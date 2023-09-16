Осенние краски Уймонской долины

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Осенью на Алтае особая атмосфера! Мало туристов, стоит тёплая погода и раскрываются природные краски. Красно-желтые листья сочетаются с бирюзовыми озёрами Алтая. Это стоит увидеть.

Приглашаем Вас совершить путешествие в удивительный и прекрасный уголок Горного Алтая – Уймонскую долину.

Это хорошая возможность вырваться из мира шумных мегаполисов в пространство чистых сил природы: подышать свежим воздухом, пройтись по горным тропам вдоль стремительных рек и красивейших озер, послушать звуки природы и первозданную тишину, а также просто пообщаться друг с другом, наблюдая за пламенем вечернего костра.
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Ближайшие даты:
1
сен
8
сен
15
сен
22
сен
29
сен
6
окт

Что вас ожидает:

Походная романтика
Походная романтика
Нас ждет отдых у костра и душевные беседы с новыми друзьями
Польза трав
Польза трав
Познакомимся с травником и соберем травы на чай
Удивительные пейзажи
Удивительные пейзажи
Насладимся незабываемой природой Горного Алтая

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, село Усть-Кокса

Выезд из Горно-алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-коксу (трансфер оплачивается отдельно).

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в село Усть-Кокса на туркомплекс.

Ужин, вечер знакомств.

Протяжённость – 375 км.
Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.

Чуйский тракт, село Усть-КоксаЧуйский тракт, село Усть-КоксаЧуйский тракт, село Усть-Кокса
2 день

Экскурсия в село Верхний Уймон

Посещение Мемориального Дом-Музея Н. К. Рериха.

Музей создан на территории усадьбы В. С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века.

Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов.

Здесь был центр экспедиционной деятельности на Алтае.

Затем – посещение музея старообрядчества.

Раиса Павловна расскажет всё про староверов.

Она пишет про них книги уже много лет и является хранительницей музея.

К вечеру прогулка на слияние рек Катунь и Кокса.

Протяжённость: авто – 36 км, пешком – 1-2 км.

Питание: завтрак, обед и ужин в кафе.

Экскурсия в село Верхний УймонЭкскурсия в село Верхний УймонЭкскурсия в село Верхний УймонЭкскурсия в село Верхний Уймон
3 день

Встреча с травником

Встреча с травником.

Увлекательный рассказ о мире трав, их целебных свойствах, а также применении в быту и в медицине.

Изучение трав на природе с одновременным сбором на чай.

Знакомство с темой выживания в дикой природе.

Протяжённость: авто – 50 км, пешком – 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Встреча с травником
4 день

Подъём на гору Маяк

Сегодня нас ждёт обзорная гора Маяк.

С неё открывается красивый вид на всю Уймонскую долину.

После обеда Мастер-класс в доме ремесел по изготовлению куклы-оберега «Уймоночка».

Протяжённость: пешком – 8 км.

Питание: завтрак, обед и ужин в кафе.

Подъём на гору МаякПодъём на гору Маяк
5 день

Экскурсия на Мультинские озёра

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.

Пикник на природе.

Возвращение в Усть-Коксу к ужину.

Протяжённость: авто – 115 км, пешком – 7 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Экскурсия на Мультинские озёраЭкскурсия на Мультинские озёраЭкскурсия на Мультинские озёраЭкскурсия на Мультинские озёра
6 день

Поездка в Тюргунду. Вид на белуху

Сегодня мы отправимся в село Тюнгур.

Увидим одну из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самую высокую вершину Горного Алтая и Катунского хребта – Белуху.

На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер – Трехглавая.

На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи (4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть – седловина.

Гора действительно почти вся покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая – Катунь.

Подъем на смотровую площадку на гору Байда, где открывается панорамный вид на Белуху.

Переезд в ущелье Тюргунда, где находятся каменные изваяния и к месту слияния рек Аккем и Катунь.

