
7 день

Святилище Адыр-кан. Катунские террасы. Ильгумень. Природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров

После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону по Чуйскому тракту.

Мы посетим древнее святилище Адыр-Кан, сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.

Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.

После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.

На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.

Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.

Венчает долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.

Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.

Заселение на турбазу, ужин.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: турбаза №4 “Территория счастья”, двухместное проживание. Удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: святилище Адыр-Кан, Катунские террасы, Ильгуменский порог, Уч-Энмек.

Авто: 320 км. Пешком: 4 км.

Святилище Адыр-кан. Катунские террасы. Ильгумень. Природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыровСвятилище Адыр-кан. Катунские террасы. Ильгумень. Природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыровСвятилище Адыр-кан. Катунские террасы. Ильгумень. Природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыровСвятилище Адыр-кан. Катунские террасы. Ильгумень. Природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров
8 день

Отъезд

6:00-6:30 Завтрак (классический или ланч-боксы).

6:30-6:40 Посадка в автобус.

6:40-08:40 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.

Прощание с участниками, вылетающими утренними рейсами в 10:10 и в 11:10 утра.

8:40-9:00 Трансфер до автовокзала г. Горно-Алтайска и гостиницы “Игман” участников, желающих остаться в г. Горно-Алтайске, либо дожидающихся вечерних вылетов.

Прощание с участниками.

Здесь наше путешествие подходит к концу.

Если у Вас есть свободное время до вечернего вылета, мы рекомендуем Вам сдать вещи в камеру хранения на автовокзале и отправится в музей им. Анохина (в пешей доступности от автовокзала), где хранится мумия Алтайской принцессы и другие интереснейшие реликвии Алтая, вход-250-300 руб. за человека. После музея рекомендуем Вам посетить лучший ресторан города – “Типография” или бар “Эль Гранд”. В аэропорт г. Горно-Алтайска вы сможете легко попасть на такси (работает Яндекс. Такси), путь займет примерно 20-30 минут, стоимость 250-550 руб.

Авто: 95 км до Горно-Алтайска.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах и в гостиницах по маршруту, в разных районах Алтая.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
90 80030 000
  • турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее;
  • размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу);
  • на всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно;
  • в домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank;
  • на большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой;
  • как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках;
  • постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы в основном не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.

Ниже и в программе указаны возможные варианты размещения. Подробную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Артыбаш»

2 ночи

Hotel Artybash — это отель, расположенный в городе Артыбаш. К услугам гостей сад, общий лаундж, ресторан и бар. К услугам гостей отеля — бесплатная частная парковка. Желающие осмотреть окрестности могут воспользоваться прокатом велосипедов. В номерах Hotel Artybash установлен бесплатный Wi-Fi.

Также в распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку.

Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»Гостиница «Артыбаш»

Гостиница «Усадьба в горах»

2 ночи

"Усадьба в горах" находятся в центре Артыбаша. Для гостей открыт пункт проката велосипедов, а также можно совершить пешую прогулку среди живописных окрестностей. При заселении выдается набор постельного белья. Из окон виден прекрасный пейзаж горных возвышенностей и зеленые леса. В некоторых номерах есть обеденная зона, где можно позавтракать. В том числе имеется кухня, оборудованная микроволновой печью, холодильником и другой бытовой техникой.

Гостиница «Усадьба в горах»Гостиница «Усадьба в горах»Гостиница «Усадьба в горах»Гостиница «Усадьба в горах»Гостиница «Усадьба в горах»Гостиница «Усадьба в горах»Гостиница «Усадьба в горах»

База отдыха «Алтын-Кель»

2 ночи

Располагается на берегу озера Телецкое, в 2,5 км пути от села Артыбаш, Республики Алтай. Это уникальное место принесет душевный и физический отдых каждому гостю. Живописная природа и свежий воздух привлекают много туристов. Здесь отдыхающим готовы предложить трансферные услуги, парковку и комфортное проживание. Для размещения подготовлены уютные номера в больших коттеджах, выполненных из дерева. Интерьер подобран в домашнем стиле. Так же имеются ванные комнаты, оснащенные современной сантехникой. Из окон открывается красивый вид на лес и прилегающую местность.

Желающие могут пообедать в близлежащем кафе, в котором подают блюда европейской кухни и вкусные напитки. Кроме того, постояльцы могут готовить самостоятельно на оборудованной кухне. На территории есть места для пикника и беседки, где можно посидеть в компании друзей.

База отдыха «Алтын-Кель»База отдыха «Алтын-Кель»База отдыха «Алтын-Кель»База отдыха «Алтын-Кель»База отдыха «Алтын-Кель»База отдыха «Алтын-Кель»База отдыха «Алтын-Кель»

Эко-отель «Чыгыш»

2 ночи

База отдыха «Чыгыш» расположена в тихом и спокойном месте в Алтайском крае. Гости особенно ценят удачное расположение, позволяющее наслаждаться комфортным отдыхом и отдыхать вдали от городской суеты в окружении волшебных гор и завораживающих пейзажей.

Все домики выполнены из натуральных экологически чистых материалов, внутри каждого есть удобная кровать, шкаф для одежды, оборудован санузел.

Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»Эко-отель «Чыгыш»

Гостиница «Подгорная»

2 ночи

Гостиница Подгорная расположена в селе Акташ.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, посуда, кофеварка, чайник, микроволновая печь, кухонная плита, отопление, терраса.

Гостиница «Подгорная»Гостиница «Подгорная»Гостиница «Подгорная»Гостиница «Подгорная»Гостиница «Подгорная»

Гостиница «Акташ Вилладж»

2 ночи

Отель находится в живописном месте, где гостей ждет чистый воздух, кристальная вода рек и красивые пейзажи.

