Программа тура по дням
Обзорная площадка с видом на Телецкое озеро. Дегустация национальной кухни в аиле
08:10-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой “Едем в горы”.
Участников, которые прилетели накануне и остановились в г. Горно-Алтайске, мы можем встретить на парковке гостиницы “Игман”, ориентировочно с 9:40 до 11:00, точные данные сможем сообщить ближе к поездке.
09:30-13:30 Трансфер в гостиницу (4 часа от аэропорта Горно-Алтайска) с остановкой в кафе на обед (оплачивается самостоятельно).
13:30-15:30 Заселение и отдых после перелёта.
15:30-17:30 Знакомство с аилом, этнографическая экскурсия с дегустацией национальной кухни.
Здесь вы узнаете много интересного о народах, населяющих эти земли, укладе их жизни, обычаях и верованиях.
Помимо интереснейшей информации Вас ждут прекрасные панорамные виды на реку Бия.
17:30-18:30: Прогулка до водопадов третьей речки.
18:30-20:30 Ужин в ресторане на берегу Телецкого озера или реки Бия (в зависимости от отеля).
Включено питание: дегустация национальной кухни, ужин.
Размещение: гостиница №1 “Артыбаш”/ “Усадьба в горах”/ “Алтын-Кель”, двухместное, с удобствами в номере
Экскурсии и мероприятия: встреча в аэропорту, трансфер, этнографическая экскурсия, прогулка до водопадов третьей речки.
Авто: 160 км от Горно-Алтайска.
Круиз по Телецкому озеру. Посещение закрытого кордона алтайского государственного заповедника. Прогулка на смотровую площадку
08:30-10:00 Завтрак в кафе.
Трансфер до пристани.
10:00-15:00 (16:00) Круиз по Телецкому озеру с осмотром водопадов Корбу, Эстюбе, Киште, Чедор, остановкой на каменистом пляже с прозрачной водой (где в жаркую погоду возможно искупаться), посещением мыса Айран, закрытых поселков Алтайского государственного заповедника (куда можно добраться только по воде). т. к. прогулка будет проходит по территории заповедника, то на берегу с катера вы можете увидеть дикого марала, медведя, лису или гнездо орла с орлятами.
Обед из телецкой рыбы и местных эко-продуктов.
15:00 (16:00)-16:30(17:30) Прогулка на смотровую площадку с видом на Телецкое озеро.
Посещение серебряного источника.
16:30(17:30)-19:30 Свободное время на берегу.
Вы можете полетать над акваторией Телецкого озера на вертолете, поплавать по озеру сап-серфах (стоимость уточняйте на месте), погулять по набережной поселка Артыбаш.
19:30-20:30 Комплексный ужин в кафе.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Размещение: гостиница №1 “Артыбаш”/"Усадьба в горах"/"Алтын-Кель", двухместное, с удобствами в номере.
Экскурсии и мероприятия: круиз по Телецкому озеру, прогулка на смотровую площадку.
Авто: 20 км Катер: 120 км. Пешком: 5 до 10 км.
Переезд в Чемальский р-н. Смотровая площадка на Катунь и о. Патмос
Завтрак.
Трансфер в Чемальский р-он Алтая, вдоль рек Бия и Катунь, мы будем совершать остановки в красивых местах по пути следования.
Остановка на обед в г. Горно-Алтайске (оплачивается самостоятельно).
Во-второй половине дня мы отправимся на экскурсию к острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных –"must see" на Алтае.
Вы пройдете по подвесному мосту к часовне на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной эко-тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни.
Заселение на базу.
Комплексный ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: эко-отель №2 “Чыгыш”, двухместное проживание. Удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: долина реки Катунь, о. Патмос и эко-тропа над Катунью,
Авто: 270 км Пешком: 4 км.
Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Село мастеров Аскат. Горная пасека
Завтрак.
Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам под руководством опытного сертифицированного инструктора.
Возможен достаточно экстремальный вариант – рафтинг с прохождением порогов, обилием брызг, адреналина, эмоций.
Каждый почувствует себя частью команды, а незабываемое приключение будет записано как на гоу-про инструктора, так и особо яркие моменты – с берега.
Альтернативный вариант – моторафтинг, – представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, то есть вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.
Обед (оплачивается самостоятельно).
После обеда мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют “Зубы дракона”.
Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют “арт-деревней” или даже “богемным хутором”, ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.
В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей, прогулка по чарующий горной тропе на обзорную площадку.
