Култук

Тункинская долина славится своими целебными источниками и живописной природой. Ее протяженность около 200 километров, а ширина — более 20. Первой нашей остановкой станет поселок Култук на границе Тункинского национального парка. Здесь вы сможете насладиться прекрасными видами на Байкал и зарядиться силой в буддийских святых местах.

Жемчуг

Дальше наш путь лежит в уютный поселок Жемчуг на берегу реки Иркут. Люди со всех уголков страны едут сюда, чтобы искупаться в горячем термальном источнике. Его воды содержат литий, стронций, титан и молибден, которые показаны при заболеваниях нервной системы и суставов. А благодаря высокой температуре (+37), в ней можно купаться даже зимой. Для купания построено два бассейна и водолечебница, в здании которой можно принять минеральные ванны или душ.

Аршан

После Жемчуга мы отправимся в поселок Аршан. Здесь побываем на «Каменной реке», посетим Будда-медицина центр и буддийский дацан. Побываем на местном колоритном рынке и попробуем знаменитые аршанские чебуреки. А после отправимся в горное ущелье Саян, чтобы полюбоваться на красивейший водопад.

Важно знать:

Питание, билеты в бассейн и национальный парк оплачиваются отдельно