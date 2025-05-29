Он был разработан еще в далеком 1956 году и действовал до 1992 года под
Программа тура по дням
Встреча в с. Элекмонар
Встреча участников конного тура происходит в селе Элекмонар.
Чемоданы и дорожные сумки меняете на арчимаки, и после инструктажа по технике безопасности выдвигаетесь на подготовленном для бездорожья автомобиле к конной базе.
Расположена база в урочище Сортеш — с алтайского языка «Желтый камень».
Два часа по таежной дороге и вы на месте.
Здесь инструктаж по верховой езде откроет наш вечер, далее баня, ужин и размещение в палаточном лагере.
Урочище Сортеш - Каракольские озера
Первый конный переход начнется по извилистым тропам Предгорья и плавно продолжится уже в зоне Высокогорья на перевале Кылайской гривы.
Здесь уже совсем другая природа, заметно прохладнее, и воздух, будто бы, другой.
Это Высота, друзья! Наш путь займет около пяти часов и завершится на Кедровой поляне близ Вершины Кылая.
Чудесная поляна летом порадует путешественников перспективой на цветущие луга, а ближе к осени — обилием ягод и грибов!
Конный переход: 4-5 часов.
Протяженность: 25 км.
Каракольские озера - Лунная долина Айрык
Целью сегодняшнего дня является урочище Айрык, что с алтайского переводится как Лунная долина.
Путь неблизкий, но весьма живописный.
Вы увидите озеро Виктории с одноименным водопадом, цепь Байюкских озер, и, преодолевая крутые перевалы — простор и великолепие Алтайского Высокогорья.
По прибытии в Лунную долину организуем лагерь.
Если остались силы — нельзя не оставить без внимания памятник природы Каракокшинскую пещеру.
Она считается крупнейшей на Алтае среди пещер сквозного типа.
Структура — двухэтажная, четырьмя входами и одним малодоступным «окном».
У любителей спелеологии будет возможность по достоинству оценить все великолепие "подземного царства".
Конный переход: 5-6 часов.
Протяженность: 30 км.
Лунная долина - ущелье Балыктуса
Продолжаем наш конный поход по Алтаю.
Сегодня не менее сложный и продолжительный день чем предыдущие.
Покидаем урочище Айрык и держим курс в ущелье Балыктуса.
Конная тропа петляет меж деревьев и змейкой извивается, уходя от кедрового леса близ Сурдинских озер за перевал Ашпашач.
Отсюда видна вся Лунная долина с одной стороны и одноименное форелевое озеро с другой.
Но это только начало! Впереди еще несколько перевалов перед таинственным перевалом Балыктуса, в направлении которого группа стремительно уходит вглубь гор.
Преодолев вышеупомянутый перевал, попадаем в ущелье и организуем лагерь на берегу озера Балыкту.
Несмотря на то, что в переводе с алтайского языка Балыкту означает — «рыбное место», рыбы здесь нет.
Видимо, за долго до нас ее тут было предостаточно.
Конный переход: 5-6 часов.
Протяженность: 30 км.
Ущелье Балыктуса - Лог Чевош
Начало этого дня будет ознаменовано кратким пребыванием в «мертвом лесу».
Алтай — страна контрастов и здесь это видно как нельзя лучше!
После мест, наполненных жизнью и духом Алтая, которые нам удалось посетить по пути конного похода, это навивает смешанные чувства холодящие кровь!
Миновав лес, выходим к перевалу, спустившись с которого попадаем в уникальное место с изумрудным озером и устремляющимся в него с огромной высоты водопадом!
Невозможно оторвать взор от этой волшебной картины, однако впереди еще длинная и сложная дорога…
Снова вверх, далее несколько километров и мы в ущелье Чевош.
Стоянку организуем у одноименной реки.
Конный переход: 4-5 часов.
Протяженность: 25 км.
Лог Чевош - озеро Уймень
Достаточно короткий конный переход, завершающийся экстремальным затяжным пешим спуском к озеру Уймень.
Однако, не будем забегать вперед.
Первым пунктом на пути будет перевал Чевош, откуда в ясную погоду можно увидеть высочайшую точку Сибири — красавицу Белуху (4506 м над у. м.).
Далее группа конного похода движется вдоль по логу и выходит на перевал Уймень!
По пути Вы увидите уникальное озеро, которое переливается оттенками от темно-синего до светло-зеленого. Завораживает.
Ну а по другую сторону перевала картина еще фееричнее!
Горные хребты как на ладони и манящий котлован, в который нам предстоит спуститься, ведя наших лошадок в поводу к озеру Уймень.
Это один из красивейших уголков Горного Алтая, где можно, воистину ощутить присутствие горных духов по дыхание таежного ветра.
