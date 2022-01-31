Добро пожаловать в Сибирь!
В аэропорту вас встретит улыбчивый гид и проводит к автобусу.
Ледовый сезон где-то впереди, но именно мы – первооткрыватели молодого льда!
Поэтому наш автобус сразу направляется на выезд из города, в бесконечность заснеженных степей и мчит к Байкалу.
Обед состоится в этно-кафе "Юрта".
Это самое вкусное место на пути к Байкалу!
Здесь вы впервые попробуете вкуснейший насыщенный бухлёр, нежный сагудай, сочные буузы исходящие паром..
Отличное начало экспедиции.
Мы будем жить на уютной базе отдыха «Чара».
Заселяемся, утепляемся, берём коньки и бежим знакомиться со льдом!
Настало время безудержных фотосъемок!
Удивительный. ПЕРВОЛЁД!!!
С первого же знакомства он вызывает столько чувств.
Нагулявшись и немного озябнув, возвращаемся на уютную базу отдыха.
Здесь нас ждет потрясающе вкусный ужин в каминном зале, и небольшая лекция про Байкал.
Обсудим наши планы на завтра, познакомимся лучше и побурханим на хорошую погоду!
Гид расскажет про все байкальские тайны, про удивительные особенности и характер озера.
Не забудьте посмотреть на небо, когда будем расходиться спать!
Когда вы в последний раз видели столько звезд?
Встречаемся здесь же, на рассвете!
Доброе сибирское утро!
Время для настоящих сибирских забав!
Сейчас будем запускать якутские салюты!
Сегодня мы впервые выезжаем на лёд, и так как он слишком молод, путешествовать будем на комфортном аэроходе – СВП»Хивус».
Когда-нибудь ездили на таком? Это будет незабываемо!
В кабине хивуса тепло, а за окнами проносятся бескрайние поля первольда.
Сегодня наша команда исследует юг пролива Малое море и находящиеся здесь острова.
Будем замерять толщину льда, проверять какие красоты создал Байкал в гротах и на каких скалах развесил самые красивые наплески.
Обед-пикник состоится прямо здесь, посреди льдов!
Вкуснейшие горячие сибирские супчики, закуски и деликатесы – вот что вас ждет среди бескрайних льдов.
И, конечно, посвящение в байкальские путешественники!
Сегодня мы обязательно съездим на о. Огой.
Его пляжи усыпаны гранатовым песком и самую высокую его точку украшает белоснежная буддийская ступа.
Здесь удивительная атмосфера! Прогуляйтесь по острову, прислушайтесь к себе, не торопитесь.
Вы думали это вся красота, которую можно увидеть и потрогать сегодня? Нет! Впереди закат!
Ну а на базе, тем временем, разгорается камин и ждет горячий вкусный ужин.
Идеальное завершение дня, щедро приправленное баталиями в настольные игры!
Сегодня наша экспедиция входит в новую фазу исследований – мы отправляемся на легендарный остров Ольхон!
Хивус уже ждет.
Ольхон называют сакральным сердцем Байкала.
Именно здесь расположено уникальное место, одна из визитных карточек Байкала – скала Шаманка на мысу Бурхан.
Согласно легендам, на скале Шаманка стоит невидимый замок Духа Хозяина озера Байкал.
Лед очень разнолик.
И пока мы ищем разные виды льда, учимся в них разбираться и конечно фотографировать.
Обед-пикник пройдет в одной из живописных бухт острова Ольхон.
Продолжаем пробовать местные деликатесы и лакомства!
Сегодня в программе еще хоккей на льду Байкала, катания на финских санках и участие в создании капсулы желаний.
Ближе к вечеру вернемся на нашу уютную базу.
Это последний вечер на Байкале.
После ужина за нами приедет автобус, и отвезет в г. Иркутск.
Заселение в отель “IBIS”.
Вот и подошло к концу ваше первое знакомство с Байкалом, утром, после завтрака за вами приедет автомобиль и отвезет в аэропорт.
Настало время прощаться!
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Малом море и в гостинице в г. Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
|Размещение
|2-хместное
|Доплата за 1-номестное
|при присоединении к группе 8 человек
|53 500
|9 870
|При заказе индивидуального тура:
|при группе 6 человек
|69 100
|по запросу
|при группе 4 человека
|89 000
|по запросу
|при группе 2 человека
|153 550
|по запросу
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. Но в канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними температурами -10, -15°. После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35, -0°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С. С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха. В безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме. Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на Байкале зимой и весной.
Обувь
В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь - это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток. Для весенних туров хорошо подойдут и горнолыжные костюмы.
Шапка и варежки
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобелье
Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.
Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут
да, на базе отдыха «Чара» есть баня. Можно будет заказать услуги бани у администратора или через организатора тура
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. К сожалению, в местах размещения нет Wi-Fi,но на базе отлично ловит МТС и Теле2.
Из расходов не включенных в тур – ужин в 4 день, проживание в Иркутске в 4 день, и, если вы не вылетаете вечерним рейсом – трансфер в аэропорт в 5 день. Практически везде можно расплатиться картой.
Средний чек ужинов, не включенных в программу – 700-1200 рублей.
В Иркутске служба Яндекс такси.
Учитывая особенности сезона, и то что лёд еще очень молод, по льду передвигаться будем на СВП «Хивус – 10», а по суше на вездеходах на шинах пониженного давления ТРЭКОЛ.