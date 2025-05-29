Поездом или самолетом до Новосибирска / Барнаула / Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км, не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):

из Новосибирска – 2 200 руб. /чел. в одну сторону;

из Барнаула – 1 600 руб. /чел. в одну сторону;

из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.

Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.

Самолет:

стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.

стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.

стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.

Время в пути ~ 4 ч 20 мин.

Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.

Время в пути 56 ч.

Автобус:

Новосибирск – Чемал (~1500 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;

Барнаул – Чемал (~1200 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч.

Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8:00 утра – до 11:00 дня (заранее обговаривается с организатором), т. к. в 12:00 уже запланирован выезд на лошадях.

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.

По обратному возвращению отвечаем на вопрос "А можно ли в последний день взять вылет в 9.30 утра, возможно, самостоятельно спуститься с базы и на такси доехать до аэропорта"

Ответ: такой возможности нет. Т. к. в последний день группу увозит с конной базы по бездорожью ГАЗ 66 и привозит группу только к 9 утра в с. Элекмонар.

Резюме: необходимо выбрать альтернативные способы добраться, например, через Новосибирск или утром следующего дня, забронировав дополнительную ночевку на базе.