Водные путешествия, завораживающие водопады, наземные экскурсии, канатно-кресельная дорога на вершину горы, потрясающие виды!
Программа тура по дням
Водопад «Третья речка»
8:30 Начало экскурсии, знакомство с группой вводная информация про Алтай.
11:00 Трекинг к каскадному водопаду Третья речка – мини-поход по эко-тропе.
13:00 Обед в отеле “Алтын Кель” (не входит в стоимость).
14:00 Заселение в номера, отдых.
18:00 Экскурсия дополнительная – водный поход на сап-бордах на закат до Кедрового острова (не входит в стоимость, 2 500 руб.).
20:00 Ужин в отеле (не входит в стоимость).
Дополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озера
Дополнительная экскурсия на Каменные грибы (оплачивается дополнительно 8 000 руб.).
7:00 Завтрак с собой.
7:30 Выход на экскурсию на южный берег Телецкого на быстроходном катере.
Мы увидим водопады: Эстюба, Корбу, Киште, 40 грехов, чудо природы Каменную обезьянку, мыс Кырсай.
Выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.
Обед в кафе.
20:00 Возвращение в отель, ужин и баня (по желанию).
Или дополнительная экскурсия “круиз по водопадам Телецкого озера” (оплачивается дополнительно 4 000 руб.).
9.00-11.00 Завтрак.
12:00 Круиз по озеру.
Выход на экскурсию на южный берег Телецкого на быстроходном катере.
Мы увидим водопады: Эстюба, Корбу, Киште, Чоодор, чудо природы Каменную обезьянку.
15:00 Возвращение в отель.
Гора Кокуя
9:00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 Экскурсия-подъем на вершину горы Кокуя 1380 м, прогулка, фотосессия, обед в кафе с потрясающим видом (билет на подъемник оплачивается отдельно).
Заезд в магазин, возвращение в отель.
Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.
14:00 Дополнительная экскурсия на болотоходах и квадроциклах, по желанию, оплачивается дополнительно.
21:00 Вечер у костра.
Гора Тилан-Туу. Дорога домой
9:00 Завтрак в кафе отеля, сбор вещей.
12:00 Выезд, автобусная экскурсия-подъем на вершину горы Тилан-Туу прогулка, фотосессия, обед в кафе (обед не входит в стоимость).
Заезд в сувенирные лавки.
15:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Варианты проживания
Отель «Алтын-Кёль»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Наземная перевозка на автобусе 12-19 мест
- Проживание в отеле с завтраком
- Экскурсии: эко-тропа и водопад Третья речкагора Кокуя (кроме билета на подъемник) гора Талан-Туу
- Эко-тропа и водопад Третья речка
- Гора Кокуя (кроме билета на подъемник)
- Гора Талан-Туу
- Гид-сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
- Питание: завтрак в день приезда, средний чек 500 руб. обеды, ужины, средний чек 700 руб
- Завтрак в день приезда, средний чек 500 руб
- Обеды, ужины, средний чек 700 руб
- Дополнительные экскурсии: круиз на Каменные грибы 8 000 руб. круиз по водопадам 4 000 руб. поход на САП-бордах за 2 500 руб. экскурсия на болотоходах 2 500 руб
- Круиз на Каменные грибы 8 000 руб
- Круиз по водопадам 4 000 руб
- Поход на САП-бордах за 2 500 руб
- Экскурсия на болотоходах 2 500 руб
- Подъемник на г. Кокуя 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены;
- документы: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Транспорт в туре, а именно:
- микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter (количество посадочных мест 11-19 мест. Кондиционер есть, размещение в том числе и на последнем ряду).
- По озеру: катер 8-11 мест.
Во сколько начало и окончание тура?
- г. Кемерово 23:50 накануне, Летний вокзал;
- г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 02:00;
- г. Новосибирск 01:00, ЖД вокзал;
- г. Горно-Алтайск 09:00, аэропорт;
- Горно-Алтайск в 19:00;
- Новосибирск в 02:00;
- Кемерово в 03:00.
Есть ли скидки в туре?
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08