Перед вами предстанет совсем не грозный Грозный — с неожиданными контрастами строгих нравов и романтических нот, темперамента и сдержанности.
Вы заглянете в историю города, окажетесь в Английском замке, засекреченном на долгие годы, и на знаменитой смотровой.
Если позволит погода, устроим пикник на берегу реки, либо отправимся к местной семье на обед и вкусный мастер-класс.
Описание экскурсии
- Мечеть «Сердце Чечни» — величественное сооружение в османском стиле в окружении парка с фонтанами и экзотическими растениями
- Набережная реки Сунжа — праздничная галерея, амфитеатр, где выступали мировые звёзды, и романтические уголки для фото
- Смотровая площадка в «Грозный Сити» — панорама главных достопримечательностей города
- Цветочный парк — аллея сердец и традиционная площадка «Свидание у родника», где можно провести фотоссесию в национальном образе
- Английский замок — гвоздь нашей программы. Это музей под открытым небом с этнографическими залами, где вы услышите истории о джигитах, мехкариях, уникальных традициях инициации молодёжи, нарядах, музыкальных инструментах и национальных танцах
- Пикник на берегу Сунжи или (в зависимости от погоды) обед в семье с мастер-классом по приготовлению национальных блюд
На экскурсии:
- Вы узнаете, как чеченцы называют свою столицу, этнос и родину
- Услышите об особенностях сочетания чеченского менталитета, адатов и религии
- Раскроете смысл цитаты писателя Александра Казбеги: «Чеченская женщина — самая свободная на Кавказе, потому и самая верная»
- Познакомитесь с национальной кухней и погрузитесь в атмосферу гостеприимства чеченского народа
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительно оплачиваются:
- Пикник–дегустация национальных лепёшек (хингал и чепалг) с травяным чаем/кофе и мёдом — 500 ₽ за чел.
- Обед в семье — жижиг-галнаш/нохчи чорп (на выбор), овощная нарезка, хингал/чепалг на выбор, мёд, чай/кофе — 1500 ₽ за чел.
- Входной билет на смотровую — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за детей 5–10 лет
- Транспортные расходы — от 200 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Зарема — ваша команда гидов в Грозном
Я коренная жительница Грозного. Как дитя Советского Союза я стала свидетелем смены различных эпох и режимов на этой многострадальной земле и могу поделиться ценным опытом и впечатлениями.
