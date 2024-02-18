На водной части маршрута Вас ждет прогулка на катере по Телецкому озеру и экскурсии по красивым водопадам, а также увлекательный сплав на рафтах. А на пешей части Вы отправитесь к удивительным Каменным грибам и к крупнейшему водопаду Алтая.
Конная часть предоставит вам возможность попробовать себя в конном туризме, совершив радиальные выходы к красивейшим озерам и на обзорные вершины.
В сочетании с активным отдыхом в туре насыщенная экскурсионная программа, шикарные панорамы Алтая и древние курганы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник» - с. Артыбаш
Заезд в эко-отель Таежник.
Для тех, кто выбрал городом прилета столицу нашей Республики город Горно-Алтайск – встреча в аэропорту (групповой трансфер, за доп. плату можно заказать индивидуальный, или воспользоваться услугами такси).
Завтрак в ресторане эко-отеля Таежник для тех, кто прибудет до 10:45.
Заселение в юрты, расположенные на территории эко-отеля Таежник по 2-3 человека, душ и туалет на территории (одно-местное размещение в юртах не предусмотрено).
За доп. плату можно разместиться в номерах эко-отеля Таежник, по факту их наличия.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл после 11:00.
В 13:00 – обед в ресторане эко-отеля Таежник.
После обеда пешая экскурсия на гору Черепан, которая расположена над эко-отелем и на берег реки Катунь к памятнику Шишкову.
Отдых, свободное время.
Ужин в ресторане эко-отеля Таежник с 19:00 до 20:00.
После ужина – вечер знакомств у костра.
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру. Экскурсия на водопад Корбу. Каменные грибы
Ранний подъем.
Выезд с территории эко-отеля Таежник приблизительно в 07:30 утра.
Завтрак в кафе по дороге.
Переезд до с. Артыбаш, где на причале группа пересаживается в катер, который отвезет её сначала к водопаду Корбу, где помимо экскурсии группу ожидает обед, а потом и к южному берегу Телецкого озера.
Озеро является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, а по размерам уступает лишь озеру Байкал.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
Кстати над озером можно наблюдать уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.
Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.
По дороге экскурсия на водопад Корбу, с обедом в кафе.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго – всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323 м.
На мысе Кырсай группа пересядет в ожидающий её автобус и отправится к турбазе, где предстоит ночевать 2 ночи.
В зависимости от времени прибытия (на озере может быть шторм, что задержит группу) технических и погодных условий группа в этот день может совершить экскурсию к Каменным грибам.
Ужин в кафе тур. комплекса.
Размещение в палатках на территории тур. комплекса.
При наличии свободных домиков желающие могут их забронировать и оплатить на месте (стоимость домика от 1800 рублей).
Баня.
Посиделки у костра для желающих.
Пешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад Учар
Завтрак в кафе на территории т/к "Березка", либо аналогичного.
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар).
Длина пути к нему составляет около 10 км., столько же обратно.
На протяжении почти всего маршрута тропа пролегает по краю высокого обрыва, на дне которого бешено несется по камням своенравная река Чульча.
Тропа сложная, для её прохождения нужна хорошая физическая подготовка и кроссовки на толстой рифленой подошве.
Туристам предстоит преодолеть курумники, бесконечные подъемы и спуски, переход через речушки по шатким мосткам и пройти по скальному карнизу над оврагом.
Однако зрелище Учара стоит всех этих трудностей!
Огромная масса воды со скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни.
Шум такой, что не слышно рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль.
Высота общего падения более 160 метров, это самый высокий водопад в Сибири.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, овощи, фрукты, сладости).
Возвращение на т/к.
Ужин в кафе на территории тур. комплекса, размещение в палатках.
Баня.
Внимание! В случае, если по погодным или техническим условиям тропа на Учар будет закрыта, экскурсия будет заменена на экскурсию к водопадам Куркуре и Малданаш.
Экскурсия на Пазырыкские курганы. Подъем на Улаганский перевал
Завтрак на территории т/к "Березка" либо аналогичного.
Если по каким-то причинам группа не успела попасть на Каменные грибы в день приезда, то после завтрака, экскурсия возможно их посещение, при условии, что нет объективных препятствий для экскурсии.
Решение остается за гидом.
Переезд до с. Улаган через перевал Кату-Ярык.
Подъем на перевал Кату-Ярык, осуществляется пешком, согласно технике безопасности.
Высота перевала от подножия до вершины примерно 800 метров, длина 3,5 км.
Затем экскурсия на Пазырыкские курганы - цепочку из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н. э.
Обед в кафе с. Улаган.
После обеда путешественники продолжают свой путь красивейшему Улаганскому тракту постепенно поднимаясь на Улаганский перевал высотой 2080 метров.
На Улаганском нагорье, которое и пересекает Улаганский тракт, великое множество озер, часть из которых можно увидеть не уходя с дороги.
Размещение на туркомплексе "Малина" в палатках, удобства на территории.
При наличии свободных номеров в т/к Малина, их можно забронировать на месте и оплатить самостоятельно, на месте (стоимость номера от 2500 рублей).
Подготовка к конному походу.
Баня.
Ужин в кафе т/к Малина.
Конная прогулка к озеру Соролукель
Завтрак в кафе т/к Малина.
Погрузка вещей и снаряжения в УАЗик, переезд до стоянки на Улаганском перевале.
Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей.
Обед в виде перекуса (бутерброды, чай, овощи, сладости, консервы).
Время пути 3-4 часа.
Большая часть дороги проходит через кедрач.
Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации.
Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.
Ужин готовится гидом на костре.
Ночевка в палатках на берегу озера.