В кафе гости отеля могут самостоятельно приготовить себе еду, пообщаться в компании. На территории есть беседки и мангальная зона, где можно пожарить шашлык. Работает баня.

Гостиница «Акташ Вилладж»Гостиница «Акташ Вилладж»Гостиница «Акташ Вилладж»Гостиница «Акташ Вилладж»Гостиница «Акташ Вилладж»Гостиница «Акташ Вилладж»

База отдыха «Территория Счастья»

1 ночь

Экологически чистые номера из кедра с центральным отоплением и всеми удобствами. Интернет от МТС 4G (другие операторы без приёма!). Настоящая банька и возможность заказа массажа и пармейстера.

База отдыха «Территория Счастья»База отдыха «Территория Счастья»База отдыха «Территория Счастья»База отдыха «Территория Счастья»База отдыха «Территория Счастья»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер и вся маршрутная нить программы
  • Питание: 7 завтраков, 1 дегустация национальной кухни, 1 обед, 7 ужинов
  • Проживание на турбазах по программе
  • Все экскурсии и мероприятие по программе тура и все входные билеты
  • Работа гида-экскурсовода - 1 чел
  • Круиз на катере по Телецкому озеру
  • Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь и прокат снаряжения (жилет, каска, гидрокостюм, и при необходимости брызгозащитная куртка)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание (обеды) в кафе - от 800 руб. (средний чек за комплексный обед в местных кафе)
  • Полет на вертолете, уточнять на месте, экскурсия доступна не всегда
  • Аренда сап-серфов - от 1000 руб. в час
  • Страховка от укуса клеща - 400 руб. (Росгосстрах)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие рекомендации по перелету/переезду?

Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 4 часа трансфера).

Лучше всего брать рейс с прилетом с 08:10 утра до 09:30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.

Например, если несколько человек прилетело в 08:10 и 2 человека в 09:10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09:10, получат багаж, т. е. в 09:30 утра.

За дополнительную плату – от 10000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время.

В финальный день тура мы доставим Вас в аэропорт г. Горно-Алтайска к утренним рейсам.

Какие особенности питания в туре?

Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания. Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.

Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания от 800 -1000 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.

Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.

Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.

Будет ли мобильная связь и интернет?

В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.

Самый распространенный расклад, следующий:

1 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет. На базе преимущественно будет ловить оператор МТС, частично могут ловить другие операторы, wifi отсутствует.

2, 3, 4, 5 день тура – периодами мобильная связь и интернет будут недоступны. Вечером доступны все мобильные операторы, есть wi-fi.

6, 7, 8 день – частичное отсутствие связи днем, на базе ловит преимущественно МТС, частично могут ловить другие операторы, wi-fi отсутствует.

Будут ли магазины, банкоматы, возможность оплаты банковской картой?

Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки.

Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах.

Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате Сбербанка, он есть во всех крупных поселках.

Медицинская помощь. Страхование. Клещи

В районе проведения программы тура расположены государственные больницы, есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.

Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Росгосстрах» – страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.

С 20 апреля и до 15 июня на маршруте могут быть клещи. Самая высокая активность клещей в конце апреля и в начале мая. С середины мая и до середины июня случаи укусов редкие. Однако, рекомендуем Вам приобрести страховку от укуса клеща (Оплачивается самостоятельно). В местных больницах есть возможность введения иммуноглобулина. Если вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе, в списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, пос. Элекмонар или пос. Чемал, пос. Акташ, пос. Шебалино. Также, рекомендуем заблаговременно поставить прививку от укуса клеща, которая делается в 2 этапа.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
21 сен 2024
Потрясающе!
Всегда хотел побывать на Алтае и долго выбирал когда мне поехать, пока знакомые не подсказали, что в начале весны невероятная красота реки Катунь и играющие разными красками деревья. И это
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на 100% правда!
По туру важно, что уровень комфорта был на высоте:
1) Питание такое, что я потолстел. Заявлено, что обеды будут стоить 900р., но это они видимо на всякий случай написали самую высокую цену в самом дорогом месте. Обеды иногда были включены в тур, а иногда я набирал на 500-600р.
2) Проживание в уютных номерах отелей или в домиках. Везде есть удобства, но wi-fi ловил вне номеров.
3) Ездили мы на комфортном автобусе Мерседес. Тепло, удобно, чисто и с фильмами про Алтай.
4) Везде без спешки, всегда было много времени насладиться красотами и что важно, гид рассказывала нам ооочень много всего интересного.

Большое спасибо гиду Еве и водителю Леониду!

Сам тур потрясающе сформирован: лёгкие прогулки к красивым местам, катание на катере по озеру, сплав на рафте, интересные экскурсии в исторических частях республики, и многое другое!

Эмоций столько, что уже хочется вернуться)

В
21 окт 2024
Организация на высшем уровне! Все четко, по программе и размещению вопросов нет. Спасибо огромное гиду Анне и водителю Олегу за гостеприимство и комфорт!
Организация на высшем уровне! Все четко, по программе и размещению вопросов нет. Спасибо огромное гиду АннеОрганизация на высшем уровне! Все четко, по программе и размещению вопросов нет. Спасибо огромное гиду АннеОрганизация на высшем уровне! Все четко, по программе и размещению вопросов нет. Спасибо огромное гиду АннеОрганизация на высшем уровне! Все четко, по программе и размещению вопросов нет. Спасибо огромное гиду Анне
Л
12 окт 2024
Вы большие молодцы!

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