В завершении дня мы посетимодну их лучших местных пасек, где вы сможете познакомиться с технологией пчеловодства, попробовать “сон на пчелах”, продегустировать и приобрести мёд.
Вечером – ужин, костёр, обмен впечатлениями.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №2 “Чыгыш”, двухместное проживание. Удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: сплав по Катуни, скальный объект “Зубы дракона”, с. Аскат, горная пасека.
Авто: 60 км Пешком: 6 км По воде: 8 км.
Путешествие по Чуйскому тракту
Завтрак.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском перевале (1717 м) и исследуем древние караванные тропы на живописном перевале Чике-Таман.
Помедитируем в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, посетим древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – “Калбак-Таш”, где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №3 “Подгорная”/"Акташ Вилладж", двухместное проживание в доме.
Удобства внутри по тарифу “Стандарт”.
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.
Авто: 290 км. Пешком: 6 км.
Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский марс. Гейзерное озеро
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).
Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.
Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марсе.
Вы увидите разноцветные ландшафты, которые заставят Вас почувствовать себя гостем красной планеты.
Обратное возвращение.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №3 “Подгорная”/ “Акташ Вилладж”, двухместное проживание в доме. Удобства внутри.
Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.
Авто: 120 км Пешком: 6 км.
Святилище Адыр-кан. Катунские террасы. Ильгумень. Природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров
После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону по Чуйскому тракту.
Мы посетим древнее святилище Адыр-Кан, сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.
После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
Заселение на турбазу, ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №4 “Территория счастья”, двухместное проживание. Удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: святилище Адыр-Кан, Катунские террасы, Ильгуменский порог, Уч-Энмек.
Авто: 320 км. Пешком: 4 км.
Отъезд
6:00-6:30 Завтрак (классический или ланч-боксы).
6:30-6:40 Посадка в автобус.
6:40-08:40 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими утренними рейсами в 10:10 и в 11:10 утра.
8:40-9:00 Трансфер до автовокзала г. Горно-Алтайска и гостиницы “Игман” участников, желающих остаться в г. Горно-Алтайске, либо дожидающихся вечерних вылетов.
Прощание с участниками.
Здесь наше путешествие подходит к концу.
Если у Вас есть свободное время до вечернего вылета, мы рекомендуем Вам сдать вещи в камеру хранения на автовокзале и отправится в музей им. Анохина (в пешей доступности от автовокзала), где хранится мумия Алтайской принцессы и другие интереснейшие реликвии Алтая, вход-250-300 руб. за человека. После музея рекомендуем Вам посетить лучший ресторан города – “Типография” или бар “Эль Гранд”. В аэропорт г. Горно-Алтайска вы сможете легко попасть на такси (работает Яндекс. Такси), путь займет примерно 20-30 минут, стоимость 250-550 руб.
Авто: 95 км до Горно-Алтайска.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических базах и в гостиницах по маршруту, в разных районах Алтая.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|90 800
|30 000
- турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее;
- размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу);
- на всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно;
- в домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank;
- на большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой;
- как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках;
- постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы в основном не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Ниже и в программе указаны возможные варианты размещения. Подробную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Артыбаш»
Hotel Artybash — это отель, расположенный в городе Артыбаш. К услугам гостей сад, общий лаундж, ресторан и бар. К услугам гостей отеля — бесплатная частная парковка. Желающие осмотреть окрестности могут воспользоваться прокатом велосипедов. В номерах Hotel Artybash установлен бесплатный Wi-Fi.
Также в распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку.
Гостиница «Усадьба в горах»
"Усадьба в горах" находятся в центре Артыбаша. Для гостей открыт пункт проката велосипедов, а также можно совершить пешую прогулку среди живописных окрестностей. При заселении выдается набор постельного белья. Из окон виден прекрасный пейзаж горных возвышенностей и зеленые леса. В некоторых номерах есть обеденная зона, где можно позавтракать. В том числе имеется кухня, оборудованная микроволновой печью, холодильником и другой бытовой техникой.
База отдыха «Алтын-Кель»
Располагается на берегу озера Телецкое, в 2,5 км пути от села Артыбаш, Республики Алтай. Это уникальное место принесет душевный и физический отдых каждому гостю. Живописная природа и свежий воздух привлекают много туристов. Здесь отдыхающим готовы предложить трансферные услуги, парковку и комфортное проживание. Для размещения подготовлены уютные номера в больших коттеджах, выполненных из дерева. Интерьер подобран в домашнем стиле. Так же имеются ванные комнаты, оснащенные современной сантехникой. Из окон открывается красивый вид на лес и прилегающую местность.
