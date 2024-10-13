Озеро силы. Магия Телецкого озера на Алтае

Окунитесь в магию Телецкого озера.

Водные путешествия, завораживающие водопады, наземные экскурсии, канатно-кресельная дорога на вершину горы, потрясающие виды!
5
3 отзыва
Озеро силы. Магия Телецкого озера на Алтае
Озеро силы. Магия Телецкого озера на Алтае
Озеро силы. Магия Телецкого озера на Алтае
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Водопад «Третья речка»

8:30 Начало экскурсии, знакомство с группой вводная информация про Алтай.

11:00 Трекинг к каскадному водопаду Третья речка – мини-поход по эко-тропе.

13:00 Обед в отеле “Алтын Кель” (не входит в стоимость).

14:00 Заселение в номера, отдых.

18:00 Экскурсия дополнительная – водный поход на сап-бордах на закат до Кедрового острова (не входит в стоимость, 2 500 руб.).

20:00 Ужин в отеле (не входит в стоимость).

Водопад «Третья речка»Водопад «Третья речка»Водопад «Третья речка»Водопад «Третья речка»Водопад «Третья речка»Водопад «Третья речка»
2 день

Дополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озера

Дополнительная экскурсия на Каменные грибы (оплачивается дополнительно 8 000 руб.).

7:00 Завтрак с собой.

7:30 Выход на экскурсию на южный берег Телецкого на быстроходном катере.

Мы увидим водопады: Эстюба, Корбу, Киште, 40 грехов, чудо природы Каменную обезьянку, мыс Кырсай.

Выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.

Обед в кафе.

20:00 Возвращение в отель, ужин и баня (по желанию).

Или дополнительная экскурсия “круиз по водопадам Телецкого озера” (оплачивается дополнительно 4 000 руб.).

9.00-11.00 Завтрак.

12:00 Круиз по озеру.

Выход на экскурсию на южный берег Телецкого на быстроходном катере.

Мы увидим водопады: Эстюба, Корбу, Киште, Чоодор, чудо природы Каменную обезьянку.

15:00 Возвращение в отель.

Дополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озераДополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озераДополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озераДополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озераДополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озераДополнительные экскурсии: «Каменные грибы» или круиз по водопадам Телецкого озера
3 день

Гора Кокуя

9:00 Завтрак в кафе отеля.

10:00 Экскурсия-подъем на вершину горы Кокуя 1380 м, прогулка, фотосессия, обед в кафе с потрясающим видом (билет на подъемник оплачивается отдельно).

Заезд в магазин, возвращение в отель.

Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.

14:00 Дополнительная экскурсия на болотоходах и квадроциклах, по желанию, оплачивается дополнительно.

21:00 Вечер у костра.

Гора КокуяГора КокуяГора КокуяГора КокуяГора Кокуя
4 день

Гора Тилан-Туу. Дорога домой

9:00 Завтрак в кафе отеля, сбор вещей.

12:00 Выезд, автобусная экскурсия-подъем на вершину горы Тилан-Туу прогулка, фотосессия, обед в кафе (обед не входит в стоимость).

Заезд в сувенирные лавки.

15:00 Выезд домой.

Гора Тилан-Туу. Дорога домойГора Тилан-Туу. Дорога домойГора Тилан-Туу. Дорога домойГора Тилан-Туу. Дорога домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Варианты проживания

Отель «Алтын-Кёль»

3 ночи

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком.

Отель «Алтын-Кёль»Отель «Алтын-Кёль»Отель «Алтын-Кёль»Отель «Алтын-Кёль»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Наземная перевозка на автобусе 12-19 мест
  • Проживание в отеле с завтраком
  • Экскурсии: эко-тропа и водопад Третья речкагора Кокуя (кроме билета на подъемник) гора Талан-Туу
  • Эко-тропа и водопад Третья речка
  • Гора Кокуя (кроме билета на подъемник)
  • Гора Талан-Туу
  • Гид-сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
  • Питание: завтрак в день приезда, средний чек 500 руб. обеды, ужины, средний чек 700 руб
  • Завтрак в день приезда, средний чек 500 руб
  • Обеды, ужины, средний чек 700 руб
  • Дополнительные экскурсии: круиз на Каменные грибы 8 000 руб. круиз по водопадам 4 000 руб. поход на САП-бордах за 2 500 руб. экскурсия на болотоходах 2 500 руб
  • Круиз на Каменные грибы 8 000 руб
  • Круиз по водопадам 4 000 руб
  • Поход на САП-бордах за 2 500 руб
  • Экскурсия на болотоходах 2 500 руб
  • Подъемник на г. Кокуя 700 руб
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены;
  • документы: паспорт, полис ОМС.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса не предусмотрены.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Транспорт в туре, а именно:

  • микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter (количество посадочных мест 11-19 мест. Кондиционер есть, размещение в том числе и на последнем ряду).
  • По озеру: катер 8-11 мест.
Во сколько начало и окончание тура?
Сборы группы:
  • г. Кемерово 23:50 накануне, Летний вокзал;
  • г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 02:00;
  • г. Новосибирск 01:00, ЖД вокзал;
  • г. Горно-Алтайск 09:00, аэропорт;
Прибытие домой: время указано ориентировочно!
  • Горно-Алтайск в 19:00;
  • Новосибирск в 02:00;
  • Кемерово в 03:00.
Есть ли скидки в туре?
В тур допускаются дети от 5 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 7-12 лет:
  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,
О
21 авг 2024
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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