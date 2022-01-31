Перволёд на Байкале

На середину января приходится расцвет знаменитой сибирской зимы! Именно

5
3 отзыва
На середину января приходится расцвет знаменитой сибирской зимы! Именно в это время, на Байкале появляется настоящее чудо – ПЕРВОЛЁД. Это юный лёд, не успевший покрыться трещинами, набрать полную силу и «заматереть». Идеально гладкий и зеркальный, манящий, прекрасный, так похожий на стекло.

Такого льда мы вам еще не показывали! ПЕРВОЛЁД – это тур для любителей зимы, исследователей юного льда и «разведчиков» ледового сезона.
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Перволёд на Байкале
Ближайшие даты:
20
янв
23
янв
26
янв
29
янв
01
фев

Что вас ожидает 🤩

Кулинарные изыски
Кулинарные изыски
Попробуем вкуснейшую бурятскую кухню и устроим пикник среди бескрайних льдов
Ледовые приключения
Ледовые приключения
Прокатимся на коньках по молодому льду, запустим "Якутский" салют, прокатимся на Хивусе и поиграем в ледовый хоккей
Удивительный перволёд&nbsp;
Удивительный перволёд 
Измерим толщину льда, разберемся во всех его разновидностях и сделаем "зеркальные" фотоснимки
Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Пройдем посвящение "поцелуем" Байкала!
Королевские ночи
Королевские ночи
Увидим невероятные закаты и звезды в ночном небе Байкала

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Малое море

Добро пожаловать в Сибирь!

В аэропорту вас встретит улыбчивый гид и проводит к автобусу.

Ледовый сезон где-то впереди, но именно мы – первооткрыватели молодого льда!

Поэтому наш автобус сразу направляется на выезд из города, в бесконечность заснеженных степей и мчит к Байкалу.

Обед состоится в этно-кафе "Юрта".

Это самое вкусное место на пути к Байкалу!

Здесь вы впервые попробуете вкуснейший насыщенный бухлёр, нежный сагудай, сочные буузы исходящие паром..

Отличное начало экспедиции.

Мы будем жить на уютной базе отдыха «Чара».

Заселяемся, утепляемся, берём коньки и бежим знакомиться со льдом!

Настало время безудержных фотосъемок!

Удивительный. ПЕРВОЛЁД!!!

С первого же знакомства он вызывает столько чувств.

Нагулявшись и немного озябнув, возвращаемся на уютную базу отдыха.

Здесь нас ждет потрясающе вкусный ужин в каминном зале, и небольшая лекция про Байкал.

Обсудим наши планы на завтра, познакомимся лучше и побурханим на хорошую погоду!

Гид расскажет про все байкальские тайны, про удивительные особенности и характер озера.

Не забудьте посмотреть на небо, когда будем расходиться спать!

Когда вы в последний раз видели столько звезд?

Встречаемся здесь же, на рассвете!

Иркутск – Малое мореИркутск – Малое мореИркутск – Малое мореИркутск – Малое мореИркутск – Малое мореИркутск – Малое мореИркутск – Малое море
2 день
Малое море

Доброе сибирское утро!

Время для настоящих сибирских забав!

Сейчас будем запускать якутские салюты!

Сегодня мы впервые выезжаем на лёд, и так как он слишком молод, путешествовать будем на комфортном аэроходе – СВП»Хивус».

Когда-нибудь ездили на таком? Это будет незабываемо!

В кабине хивуса тепло, а за окнами проносятся бескрайние поля первольда.

Сегодня наша команда исследует юг пролива Малое море и находящиеся здесь острова.

Будем замерять толщину льда, проверять какие красоты создал Байкал в гротах и на каких скалах развесил самые красивые наплески.

Обед-пикник состоится прямо здесь, посреди льдов!

Вкуснейшие горячие сибирские супчики, закуски и деликатесы – вот что вас ждет среди бескрайних льдов.

И, конечно, посвящение в байкальские путешественники!

Сегодня мы обязательно съездим на о. Огой.

Его пляжи усыпаны гранатовым песком и самую высокую его точку украшает белоснежная буддийская ступа.

Здесь удивительная атмосфера! Прогуляйтесь по острову, прислушайтесь к себе, не торопитесь.

