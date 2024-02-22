Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
С собой возьмите тёплую одежду и тёплую, подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, лёгкий рюкзачок. Для бани — тапочки и купальник.
Программа тура по дням
Встреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого Моря
Встречаемся и в 09:00 от аэропорта отправляемся на автомобиле в село Хужир на острове Ольхон. По пути остановимся на обед в кафе с национальной кухней. Проедем Хадайскую гору — самый высокий перевал по дороге. Считается, что гора обладает суровым нравом, а местные жители, чтобы задобрить духов, приносят различные дары, проезжая через этот перевал.
По прибытии разместимся в отапливаемых домиках турбазы недалеко от села и прогуляемся к святыне острова — мысу Бурхан (скала Шаманка). После ужина погреемся в баньке, а перед сном, если будет желание, вооружившись фонариками, дойдём до Малого Моря.
Север Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, Хобой
Сегодня после завтрака вас ждёт путешествие в северную часть Ольхона. Мы посетим покрытый лишайником мраморный мыс Саган-Хушун, протяжённостью в километр, второе название которого — Три брата. Побываем на Нюрганской губе, известной живописными песчаными дюнами и «ходульными деревьями». Будем делать остановки у невероятных торосов из голубого прозрачного льда и фотографироваться. При подходящей погоде, вы сможете увидеть, как они растут.
Доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой, окутанного древними легендами и преданиями. По пути устроим обед-пикник, заглянем в ледяные пещеры и гроты. Если вы возьмёте с собой коньки, то сможете покататься по одному из самых больших катков в мире. К вечеру вернёмся на базу, поужинаем и отдохнём в бане.
Южная часть Ольхона и восточное побережье
В этот день исследуем южную часть Ольхона и прогуляемся по восточному побережью. Сначала доедем до острова Огой, где вы посмотрите на буддийскую ступу Просветления. Затем доберёмся до мыса Хоргой, на котором сохранились останки древней Курыканской защитной стены. После переедем на юг острова и выйдем на бескрайний лёд Большого Моря Байкала. Обладатели коньков снова смогут покататься.
Пообедав, осмотрим один из самых крупных и интересных скальных останцев на Ольхоне — Трезубец в заливе Хул. Другое его называние — Замок — скалы похожи на полуразрушенное средневековое сооружение. Желающие смогут забраться на Трезубец и полюбоваться панорамой острова и живописных бухт. Отсюда открывается впечатляющий вид на полуостров Кобылья Голова, залив Хул, пролив Малое Море и Приморский хребет. Вы также рассмотрите потрясающие узоры и трещины байкальского льда и сделаете классные фотографии.
В завершение побываем на Пузырьковом озере и вдоволь наползаемся по прозрачному льду в попытках снять застывшие в его толще пузырьки с лучшего ракурса. Вечером вернёмся на базу, поужинаем и попаримся в баньке прямо на льду.
Прогулка на рассвете, возвращение в Иркутск
Утром встанем пораньше и на рассвете прогуляемся по Малому Морю до «кладбища» кораблей и дерева Желаний. После завтрака соберём вещи и отправимся обратно в Иркутск. Пообедаем по пути в кафе с национальной кухней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь на день раньше, можно поздно вечером, чтобы иметь возможность выспаться перед путешествиемЗавершение: Иркутск, аэропорт. Приобретайте обратные билеты с вылетом не ранее 19:45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.