На берегу разбиваем лагерь, укрывшись под ветвями огромных могучих кедров.
Конный переход: 3-4 часа.
Протяженность: 20 км.
Дневка
День отдыха от продолжительного пути — сегодня можно не задумываться об усталости, а просто наслаждаться красотами великолепного озера и его окрестностей.
Любители рыбной ловли могут по достоинству оценить местный вид рыбы - хариус, приготовив его на костре.
Настоятельно рекомендуем посетить верхние озера Уйменьского ущелья.
Пешая прогулка займет порядка 4 - 6 часов и оставит неизгладимый след в памяти от шедевров природы Алтая.
Озера Уймень и Уй-Караташ
Покидаем прекрасное ущелье горного озера Уймень и продвигаемся вдоль одноименной реки по звериной тропе до перевала Кара-Сазкан, откуда сможем увидеть долину реки Кара-Сазкан и Сумультинский горный хребет, к которому и лежит наш путь.
Нам предстоит преодолеть самый высокий перевал на пути — Штатив.
Высота его равна 2600 над у. м!
Тропа на подъеме состоит сплошь из мелких сыпучих камней и настолько крута, что даже самые опытные всадники спешиваются и проводят коня за повод.
Вознаграждением за труды будет вид с перевала на Сапфировое озеро и далекие горные хребты, покрытые снежными шапками.
Далее тропа уходит в долину Уй-Караташ — с алтайского "долина черного Камня", где у форелевых озер совершаем остановку на ночлег.
Так ловля хариуса постепенно перешла к ловле высокогорной форели, не менее вкусной.
Приготовить ее можно как угодно — засолить или пожарить на костре или запечь на углях…
Конный переход: 4-6 часов.
Протяженность: 25 км.
Дневка. Рыбалка
Без днёвки в этих местах не обойтись.
Головокружительная рыбалка на радужную форель достигающую полутора килограмм, что очень значительно для озерной рыбы, всецело затягивает, и с азартом бороться весьма сложно.
Здесь же, в долине Уй-Караташ можно увидеть редкого «гольцового» медведя серого-палевого цвета.
Местные говорят, что таким цветом шкуры он обязан местной цветовой гамме — маскируется под карликовую березку!
Оз. Уй-Караташ - водораздел р. Самурла
По берегу реки продвигаемся к перевалу Самурла.
Сам по себе он не является сложным, а вид с него на долину одноименной реки просто прекрасный!
Спустившись, держим путь мимо аилов пастухов — здесь раньше пасли скот и жили по пол года кочевые алтайцы.
Теперь же остались лишь жилища, напоминающие о былом хозяйстве.
После небольшого перерыва — вновь довольно крутой подъем к водоразделу рек, у которого и будет организован наш лагерь.
Конный переход: 5-6 часов.
Протяженность: 30 км.
Р. Самурла - ур. Чарык
В очередное утро конного похода по Алтаю снаряжаемся и — полный вперед к новым приключениям!
Идем через перевал Чак-Рык к хребту Алтан-ту, что с алтайского «золотая гора».
В свете утреннего солнца название оправдывает себя в полной мере.
Держим путь к долине реки Чулышман по вершинам гор — гривам, откуда видны бесконечные дали Горно Алтая.
Конный переход: 5-6 часов.
Протяженность: 20 км.
Ур. Чакрык - с. Балыкча
Сегодня предстоит один из самых сложных дней нашего конного тура по Высокогорному Алтаю.
Покинув предыдущую стоянку, движемся по таежной тропе к головокружительному спуску в долину реки Чулышман.
Тропа на этом участке маршрута словно «врезана» в скалы и настолько узка, что верхом ехать просто невозможно – идем пешком, контролируя своего копытного друга.
Спустившись с крутого склона, двигаемся по дороге к нашей стоянке на месте впадения реки Чулышман в Телецкое озеро — самое крупное горное озеро в России.
Конный переход: 4-6 часов.
Протяженность: 25 км.
Телецкое озеро - с. Артыбаш - с. Эликманар
Около 12 часов дня за группой приходит катер, на костром совершаем завершающую наш конный тур прогулку по Золотому озеру, а именно так его называют издревле местные жители — Алтын-кёль.
По пути не оставляем без внимания местные достопримечательности — бухты, заливы и водопады.
Самый крупный из которых — Корбу, в переводе с алтайского «ветка».
Он является главным водопадом одноимённой реки, берущей начало на хребте Корбу.
От истока река виляет сквозь горы около восьми киллометров и обрушивается с двенадцати метровой высоты, тем самымьм образуя чудесный водопад.
После прогулки в окрестностях водопада катер Вас доставит в село Артыбаш, откуда на автомобиле, преодолев еще 300 км, вы прибудете в с. Элекмонар.
