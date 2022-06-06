Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение

Замечательный летний тур на Байкале. У вас есть возможность отдыхать на гостеприимных берегах Байкала

4.7
3 отзыва
Замечательный летний тур на Байкале. У вас есть возможность отдыхать на гостеприимных берегах Байкала.

Вы побываете в туристической столице озера – посёлке Листвянка и посетите все её самые интересные достопримечательности. Далее вы проведёте время на величественном острове Ольхон, ощутите его силу и энергию. Этот отдых будет для вас одним из самых интересных и по-настоящему незабываемых!
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее приключение
Ближайшие даты:
01
июл
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • единение с природой – можно насладиться красотами Байкала, медитировать на берегу и не волноваться, что на всех фотографиях будут толпы туристов;
  • семейный отдых – комфортный и познавательный тур для отдыха всей семьей;
  • заряд энергии – невероятная энергетика и сила острова Ольхон.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка, ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Размещение в гостинице.

Питание: не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 70 км.  
Общая продолжительность: ориентировочно 1,5 ч.

Встреча группы. Переезд в поселок ЛиствянкаВстреча группы. Переезд в поселок ЛиствянкаВстреча группы. Переезд в поселок ЛиствянкаВстреча группы. Переезд в поселок Листвянка
2 день
Экскурсия в музей Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Архитектурно-этнографический комплекс Тальцы – это уникальный музей по собранным в нём памятникам этнографии, истории и архитектуры XVII–XX вв. народов Прибайкалья.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание: завтрак.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. 
Автотранспортом: примерно 40 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч. 

Экскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей ТальцыЭкскурсия в музей Тальцы
3 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день
Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Остров Ольхон – самый крупный остров на озере Байкал.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 370 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
5 день
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Мыс Хобой получил свое название за счет столбовидной скалы, торчащей из воды, как клык какого-то неведомого огромного зверя.

Хобой с бурятского языка и переводится, как «клык».

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. 
Автотранспортом: примерно 100 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
6 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
7 день
Экскурсия по южной части острова Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Говорят, что каменный мыс напоминает голову лошади, которая пьет из озера воду.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Экскурсия по южной части острова ОльхонЭкскурсия по южной части острова ОльхонЭкскурсия по южной части острова ОльхонЭкскурсия по южной части острова Ольхон
8 день
Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов).

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Проживание

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания в обычные и праздничные дни:

Вариант с частично благоустроенным проживанием Хостел:

в обычные даты 03.06-08.07, 12.08-23.09 54 900 руб.;

в праздничные даты с 15.07 по 05.08 – 57 800 руб.;

  • Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 4-7

Вариант с частично благоустроенным проживанием:

в обычные даты 03.06-08.07, 12.08-23.09 60 700 руб., доплата за одноместное размещение – 14 500 руб.

в праздничные даты с 15.07 по 05.08 – 63 600 руб., доплата за одноместное размещение – 16 500 руб.

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь;

Вариант с благоустроенным проживанием:

в обычные даты 03.06-08.07, 12.08-23.09 70 000 руб., доплата за одноместное размещение – 21 000 руб.

в праздничные даты с 15.07 по 05.08 – 77 300 руб., доплата за одноместное размещение – 26 000 руб.

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (размещение, согласно выбранной цене)
  • Питание, указанное в программе:день 4: ужиндень 5, 7: завтрак, обед, ужиндень 6: завтрак, ужиндень 2-3, 8: завтрак.
  • День 4: ужин
  • День 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • День 6: завтрак, ужин
  • День 2-3, 8: завтрак.
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск – Листвянкадень 2: Листвянка – Тальцы – Листвянкадень 4: Листвянка – Иркутск – Ольхондень 5: По Ольхонудень 7: По Ольхонудень 8: Ольхон – Иркутск.
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 4: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 7: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск.
  • Экскурсионные услуги:день 2: Этнографический музей Тальцыдень 5: Поездка в северную часть острова Ольхондень 7: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Этнографический музей Тальцы
  • День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 7: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • День 1: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы, оплачиваются на месте
  • Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какая погода на Байкале?

Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июнь – отличное время для отдыха на Байкале. Становится тепло, но нет жары. Температура на Байкале колеблется в районе 15 градусов, в то время, как в Иркутске и Улан-Удэ уже может быть под 30 С. В июне туристов на Байкале мало – не понятно, почему отдыхающие предпочитают этому замечательному месяцу июль и август. Если бы на Байкале был развит пляжный отдых, это казалось бы логичным, но на Байкале редко можно купаться даже в июле и августе – вода для этого слишком холодная.

Вода в летние месяцы прогревается до 15-18 градусов, в некоторых бухтах достигает 20-22. Для купания такой температуры, мягко говоря, не достаточно. Байкал прекрасен в любое время года, поэтому июнь – отличный месяц, чтобы планировать свой отдых. Не забудьте захватить теплые вещи, чтобы отдых был особенно приятным.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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