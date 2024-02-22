Встречаемся и в 09:00 от аэропорта отправляемся на автомобиле в село Хужир на острове Ольхон. По пути остановимся на обед в кафе с национальной кухней. Проедем Хадайскую гору — самый высокий перевал по дороге. Считается, что гора обладает суровым нравом, а местные жители, чтобы задобрить духов, приносят различные дары, проезжая через этот перевал.

По прибытии разместимся в отапливаемых домиках турбазы недалеко от села и прогуляемся к святыне острова — мысу Бурхан (скала Шаманка). После ужина погреемся в баньке, а перед сном, если будет желание, вооружившись фонариками, дойдём до Малого Моря.