Вы думали это вся красота, которую можно увидеть и потрогать сегодня? Нет! Впереди закат!

Ну а на базе, тем временем, разгорается камин и ждет горячий вкусный ужин.

Идеальное завершение дня, щедро приправленное баталиями в настольные игры!

Малое мореМалое мореМалое мореМалое мореМалое мореМалое мореМалое море
3 день
Малое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. Иркутск

Сегодня наша экспедиция входит в новую фазу исследований – мы отправляемся на легендарный остров Ольхон!

Хивус уже ждет.

Ольхон называют сакральным сердцем Байкала.

Именно здесь расположено уникальное место, одна из визитных карточек Байкала – скала Шаманка на мысу Бурхан.

Согласно легендам, на скале Шаманка стоит невидимый замок Духа Хозяина озера Байкал.

Лед очень разнолик.

И пока мы ищем разные виды льда, учимся в них разбираться и конечно фотографировать.

Обед-пикник пройдет в одной из живописных бухт острова Ольхон.

Продолжаем пробовать местные деликатесы и лакомства!

Сегодня в программе еще хоккей на льду Байкала, катания на финских санках и участие в создании капсулы желаний.

Ближе к вечеру вернемся на нашу уютную базу.

Это последний вечер на Байкале. 

После ужина за нами приедет автобус, и отвезет в г. Иркутск.

Заселение в отель “IBIS”.

Малое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. ИркутскМалое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. ИркутскМалое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. ИркутскМалое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. ИркутскМалое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. ИркутскМалое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. ИркутскМалое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. ИркутскМалое море – о. Ольхон, пос. Хужир – г. Иркутск
4 день
Отъезд

Вот и подошло к концу ваше первое знакомство с Байкалом, утром, после завтрака за вами приедет автомобиль и отвезет в аэропорт.

Настало время прощаться!

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Малом море и в гостинице в г. Иркутске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:

Размещение2-хместноеДоплата за 1-номестное
при присоединении к группе 8 человек53 500 9 870 
При заказе индивидуального тура: 
при группе 6 человек69 100по запросу
при группе 4 человека89 000по запросу
при группе 2 человека153 550по запросу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Услуги профессионального гида на протяжении программы
  • Аренда СВП «Хивус-10», 2 дня
  • Размещение на Малом море, база отдыха «Чара», двухместные благоустроенные номера, санузел в номере, 2 ночи
  • Размещение в г. Иркутск, отель «IBIS», двухместные благоустроенные номера. Санузел в номере, 1 ночь
  • Трансферы и питание согласно программе
  • Экскурсия по акватории и островам пролива Малое море
  • Экскурсия на о. Ольхон, п. Хужир. от
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая непромокаемая обувь (унты, валенки, качественная спортивная обувь, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкая);
  • куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка;
  • шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc);
  • перчатки и варежки (3 комплекта);
  • термобелье;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • трекинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру;
  • документы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Рекомендации по снаряжению

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. Но в канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними температурами -10, -15°. После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35, -0°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С. С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха. В безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме. Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на Байкале зимой и весной.

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь - это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток. Для весенних туров хорошо подойдут и горнолыжные костюмы.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобелье

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.

Во сколько начинается тур?

Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут

Будет ли возможность посетить баню?

да, на базе отдыха «Чара» есть баня. Можно будет заказать услуги бани у администратора или через организатора тура

Как обстоят дела со связью? Какой оператор лучше и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. К сожалению, в местах размещения нет Wi-Fi,но на базе отлично ловит МТС и Теле2.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из расходов не включенных в тур – ужин в 4 день, проживание в Иркутске в 4 день, и, если вы не вылетаете вечерним рейсом – трансфер в аэропорт в 5 день. Практически везде можно расплатиться картой.

Средний чек ужинов, не включенных в программу – 700-1200 рублей.

В Иркутске служба Яндекс такси.

На каком транспорте мы будем передвигаться?

Учитывая особенности сезона, и то что лёд еще очень молод, по льду передвигаться будем на СВП «Хивус – 10», а по суше на вездеходах на шинах пониженного давления ТРЭКОЛ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 янв 2022
Все было замечательно, большое спасибо.
Байкал замело снегом, но все равно впечатлений масса)
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.

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