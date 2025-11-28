Мои заказы

Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный

Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Перед вами предстанет совсем не грозный Грозный — с неожиданными контрастами строгих нравов и романтических нот, темперамента и сдержанности.

Вы заглянете в историю города, окажетесь в Английском замке, засекреченном на долгие годы, и на знаменитой смотровой.

Если позволит погода, устроим пикник на берегу реки, либо отправимся к местной семье на обед и вкусный мастер-класс.
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный© Зарема
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный© Зарема
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный© Зарема

Описание экскурсии

  • Мечеть «Сердце Чечни» — величественное сооружение в османском стиле в окружении парка с фонтанами и экзотическими растениями
  • Набережная реки Сунжа — праздничная галерея, амфитеатр, где выступали мировые звёзды, и романтические уголки для фото
  • Смотровая площадка в «Грозный Сити» — панорама главных достопримечательностей города
  • Цветочный парк — аллея сердец и традиционная площадка «Свидание у родника», где можно провести фотоссесию в национальном образе
  • Английский замок — гвоздь нашей программы. Это музей под открытым небом с этнографическими залами, где вы услышите истории о джигитах, мехкариях, уникальных традициях инициации молодёжи, нарядах, музыкальных инструментах и национальных танцах
  • Пикник на берегу Сунжи или (в зависимости от погоды) обед в семье с мастер-классом по приготовлению национальных блюд

На экскурсии:

  • Вы узнаете, как чеченцы называют свою столицу, этнос и родину
  • Услышите об особенностях сочетания чеченского менталитета, адатов и религии
  • Раскроете смысл цитаты писателя Александра Казбеги: «Чеченская женщина — самая свободная на Кавказе, потому и самая верная»
  • Познакомитесь с национальной кухней и погрузитесь в атмосферу гостеприимства чеченского народа

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительно оплачиваются:

  • Пикник–дегустация национальных лепёшек (хингал и чепалг) с травяным чаем/кофе и мёдом — 500 ₽ за чел.
  • Обед в семье — жижиг-галнаш/нохчи чорп (на выбор), овощная нарезка, хингал/чепалг на выбор, мёд, чай/кофе — 1500 ₽ за чел.
  • Входной билет на смотровую — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за детей 5–10 лет
  • Транспортные расходы — от 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарема
Зарема — ваша команда гидов в Грозном
Я коренная жительница Грозного. Как дитя Советского Союза я стала свидетелем смены различных эпох и режимов на этой многострадальной земле и могу поделиться ценным опытом и впечатлениями. По работе мне
читать дальше

довелось путешествовать по стране и заграницей. Это хобби перелилось в мою нынешнюю деятельность в качестве гида-переводчика. Работаю в сфере туризма с 2016 года. Люблю узнавать новые места, знакомиться с интересными людьми, общаться и проводить время в приятной компании. Поэтому хочу предложить вам также открыть для себя частичку Грозного и окунуться в колоритную атмосферу города. Я работаю в женской команде гидов вместе с Фатимой и Азой.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
На автобусе
6.5 часов
10 отзывов
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3400 ₽ за человека
Самые красивые водопады Чечни за 1 день
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые красивые водопады Чечни за 1 день
Горные реки, ущелья и «маленькая Швейцария Чечни» - маршрут из Грозного, который покорит сердце
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Грозный, Аргун и Шали - три сердца Чечни
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный, Аргун и Шали - три сердца Чечни
Получить максимум впечатлений о культуре, истории и архитектуре региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном