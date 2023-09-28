Преодолев более 600 километров дорог и полного бездорожья через труднопроходимые перевалы, поднявшись на высоту более 2500 метров мы окажемся в одном их самых загадочных мест Горного Алтая – плоскогорье Укок.
июл
июл
авг
Программа тура по дням
Экскурсия «Легендарный Чуйский тракт»
Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9.00 – 10.30.
Знакомимся с гидом и выезжаем на маршрут.
Нас ждет длительный переезд по самой красивой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Горный серпантин, высокогорные перевалы, изящные горные реки, шикарные панорамы, ярмарка монгольских товаров и сувениров, интересные истории и легенды от нашего гида не дадут скучать вам в дороге.
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (не входит в стоимость).
Ближе к вечеру прибудем в конечную точку первого дня – село Кош-Агач.
Километраж ~ 450 км. Время в пути ~ 8 часов.
Дорога на Укок
После завтрака, закупаем продукты и отправляемся в путь.
Въезжаем в пограничную зону, проходим паспортный и пропускной контроль.
Едем вдоль реки Тархата.
По дороге устроим пикник на природе.
Далее нас ждет преодоление высокогорного труднопроходимого перевала, доступного только для подготовленных внедорожников.
Поднимаемся на высоту около 3000 м.
В зависимости от погодных и дорожных условий здесь возможно два пути: Старый Калгутинский перевал Теплый ключ.
На вершине перевала сделаем остановку и полюбуемся мистическими пейзажами Алтая.
Спускаемся с перевала и вот оно – плато Укок!
Разбиваем палаточный лагерь на берегу р. Калгуты и готовим походный ужин.
Километраж ~ 100 км. Время в пути ~ 8 часов.
Природный парк «Зона покоя Укок»
Сегодня нас ждет заповедная территория «Зона покоя Укок», созданная для сохранения уникальной природной среды этого района, охраны редких животных, птиц и растений этого района, а также бережного использования его достопримечательностей.
В долинах плоскогорья раскинулось множество малых и больших озёр.
Открываются незабываемые виды ледников и вечной мерзлоты.
Мы увидим горный массив Табын Богдо – Ола ("Пять священных вершин").
Согласно легенде, такое название дал Чингисхан, который проезжал вблизи этих мест и был поражен необыкновенным сиянием, исходящим от одной из снежных вершин.
Во время путешествия осмотрим древние петроглифы и каменные стелы плато Укок.
Ночевка в палаточном лагере на берегу озера Гусиное.
Километраж ~ 50 км. Время в пути ~ 8 часов.
Сердце Укока
Четвертый день нашего путешествия проведем в самом сердце плато Укок: посетим комплекс Бертек, расположенный на левом берегу реки Ак-Алаха.
Комплекс включает 63 разновременных археологических памятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балбалы, петроглифы.
Рядом с урочищем Бертек, в 1993 году был обнаружен курганный комплекс Ак-Алаха-3, прославивший плато по всему миру.
В ходе археологических раскопок на могильнике была обнаружена мумия Алтайской принцессы.
Согласно верованиям коренного населения Алтая, «принцесса», которую еще называют Ак-Кадын, является хранительницей покоя и стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров.
После обеда переезжаем через перевал Теплый ключ.
Ночуем вблизи Джумалинских ключей.
Это редкий вид термальных источников, содержащих радон.
Температура воды в источниках около 18-20 градусов круглогодично.
Желающие смогут искупаться и принять радоновые ванны (имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом!).
Километраж ~ 50 км. Время в пути ~ 8 часов.
Кресло шамана
Возвращение в Кош-Агач.
По пути посещение Тархатинского мегалитического комплекса.
Это загадочное древнее сооружение, предположительно служило древней обсерваторией. Комплекс датируется III–I тыс. до н. э. «Кресло шамана».
Осмотр древних петроглифов.
В Курайской степи сделаем небольшую остановку и насладимся видами ледников и снежных вершин Северо-Чуйского хребта – одного из крупнейших хребтов Центральной Азии.
Ночевка близ с. Курай.
Баня.
Километраж ~150 км. Время в пути ~ 8 часов.
Голубое озеро
В заключительный день нашего тура посетим необыкновенное Голубое озеро, очень часто называемое Гейзерным.
Любоваться им можно бесконечно.
Главная его особенность – подземные источники, которые размывают ил и голубую глину, таким образом это удивительное озеро "рисует" узоры на дне.
Возвращение в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и на турбазе (в первый и последние дни маршрута).
Варианты проживания
Туристическая база
В день приезда и по возвращении с тура размещение в домиках/номерах эконом класса на турбазе. Душ и благоустроенный туалет на территории или на этаже. Стоимость тура при одноместном размещении в 1 и 5 день – 69 200 руб.
Палаточный лагерь
На основной части маршрута ночевки в 2-х или 3-х местных палатках. Все необходимое снаряжение выдается в день начала тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Проживание
- Предоставление снаряжения (палатки, спальники, карематы, костровое оборудование)
- Сопровождение гида-проводника
- Костровое питание
- Баня, 1 раз
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание во время трансфера в кафе в первый и последний день маршрута
- Походный повар
- Страховка от укуса клеща
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды, рассчитанный на температуру 0, -5 градусов: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце,
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний,
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность),
- купальник,
- сиденье туристическое (хоба),
- фотоаппарат или видеокамера,
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы,
- документы, паспорт, полис ОМС,
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия,
- powerbank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужно ли оформлять пограничный пропуск?