Вечером размещение в уютном доме, прощальный ужин.
Протяженность: катер — 80 км, авто — 300 км.
Выезд
После завтрака — сборы в дорогу — «Домой!» — звучит в голове, «остаться» — отвечает сердце.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно (только в день заезда и день выезда)
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание, включенное в программу тура
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, Новосибирска, Барнаула и обратно
- Трансфер из Новосибирска, Барнаула до места начала маршрута и обратно
- Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Спальник (температура комфорт 0 - +5).
Одежда:
- нательное белье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
- шорты или легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длины маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары)
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор;
- купальник.
- Обувь:
- РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (желательно на гладкой подошве с каблуком);
- кеды либо кроссовки.
Будет полезно:
- фонарик карманный либо налобный;
- набор ниток с иголками;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
- походный нож;
- влажные гигиенические салфетки;
- туалетная бумага;
- крем от солнечных ожогов;
- необходимые лично Вам лекарственные препараты;
- средства личной гигиены.
Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях. Если маршрут линейный («Телецкое озеро», «Белуха»), то вещи перевозятся в точку прибытия группы.
Особенности маршрута
На маршруте выдается все необходимое снаряжение — групповое и индивидуальное.
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт конных походов по Горному Алтаю. Рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на более простых маршрутах.
Дети до 14 лет на маршрут не допускаются.
Групповое снаряжение
На маршруте выдается все необходимое снаряжение:
- Аптечка;
- Общегрупповой набор посуды;
- Топор;
- Пила;
- Тент;
- Палатка;
- Спальник;
- Полиуретановый коврик;
- Личная посуда;
- ОЗК (резиновый плащ от дождя);
- Герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь, для перевозки груза);
- Драйбег - гермомешок.
Питание на маршруте
Для ознакомления.
Консервы:
- тушенка свиная;
- тушенка говяжья;
- килька в томате;
- горбуша;
- сайра;
- шпроты.
Крупы:
- овсянка;
- манка;
- рис;
- гречка;
- пшено;
- перловка;
- макароны;
- кукуруза.
Питье:
- какао;
- чай;
- кофе растворимый;
- кисель;
- компот.
Сладкое:
- сливки;
- сгущенка;
- джем;
- шоколад;
- ириски;
- пряники;
- вафли;
- вареная сгущенка;
- какао.
Овощи / фрукты (первые 4-5 дней):
- огурцы;
- помидоры;
- яблоки;
- апельсины;
- капуста;
- картошка;
- свекла;
- лук;
- морковь;
- чеснок.
Остальное:
- сыр;
- колбаса сырокопченая / полукопченая;
- сыр плавленый;
- сыр колбасный;
- сухарики;
- сливки;
- сухофрукты курага / чернослив / ананас;
- хлеб.
И еще много всяческих мелочей!
Какая техника безопасности?
Лошади:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
- держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко);
- следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками;
- не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади,
- не ездить через кусты;
- не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек);
- не давать прыгать с камней.
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять / не выполнять (подробнее на инструктаже):
- К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все же они – ЛОШАДИ. Могут испугаться и лягнуть.
- Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
- При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
- Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода.
- Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
- Дистанция между всадниками 2 – 3 метра, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
- В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
- Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
- Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
- Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что-то увидели – сообщите инструктору.
- Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте… и т. д. Достоверно известно – ей это очень приятно!
Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?
Поездом или самолетом до Новосибирска / Барнаула / Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км, не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):
- из Новосибирска – 2 200 руб. /чел. в одну сторону;
- из Барнаула – 1 600 руб. /чел. в одну сторону;
- из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.
Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.
Самолет:
- стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
- стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
- стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
- Новосибирск – Чемал (~1500 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
- Барнаул – Чемал (~1200 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч.
Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8:00 утра – до 11:00 дня (заранее обговаривается с организатором), т. к. в 12:00 уже запланирован выезд на лошадях.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
По обратному возвращению отвечаем на вопрос "А можно ли в последний день взять вылет в 9.30 утра, возможно, самостоятельно спуститься с базы и на такси доехать до аэропорта"
Ответ: такой возможности нет. Т. к. в последний день группу увозит с конной базы по бездорожью ГАЗ 66 и привозит группу только к 9 утра в с. Элекмонар.
Резюме: необходимо выбрать альтернативные способы добраться, например, через Новосибирск или утром следующего дня, забронировав дополнительную ночевку на базе.
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Погодные условия
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов. На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник: «Жар костей не ломит».
Мобильная связь
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно, возьмите с собой sim данных операторов. В горах связи нет (кроме маршрутов «Каракальские озера» и «Долина семи озер» – ловит в одном месте), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.