Желающие могут пообедать в близлежащем кафе, в котором подают блюда европейской кухни и вкусные напитки. Кроме того, постояльцы могут готовить самостоятельно на оборудованной кухне. На территории есть места для пикника и беседки, где можно посидеть в компании друзей.
Эко-отель «Чыгыш»
База отдыха «Чыгыш» расположена в тихом и спокойном месте в Алтайском крае. Гости особенно ценят удачное расположение, позволяющее наслаждаться комфортным отдыхом и отдыхать вдали от городской суеты в окружении волшебных гор и завораживающих пейзажей.
Все домики выполнены из натуральных экологически чистых материалов, внутри каждого есть удобная кровать, шкаф для одежды, оборудован санузел.
Гостиница «Подгорная»
Гостиница Подгорная расположена в селе Акташ.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, посуда, кофеварка, чайник, микроволновая печь, кухонная плита, отопление, терраса.
Гостиница «Акташ Вилладж»
Отель находится в живописном месте, где гостей ждет чистый воздух, кристальная вода рек и красивые пейзажи.
В кафе гости отеля могут самостоятельно приготовить себе еду, пообщаться в компании. На территории есть беседки и мангальная зона, где можно пожарить шашлык. Работает баня.
База отдыха «Территория Счастья»
Экологически чистые номера из кедра с центральным отоплением и всеми удобствами. Интернет от МТС 4G (другие операторы без приёма!). Настоящая банька и возможность заказа массажа и пармейстера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и вся маршрутная нить программы
- Питание: 7 завтраков, 1 дегустация национальной кухни, 1 обед, 7 ужинов
- Проживание на турбазах по программе
- Все экскурсии и мероприятие по программе тура и все входные билеты
- Работа гида-экскурсовода - 1 чел
- Круиз на катере по Телецкому озеру
- Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь и прокат снаряжения (жилет, каска, гидрокостюм, и при необходимости брызгозащитная куртка)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание (обеды) в кафе - от 800 руб. (средний чек за комплексный обед в местных кафе)
- Полет на вертолете, уточнять на месте, экскурсия доступна не всегда
- Аренда сап-серфов - от 1000 руб. в час
- Страховка от укуса клеща - 400 руб. (Росгосстрах)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рекомендации по перелету/переезду?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 4 часа трансфера).
Лучше всего брать рейс с прилетом с 08:10 утра до 09:30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.
Например, если несколько человек прилетело в 08:10 и 2 человека в 09:10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09:10, получат багаж, т. е. в 09:30 утра.
За дополнительную плату – от 10000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время.
В финальный день тура мы доставим Вас в аэропорт г. Горно-Алтайска к утренним рейсам.
Какие особенности питания в туре?
Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания. Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания от 800 -1000 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.
Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.
Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.
Будет ли мобильная связь и интернет?
В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.
Самый распространенный расклад, следующий:
1 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет. На базе преимущественно будет ловить оператор МТС, частично могут ловить другие операторы, wifi отсутствует.
2, 3, 4, 5 день тура – периодами мобильная связь и интернет будут недоступны. Вечером доступны все мобильные операторы, есть wi-fi.
6, 7, 8 день – частичное отсутствие связи днем, на базе ловит преимущественно МТС, частично могут ловить другие операторы, wi-fi отсутствует.
Будут ли магазины, банкоматы, возможность оплаты банковской картой?
Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки.
Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах.
Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате Сбербанка, он есть во всех крупных поселках.
Медицинская помощь. Страхование. Клещи
В районе проведения программы тура расположены государственные больницы, есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Росгосстрах» – страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.
С 20 апреля и до 15 июня на маршруте могут быть клещи. Самая высокая активность клещей в конце апреля и в начале мая. С середины мая и до середины июня случаи укусов редкие. Однако, рекомендуем Вам приобрести страховку от укуса клеща (Оплачивается самостоятельно). В местных больницах есть возможность введения иммуноглобулина. Если вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе, в списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, пос. Элекмонар или пос. Чемал, пос. Акташ, пос. Шебалино. Также, рекомендуем заблаговременно поставить прививку от укуса клеща, которая делается в 2 этапа.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всегда хотел побывать на Алтае и долго выбирал когда мне поехать, пока знакомые не подсказали, что в начале весны невероятная красота реки Катунь и играющие разными красками деревья. И это