На приграничных территориях Кош-Агачского района Республики Алтай установлена пограничная зона и действуют правила пограничного режима. Въезд, временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в пограничной зоне осуществляется для граждан Российской Федерации — по документам, удостоверяющим личность; для иностранных граждан – по пропускам на право въезда (прохода), временного пребывания в пограничной зоне и документам, удостоверяющим личность.
Гражданам России нужно получить соответствующий пропуск, если требуется попасть на территорию, находящуюся в пределах 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы (наш маршрут частично проходит по этой местности, поэтому пропуск нужно оформить для всех путешественников).
Для получения пропуска нужно будет заполнить бланк заявления (отправим на почту), дальнейшим оформлением пропуска займется туроператор.
Сроки оформления пропусков: для граждан России – до 30 дней, для иностранцев – до 60 дней. В этой связи заявку на участие в туре нужно будет подать не позднее 30 дней до начала тура.
Общие правила безопасности
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором.
- Не отставайте от группы. Обязательно сообщайте гиду-инструктору о намерении сойти с тропы или задержаться. Если вы все же отстали от группы и не знаете дороги (или сомневаетесь в ее выборе), немедленно прекратите движение и выходите на открытое место, где вас будет легко заметить. Если такого места поблизости нет, стойте там, где находитесь. Дожидайтесь, пока за вами вернутся.
- Не совершайте самодеятельные подъемы на возвышенности (особенно скалы), переправы и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю.
- Во время стоянок не уходите от лагеря далее зоны видимости без согласования с гидом-инструктором. Если возникает желание осмотреть окрестности, решение об этом необходимо принимать коллективно.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной активности, не забывайте надевать солнцезащитные очки, которые имеют UV-фильтр высокой степени защиты.
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Помните, что в районе проведения туров погода может внезапно меняться несколько раз в день. При наборе высоты неизбежно понижение температуры. Как бы ни было жарко днем, к вечеру всегда становится холодно. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям, даже если придется менять набор одежды несколько раз в день. Чтобы было удобно это делать, рекомендуется всегда иметь при себе в маленьком рюкзаке теплую и непромокаемую одежду (флисовую куртку, ветровку, дождевик), а также запасные носки, головной убор. Не сидите на холодных камнях без сидушки.
- Не допускайте обезвоживания. Во время активного движения, особенно в жару, ваш организм теряет много воды. Водный баланс необходимо постоянно восполнять. При вас постоянно должна быть личная пластиковая бутылка (или фляга) удобного для вас объема (0,5 - 1 л) с водой или чаем.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: выбирайте только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны.
- Установка палатки. Место для установки палатки должно быть ровным и сухим. Наличие муравейников нежелательно. Устанавливать палатку лучше научиться перед походом, или, в крайнем случае, внимательно прочитать инструкцию. Необходимо чтобы в готовом виде она не морщинилась и не провисала.
- Разведение костра. Для начала необходимо разжечь растопку – это может быть бумага, кора березы, то, что дает кратковременное большое пламя. От него должны разгореться тоненькие, со спичку, веточки, лучинки от сухих поленьев, их еще называют паутинкой. Затем можно подкладывать ветки побольше. Постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Необходимо знать, что веточки и лучинки легче разгораются в наклонном положении. Дрова нужно укладывать так, чтобы оставались просветы для доступа воздуха. Сухие спички – главное условие. Для этого их нужно правильно хранить (в герметичной упаковке). Огонь не следует разводить под деревьями. Покидая место лагеря или отправляясь на ночлег, обязательно нужно затушить костер.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об ухудшении вашего самочувствия. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом ваших индивидуальных потребностей.
- Будьте осторожны при передвижениях по лагерю и в его окрестностях в темное время суток, обязательно используйте фонарик.
- Во время тура запрещается употребление спиртных напитков в дозах, превышающих медицинские, наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
Какая будет погода?
Плоскогорье Укок располагается на территории высокогорного Кош-Агачского района Республики Алтай. Преобладающие абсолютные высоты – 2200-2500 м. Территория плоскогорья Укок – это вечная мерзлота. Климат на Укоке суровый, резко континентальный. Дневные летние температуры в отдельные дни поднимаются до +22, с учетом палящего на такой высоте солнце, можно получить солнечные ожоги. А вот ночные температуры часто опускаются до минусовых значений. Лето очень короткое – с конца июня до середины августа, но даже в это время не исключено выпадение снега.
Как организовано питание?
Питание: начиная с вечера первого дня и до утра шестого дня туристы будут обеспечены трехразовым питанием.
Меню в туре достаточно разнообразное:
- супы: борщ, рассольник, суп-лапша, фасолевый, уха и др. на тушенке или рыбных консервах;
- каши молочные: пшенная, рисовая, овсяная с сухофруктами на сухом и/или сгущенном молоке;
- вторые блюда: гречка с тушенкой, плов, макароны с тушенкой, бигус, жаркое, рис с овощами и др.;
- напитки: чай черный, травяной, кофе, какао, компоты из лесных ягод, кисель;
- перекус: колбаса, сыр, мясные и рыбные паштеты, икра кабачковая/баклажанная, печенье, пряники, чай, хлеб и т. д.
На чем будем передвигаться?
Транспорт по туру: 1, 6 день – МерседесSsangYong, 2-5 день – УАЗ Буханка.
Протяженность автомобильной части маршрута: 1200 км, из них 300 км бездорожья.
Максимальное количество участников в группе – 5 человек на одно авто.
Будет ли сотовая связь?
Мобильная связь на маршруте: начиная с обеда 2-го дня и до вечера 5-го отсутствует мобильная связь и не будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.