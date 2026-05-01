Летний Байкал: Листвянка и Ольхон, водные прогулки и КБЖД, музеи и треки по мысам

Прокатиться на поезде и на катере по Байкалу, увидеть главные места и отдохнуть на природе
Мы собрали визитные карточки Байкала в одно путешествие! Вы посетите музей «Тальцы», пройдёте по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке.

На Ольхоне увидите мыс Хобой, скалу Шаманка, загадочный
остров Огой, где установлена буддийская ступа Просветления.

Полюбуетесь разнообразием местной природы: песчаными пляжами, степями, хвойными лесами, скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.

А один день посвятим Кругобайкальской железной дороге — проедем по ней на поезде с остановками на прогулки по тоннелям и отдых на побережье.

Описание тура

Организационные детали

При бронировании тура мы отправляем памятку, где будет указано что необходимо взять с собой.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, «Тальцы», прибытие в Листвянку, Байкальский музей

Встречаемся и едем в п. Листвянка. По дороге побываем в музее деревянного зодчества «Тальцы». После обеда и размещения в гостинице посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера и его подводном мире, посмотрите на очаровательных байкальских нерп.

Далее — свободное время. Самые активные могут подняться обзорную площадку на Камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.

2 день

На поезде по КБЖД

Кругобайкальская железная дорога — памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. Сегодня мы прокатимся по ней: на пароме переправимся в порт Байкал и сядем на экскурсионный поезд.

По пути поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа: вы погуляете среди тоннелей и арок и отдохнёте на берегу Байкала.
Около 21:00 вернёмся в Иркутск.

3 день

Паромная переправа на Ольхон, скала Шаманка

Утром едем на остров Ольхон (280 км от Иркутска). По пути остановимся в кафе. Затем прибудем к паромной переправе, увидим Малый Байкал и сам остров. На пароме перейдём через пролив до Ольхона и разместимся в п. Хужир. Отдохнув, прогуляемся к знаменитой скале Шаманка.

4 день

Север Ольхона

Исследуем северную часть острова. Проедем по байкальским просторам, любуясь видами, погуляем по мысам Три брата и Хобой, пообедаем на свежем воздухе. Увидим разнообразие местной природы: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.

После обеда побываем на мысе Любви. В 17:00-18:00 вернёмся в отель и поужинаем.

5 день

Водная прогулка: Огой и отдых в бухте

Сегодня прокатимся по Байкалу на катере. Сначала пройдём по Малому Морю и прибудем на остров Огой, где установлена буддийская ступа Просветления. По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Затем прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом. Здесь можно отдохнуть на берегу или прогуляться к источнику. Вечером вернёмся на Ольхон.

6 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака — трансфер в Иркутск (280 км). Окончание программы в центре города (сквер им. Кирова).

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник97 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска и трансферы по программе
  • Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Экскурсия в музей «Тальцы»
  • Билеты в Байкальский музей
  • Экскурсии на мысы Бурхан и Хобой, на о. Огой
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги и услуги вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 17 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Нам повезло называть путешествия своей работой и страстью. За плечами — сотни маршрутов, тысячи километров и десятки мест, но у нас по-прежнему захватывает дух, когда мы открываем новое место вместе
с вами. Мы верим, что путешествия — это не просто перемещение в пространстве. Это эмоции, связи, открытия и моменты, которые остаются с тобой навсегда. Именно такие маршруты мы создаём — с вниманием к деталям, заботой о каждом участнике и настоящей любовью к делу. Вместе с вами мы не просто команда — мы компания единомышленников, влюблённых в мир и жизнь на ходу.

