1 день

Экскурсия «Легендарный Чуйский тракт»

Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9.00 – 10.30.

Знакомимся с гидом и выезжаем на маршрут.

Нас ждет длительный переезд по самой красивой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Горный серпантин, высокогорные перевалы, изящные горные реки, шикарные панорамы, ярмарка монгольских товаров и сувениров, интересные истории и легенды от нашего гида не дадут скучать вам в дороге.

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (не входит в стоимость).

Ближе к вечеру прибудем в конечную точку первого дня – село Кош-Агач.

Километраж ~ 450 км. Время в пути ~ 8 часов.