Целебные источники Тункинской долины

Рядом с озером Байкал находится множество удивительных мест

5
6 отзывов
Рядом с озером Байкал находится множество удивительных мест.

Со мной вы отправитесь по местам силы.

Или, проще говоря, на целебные источники.

У нас будет три остановки — Култук, Жемчуг и Аршан.

У вас будет время, чтобы отдохнуть и подправить свое здоровье в лечебных водах.

Насладитесь природой Байкала, отдохните душой и телом.
Целебные источники Тункинской долины
Целебные источники Тункинской долины
Целебные источники Тункинской долины
Целебные источники Тункинской долины
Целебные источники Тункинской долины
Целебные источники Тункинской долины

Что вы увидите 🤩

  • Предгорье Саян
  • Тункинскую долину
  • Целебные источники
  • Южный берег Байкала.
Култук
Тункинская долина славится своими целебными источниками и живописной природой. Ее протяженность около 200 километров, а ширина — более 20. Первой нашей остановкой станет поселок Култук на границе Тункинского национального парка. Здесь вы сможете насладиться прекрасными видами на Байкал и зарядиться силой в буддийских святых местах.
Жемчуг
Дальше наш путь лежит в уютный поселок Жемчуг на берегу реки Иркут. Люди со всех уголков страны едут сюда, чтобы искупаться в горячем термальном источнике. Его воды содержат литий, стронций, титан и молибден, которые показаны при заболеваниях нервной системы и суставов. А благодаря высокой температуре (+37), в ней можно купаться даже зимой. Для купания построено два бассейна и водолечебница, в здании которой можно принять минеральные ванны или душ.
Аршан
После Жемчуга мы отправимся в поселок Аршан. Здесь побываем на «Каменной реке», посетим Будда-медицина центр и буддийский дацан. Побываем на местном колоритном рынке и попробуем знаменитые аршанские чебуреки. А после отправимся в горное ущелье Саян, чтобы полюбоваться на красивейший водопад.

Важно знать:

    Питание, билеты в бассейн и национальный парк оплачиваются отдельно

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-7 человек
    Стандартное предложение
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Трансфер
    Что не входит
    • Питание
    • Билеты в бассейн
    • Билеты в национальный парк
    Место начала и завершения
    Иркутск ул. Сухэ-Батора, 7
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 10.00 до 22.00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 10.00 до 22.00

    Евгений М.
    Евгений М.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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