2 день

Экскурсия в село Верхний Уймон

Посещение Мемориального Дом-Музея Н. К. Рериха.

Музей создан на территории усадьбы В. С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века.

Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов.

Здесь был центр экспедиционной деятельности на Алтае.

Затем – посещение музея старообрядчества.

Раиса Павловна расскажет всё про староверов.

Она пишет про них книги уже много лет и является хранительницей музея.

К вечеру прогулка на слияние рек Катунь и Кокса.

Протяжённость: авто – 36 км, пешком – 1-2 км.

Питание: завтрак, обед и ужин в кафе.