Полевые условия, настоящий туризм, походная романтика и великолепные закаты.
Конный радиальный выход на обзорную вершину хребта Айгулак
Завтрак готовит гид на костре.
После завтрака выход на маршрут.
С вершины горы открываются великолепные пейзажи: на Курайскую степь, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты.
Поднявшись на такую высоту человек может почувствовать себя птицей, парящей высоко над землей.
С вершины открывается панорама на Чуйские белки - вершины Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами.
В хорошую погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, Маашей-баши, Иикту и т. д., и конечно же насладиться видом на крупнейшие ледники региона.
А когда на небе бегут облака, то поднявшись на Кыскашту-Ойык гости Алтая могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделенных от обычного мира людей завесой тайн.
Обед в виде перекуса.
Ночевка в палаточном лагере на берегу озера Соролукель.
Ужин готовит гид на костре.
Обратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал. Красные ворота
Завтрак готовит гид на костре.
В первой половине дня туристов ждет возвращение на лошадях до стоянки на Улаганском перевале, где попрощавшись с алтайскими лошадками и пересев на железного коня повышенной проходимости путники отправляются к дальнейшим приключениям.
По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими тур. объектами как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер, которые расположились по разные стороны Улаганского тракта.
В селе Акташ группа выезжает на Чуйский тракт, здесь группу ждет обед в кафе.
После обеда группа спускается до места начала сплава.
Переезд заканчивается в ур. Малый Яломан.
Ужин готовит гид на костре.
Баня.
Внимание! Место размещение может быть заменено на аналогичное по техническим причинам.
Знакомство с гидами-водниками.
Сплав Р.Б. Яломан - порог Ильгумень - Генеральская поляна
Завтрак готовят гиды на костре.
Примерка снаряжения, инструктаж по технике безопасности на водных турах, погрузка вещей и продуктов на рафты.
Обед в виде перекуса.
Выход на маршрут.
Первое серьезное препятствие на пути - порог Ильгумень (IV кат. сложности), далее следует порог Кадринская труба (III кат. сложности).
Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской стоянке.
Ужин готовят гиды на костре.
Генеральская поляна - Устье р. Каянча
Завтрак готовят гиды на костре.
После завтрака - выход на маршрут.
В этот день предстоит преодолеть 2 ступени порога Шабаш (IV категория сложности) и 3 ступени порога Каянча (II кат. сложности).
Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча.
Ужин готовят гиды на костре.
Сплав р. Каянча - Куюс. Переезд до т/к Таежник. Выезд
Завтрак готовят гиды на костре.
В этот день основным препятствием во время сплава станет порог Аюлинский (IIкат. сложности).
По окончании сплава в районе с. Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на т/к Таежник, где их ждет ужин и баня.
Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.
Для тех, кто выбрал аэропорт Горно-Алтайска - возможно размещение на территории т/к Таежник в палатках, либо в номерах, за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках по маршруту следования.
При одноместном размещении в палатке стоимость тура 83 000 рублей.
Варианты проживания
Палатки
Тур предусматривает проживание в палатках по маршруту и в палатках на территориях турбаз.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах, на активной части маршрута (конная и водная) горячее питание готовят гиды на костре)
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата палаточных стоянок
- Баня согласно программы тура
- Аренда катера по Телецкому озеру
- Работа инструкторов
- Работа инструкторов по водному туризму
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура)
- Аренда лошадей
- Заброска вещей на автомобиле УАЗ (до оз. Соролукель и обратно)
- Аренда снаряжения (палатка, коврик туристический, спальник, плащ ОЗК. Снаряжение для сплава: спасательный жилет, гидрокостюм, гидроноски, каска, весло, драйбэг (непромокаемая сумка для личных вещей)
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из аэропорта Горно-Алтайска
- Страховка от клеща, стоимость страховки - 400,00 рублей, срок действия 1 год. оформляется и оплачивается заранее
- Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.
2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
7. Теплый свитер.
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Полотенце.
Дополнительно для водной части:
- Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава;
- Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.
Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
На водном маршруте выдаются: спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска.
Питание на маршруте
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть, как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
- гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
- брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
- гидроноски;
- спасательный жилет;
- каска;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут средней сложности, для людей с хорошей физической подготовкой, подойдет для семейного отдыха с детьми от 14-ти лет, ограничения по возрасту до 60 лет, исключения возможны в индивидуальном порядке при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта;
Какие особенности маршрута?
- Маршрут средней сложности, для людей с хорошей физической подготовкой, подойдет для семейного отдыха с детьми от 16-ти лет(от 14 лет с согласия родителей, под ответственность родителей или лиц, их заменяющих), ограничения по возрасту до 60 лет, исключения возможны в индивидуальном порядке при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта;
- Групповой трансфер из/в аэропорта Горно-Алтайска - в ПОДАРОК.
- Проживание на протяжении всего маршрута в палатках.
- Максимальный размер группы - 16 человек
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Памятка туристу», рюкзак на маршруте не нужен;
- Автопереезды по маршруту осуществляется на микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ, ПАЗ)
- На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель;
- На конной части маршрута работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха;
- На водной части маршрута работают 1-2 инструктора-водника;
- На маршрут допускаются дети старше 16-ти лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется письменная доверенность);
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Как добраться?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером от 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Будет ли на маршруте связь?
Связь есть в первый день и до обеда 2 дня, в Чулышмане и на конной части её не будет, и далее только когда едем в Чибит (жить в Кочевник) перед водной частью она появится.
Родственников нужно предупредить, чтобы не теряли и не волновались. Телефон будет временно недоступен.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особенная благодарность гиду Валентине и коноводу Аргымаю!