Приглашаем Вас совершить путешествие в удивительный и прекрасный уголок Горного Алтая – Уймонскую долину.
Это хорошая возможность вырваться из мира шумных мегаполисов в пространство чистых сил природы: подышать свежим воздухом, пройтись по горным тропам вдоль стремительных рек и красивейших озер, послушать звуки природы и первозданную тишину, а также просто пообщаться друг с другом, наблюдая за пламенем вечернего костра.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт, село Усть-Кокса
Выезд из Горно-алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-коксу (трансфер оплачивается отдельно).
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в село Усть-Кокса на туркомплекс.
Ужин, вечер знакомств.
Протяжённость – 375 км.
Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.
Экскурсия в село Верхний Уймон
Посещение Мемориального Дом-Музея Н. К. Рериха.
Музей создан на территории усадьбы В. С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века.
Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов.
Здесь был центр экспедиционной деятельности на Алтае.
Затем – посещение музея старообрядчества.
Раиса Павловна расскажет всё про староверов.
Она пишет про них книги уже много лет и является хранительницей музея.
К вечеру прогулка на слияние рек Катунь и Кокса.
Протяжённость: авто – 36 км, пешком – 1-2 км.
Питание: завтрак, обед и ужин в кафе.
Встреча с травником
Встреча с травником.
Увлекательный рассказ о мире трав, их целебных свойствах, а также применении в быту и в медицине.
Изучение трав на природе с одновременным сбором на чай.
Знакомство с темой выживания в дикой природе.
Протяжённость: авто – 50 км, пешком – 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Подъём на гору Маяк
Сегодня нас ждёт обзорная гора Маяк.
С неё открывается красивый вид на всю Уймонскую долину.
После обеда Мастер-класс в доме ремесел по изготовлению куклы-оберега «Уймоночка».
Протяжённость: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин в кафе.
Экскурсия на Мультинские озёра
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.
Пикник на природе.
Возвращение в Усть-Коксу к ужину.
Протяжённость: авто – 115 км, пешком – 7 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Поездка в Тюргунду. Вид на белуху
Сегодня мы отправимся в село Тюнгур.
Увидим одну из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самую высокую вершину Горного Алтая и Катунского хребта – Белуху.
На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер – Трехглавая.
На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи (4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть – седловина.
Гора действительно почти вся покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая – Катунь.
Подъем на смотровую площадку на гору Байда, где открывается панорамный вид на Белуху.
Переезд в ущелье Тюргунда, где находятся каменные изваяния и к месту слияния рек Аккем и Катунь.
Протяжённость: авто – 120 км, пешком – 5 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Отъезд в Горно-Алтайск
Завтрак.
Отправление в Горно-Алтайск в 09:00 (трансфер в стоимость не входит).
Приезд в Горно-Алтайск в 15:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно- Алтайск).
Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Протяжённость: авто – 375 км.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
- класс Эконом – 53 700 руб. (размещение в 2-3-х местном номере с удобствами на этаже);
- класс Стандарт – 57 900 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами, бронирование только номерами);
- класс Джуниор Сюит – 65 400 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами, бронирование только номерами);
- 47 700 руб. /чел – размещение на дополнительном месте (раскладушка) (в номерах Стандарт и Джуниор Сюит);
- 48 900 руб. /чел – размещение на дополнительном месте (кровать) (в номерах Джуниор Сюит);
Доплата за одноместное размещение:
- класс Эконом – 10 800 руб. ;
- класс Стандарт – 15 000 руб. ;
- класс Джуниор Сюит – 22 500 руб.
Подселение возможно только при размещении эконом.
Варианты проживания
Эко-отель «Альтаир»
Туркомплекс расположен в одном из красивейших мест Алтая, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливается со спокойной и глубокой Коксой. Спускаясь в долину, обе реки несут с собой чистоту и силу снегов, лежащих на горных хребтах.
Территория туркомплекса составляет 1 Га. Зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая – Катунь, где можно искупаться в теплую погоду, с северной стороны виден Теректинский Хребет, а с южной и западной – Катунский. На территории есть баня, летнее кафе, сан. блок, беседка, коттедж с благоустроенным проживанием, дом из бруса с эконом проживанием.
Номер Эконом – двух- и трехместные номера с удобствами на блок (на три номера). Расположены на втором этаже бревенчатого дома. Уютные номера с видом на лес. Возможны две-три одноместные кровати либо одна двухместная. (пл. номера 13.4 м²-15 м²), в т. ч. жилая 13.4 м²- 15 м²).
Номер Стандарт – коттедж с видом на горы. В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – раскладушка. (пл. номера 17.5 м², в т. ч. жилая 15.2 м²).
Номер Джуниор Сюит – коттедж с видом на лес и на горы. В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – раскладушка. (пл. номера 30 м², в т. ч. жилая 26.2 м²).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Услуги гидов-проводников
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до места начала тура и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (во время трансфера)
- Баня - 1 500 руб. в час
- Транспортная доставка Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- пуховик или тёплую куртку, дождевик;
- треккинговые ботинки;
- термос;
- маленький рюкзачок для радиальных выходов;
- теплую шапочку;
- хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки (перчатки);
- шерстяной свитер;
- футболки 2-3 шт.;
- носки шерстяные 2 пары;
- носки тонкие 3-4 пары;
- фонарик;
- предметы личной гигиены;
- лекарства: мозольные пластыри.
Какие скидка есть в туре?
Скидка на тур детям до 14 лет – 10%.
Транспортная доставка оплачивается полностью.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Размещение с собаками только в номерах эконом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Размещение комфортное, питание сытное и вдоволь!
Говорить о природе и красотах Алтая можно бесконечно)
Польза потрясающая! Спасибо)