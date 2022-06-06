Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка, ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Размещение в гостинице.
Питание: не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1,5 ч.
Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.
Архитектурно-этнографический комплекс Тальцы – это уникальный музей по собранным в нём памятникам этнографии, истории и архитектуры XVII–XX вв. народов Прибайкалья.
Прогулка по музею.
Возвращение в Листвянку.
Питание: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Свободный день в Листвянке.
Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.
Ее часто называют визитной карточкой озера.
Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно.
Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.
Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
Питание: завтрак.
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Остров Ольхон – самый крупный остров на озере Байкал.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Мыс Хобой получил свое название за счет столбовидной скалы, торчащей из воды, как клык какого-то неведомого огромного зверя.
Хобой с бурятского языка и переводится, как «клык».
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Говорят, что каменный мыс напоминает голову лошади, которая пьет из озера воду.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов).
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания в обычные и праздничные дни:
Вариант с частично благоустроенным проживанием Хостел:
в обычные даты 03.06-08.07, 12.08-23.09 – 54 900 руб.;
в праздничные даты с 15.07 по 05.08 – 57 800 руб.;
Вариант с частично благоустроенным проживанием:
в обычные даты 03.06-08.07, 12.08-23.09 – 60 700 руб., доплата за одноместное размещение – 14 500 руб.
в праздничные даты с 15.07 по 05.08 – 63 600 руб., доплата за одноместное размещение – 16 500 руб.
Вариант с благоустроенным проживанием:
в обычные даты 03.06-08.07, 12.08-23.09 – 70 000 руб., доплата за одноместное размещение – 21 000 руб.
в праздничные даты с 15.07 по 05.08 – 77 300 руб., доплата за одноместное размещение – 26 000 руб.
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.
В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.
Июнь – отличное время для отдыха на Байкале. Становится тепло, но нет жары. Температура на Байкале колеблется в районе 15 градусов, в то время, как в Иркутске и Улан-Удэ уже может быть под 30 С. В июне туристов на Байкале мало – не понятно, почему отдыхающие предпочитают этому замечательному месяцу июль и август. Если бы на Байкале был развит пляжный отдых, это казалось бы логичным, но на Байкале редко можно купаться даже в июле и августе – вода для этого слишком холодная.
Вода в летние месяцы прогревается до 15-18 градусов, в некоторых бухтах достигает 20-22. Для купания такой температуры, мягко говоря, не достаточно. Байкал прекрасен в любое время года, поэтому июнь – отличный месяц, чтобы планировать свой отдых. Не забудьте захватить теплые вещи, чтобы отдых был особенно приятным.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.