Протяжённость: авто – 120 км, пешком – 5 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Поездка в Тюргунду. Вид на белухуПоездка в Тюргунду. Вид на белухуПоездка в Тюргунду. Вид на белухуПоездка в Тюргунду. Вид на белуху
7 день

Отъезд в Горно-Алтайск

Завтрак.

Отправление в Горно-Алтайск в 09:00 (трансфер в стоимость не входит).

Приезд в Горно-Алтайск в 15:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно- Алтайск).

Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).

Протяжённость: авто – 375 км.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:

  • класс Эконом – 53 700 руб. (размещение в 2-3-х местном номере с удобствами на этаже);
  • класс Стандарт – 57 900 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами, бронирование только номерами);
  • класс Джуниор Сюит – 65 400 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами, бронирование только номерами);
  • 47 700 руб. /чел – размещение на дополнительном месте (раскладушка) (в номерах Стандарт и Джуниор Сюит);
  • 48 900 руб. /чел – размещение на дополнительном месте (кровать) (в номерах Джуниор Сюит);

Доплата за одноместное размещение:

  • класс Эконом – 10 800 руб. ;
  • класс Стандарт – 15 000 руб. ;
  • класс Джуниор Сюит – 22 500 руб.

Подселение возможно только при размещении эконом.

Варианты проживания

Эко-отель «Альтаир»

6 ночей

Туркомплекс расположен в одном из красивейших мест Алтая, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливается со спокойной и глубокой Коксой. Спускаясь в долину, обе реки несут с собой чистоту и силу снегов, лежащих на горных хребтах.

Территория туркомплекса составляет 1 Га. Зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая – Катунь, где можно искупаться в теплую погоду, с северной стороны виден Теректинский Хребет, а с южной и западной – Катунский. На территории есть баня, летнее кафе, сан. блок, беседка, коттедж с благоустроенным проживанием, дом из бруса с эконом проживанием.

Номер Эконом – двух- и трехместные номера с удобствами на блок (на три номера). Расположены на втором этаже бревенчатого дома. Уютные номера с видом на лес. Возможны две-три одноместные кровати либо одна двухместная. (пл. номера 13.4 м²-15 м²), в т. ч. жилая 13.4 м²- 15 м²).

Номер Стандарт – коттедж с видом на горы. В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – раскладушка. (пл. номера 17.5 м², в т. ч. жилая 15.2 м²).

Номер Джуниор Сюит – коттедж с видом на лес и на горы. В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – раскладушка. (пл. номера 30 м², в т. ч. жилая 26.2 м²).

Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Услуги гидов-проводников
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до места начала тура и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (во время трансфера)
  • Баня - 1 500 руб. в час
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • пуховик или тёплую куртку, дождевик;
  • треккинговые ботинки;
  • термос;
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов;
  • теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки (перчатки);
  • шерстяной свитер;
  • футболки 2-3 шт.;
  • носки шерстяные 2 пары;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • фонарик;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри.
Какие скидка есть в туре?

Скидка на тур детям до 14 лет – 10%.

Транспортная доставка оплачивается полностью.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Размещение с собаками только в номерах эконом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 сен 2023
Добрый день! Спасибо большое за великолепный тур. Все очень понравилось. После завершения тура ещё останавливались в отеле «Подгорица» в курортной зоне Бирюзовая Катунь».
О
26 сен 2022
Были в туре "Осенние краски Уймонской долины" с 18.09. по 24. 09 22 г. Сам тур - прекрасный, глаз радуется, красота невероятная, все, что касается программы - выполнили и даже больше. Наша сопровождающая Даша постаралась, чтобы мы увидели самые красивые места. Но один большой минус - полное отсутствие путевой информации. Пять часов из Горно Алтайска и обратно - имформации - ноль. Это и понятно, водитель не обязан нам ничего рассказывать, но и по прибытии мы не получали никакой информации, где мы и что.
Е
13 окт 2021
Все было великолепно!
Размещение комфортное, питание сытное и вдоволь!
Говорить о природе и красотах Алтая можно бесконечно)
Польза потрясающая! Спасибо)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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