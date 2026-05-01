На Ольхоне увидите мыс Хобой, скалу Шаманка, загадочный
Описание тура
Организационные детали
При бронировании тура мы отправляем памятку, где будет указано что необходимо взять с собой.
Программа тура по дням
Встреча, «Тальцы», прибытие в Листвянку, Байкальский музей
Встречаемся и едем в п. Листвянка. По дороге побываем в музее деревянного зодчества «Тальцы». После обеда и размещения в гостинице посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера и его подводном мире, посмотрите на очаровательных байкальских нерп.
Далее — свободное время. Самые активные могут подняться обзорную площадку на Камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.
На поезде по КБЖД
Кругобайкальская железная дорога — памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. Сегодня мы прокатимся по ней: на пароме переправимся в порт Байкал и сядем на экскурсионный поезд.
По пути поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа: вы погуляете среди тоннелей и арок и отдохнёте на берегу Байкала.
Около 21:00 вернёмся в Иркутск.
Паромная переправа на Ольхон, скала Шаманка
Утром едем на остров Ольхон (280 км от Иркутска). По пути остановимся в кафе. Затем прибудем к паромной переправе, увидим Малый Байкал и сам остров. На пароме перейдём через пролив до Ольхона и разместимся в п. Хужир. Отдохнув, прогуляемся к знаменитой скале Шаманка.
Север Ольхона
Исследуем северную часть острова. Проедем по байкальским просторам, любуясь видами, погуляем по мысам Три брата и Хобой, пообедаем на свежем воздухе. Увидим разнообразие местной природы: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.
После обеда побываем на мысе Любви. В 17:00-18:00 вернёмся в отель и поужинаем.
Водная прогулка: Огой и отдых в бухте
Сегодня прокатимся по Байкалу на катере. Сначала пройдём по Малому Морю и прибудем на остров Огой, где установлена буддийская ступа Просветления. По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Затем прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом. Здесь можно отдохнуть на берегу или прогуляться к источнику. Вечером вернёмся на Ольхон.
Возвращение в Иркутск
После завтрака — трансфер в Иркутск (280 км). Окончание программы в центре города (сквер им. Кирова).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|97 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска и трансферы по программе
- Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
- Экскурсия в музей «Тальцы»
- Билеты в Байкальский музей
- Экскурсии на мысы Бурхан и Хобой, на о. Огой
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги и услуги вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 17 500 ₽