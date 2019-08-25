3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги

Олег
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Олег – ваш гид
Городецкий край с древних времён славился народным творчеством: изделия местных мастеров отправлялись на Нижегородскую ярмарку, а оттуда добирались даже до Европы! Роспись по дереву, золотная вышивка и изготовление пряников — вы узнаете об особенностях ремёсел и посмотрите на работу мастеров, которые превращают обычные вещи в произведения искусства.

А по желанию — посетите мастер-классы по каждому промыслу.
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Городец
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Городец ремесленный
Городец ремесленный

Что вас ожидает

Ремесленное достояние городка
Вы познакомитесь с тремя видами народного творчества старого Городца — росписью по дереву на фабрике «Городецкая роспись», вышивкой золотыми нитями на фабрике «Золотная вышивка» и изготовлением пряников в музее «Городецкий пряник». В каждом из этих мест вы «из первых рук» узнаете о возникновении ремесла, его развитии и особенностях, понаблюдаете за работой мастеров и полюбуетесь лучшими изделиями на экспозициях.

Кисть, игла и тесто
По желанию вы сможете побывать на трёх мастер-классах по народным ремёслам. За один день распишите небольшой деревянный предмет (например, разделочную доску, пасхальное яйцо или матрёшку), попробуете себя в искусстве золотной вышивки и создадите неповторимый заварной или печатный пряник, участвуя во всех этапах приготовления. И конечно, вы сможете купить сувениры и домашнюю утварь на фабриках без наценок.

Небольшая прогулка по городу и дегустация пряника
Вы прогуляетесь по городецкой набережной, полюбуетесь живописными волжскими панорамами и попробуете городецкие пряники разных сортов. Увидите главные памятники и узнаете самые интересные факты из истории города, который всего на 5 лет младше Москвы. А на обратном пути я отвезу вас в красивейшее место области, где среди лесов вы отдохнете в приятном парке с прудом. В хорошую погоду, по желанию, вы сможете искупаться в Волге.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсии на фабриках и в музее, дегустация городецкого пряника.
  • В стоимость не входят мастер-классы (из расчёта 150 руб. с человека за каждый мастер-класс).
  • В программе предусмотрено время на обед (30-35 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно.
  • По желанию экскурсия может начаться уже в Городце.
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Городец.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 августа 2019
Огромная благодарность Олегу за отличную, позитивную и очень познавательную экскурсию. Столько ремесел в одном городе. Гордость за нашу страну, в которой столько творческих, увлеченных людей. Экскурсия очень насыщенная, самим (без Олега) нам бы столько за один день посмотреть не удалось.
30 мая 2019
Экскурсия прошла замечательно! Получили массу впечатлений, кучу новой информации, огромное удовольствие от общения с мастерами своего дела, профессионалами и чудесными рассказчиками! Сын с удовольствием познавал азы золотной вышивки на мастер-классе и изготовил собственный пряник. Городец произвел приятное впечатление ажурными наличниками. Перекусили вкуснецкими блинами. Спасибо Олегу за этот незабываемый день!
11 сентября 2018
Экскурсия очень интересная, познавательная, творческая. Гид замечательный, сотрудники фабрик потрясающе интересные люди, доброжелательные, очень любят своё дело. Большое вам спасибо! Город понравился, всем советуем поесть вкусных блинов и познакомиться с современными блинопеками. Спасибо большое за прекрасный день!

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