Байкальские приключения: Иркутск, Листвянка, КБЖД и Аршан

Полюбоваться озером из поезда, увидеть водопады и заглянуть в дацан
Отправляемся в насыщенное путешествие от исторических улиц Иркутска до величественных панорам Байкала и кедровых лесов Аршана.

Этот маршрут объединяет всё, за что ценят Сибирь: архитектурные памятники 17 века, атмосферу старинных деревенских
кварталов, уникальные музеи, легендарную Кругобайкальскую железную дорогу и живописные водопады среди ущелий.

Вы окажетесь у истока Ангары, подниметесь на смотровые площадки, познакомитесь с традициями бурятской культуры и увидите, как буддизм вписан в сибирскую культуру.

А в свободный день у вас будет возможность отдохнуть в тишине, подняться на Пик Любви или искупаться в горячих источниках.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей?

Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск: знакомство с сердцем Сибири

Сбор группы начнётся в аэропорту с 8:00 до 8:30 и на ж/д вокзале с 9:00 до 9:30 — гид будет ждать с табличкой. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по Иркутску. Вы посетите место основания города, где увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота, Вечный огонь, памятник Первопроходцам, Знаменский монастырь и монумент Колчаку. Затем прогулка по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина с осмотром памятника Александру III, здания Иркутского музея и Белого дома.

В 130-м квартале вы познакомитесь с деревянной застройкой и символом города — бабром. После обеда вы посетите дома-музеи Волконских и Трубецких, где представлены предметы быта и история декабристов. Далее у вас будет свободное время: можно прогуляться по набережной Ангары или заглянуть в музеи — ледокол «Ангара», Художественный музей, галерею Бронштейна.

В завершение дня — трансфер и размещение в гостинице. Ужин самостоятельно.

2 день

Листвянка и «Тальцы»

После завтрака вы отправитесь в Листвянку, расположенную у истока Ангары. По дороге — остановка в музее «Тальцы», где представлены деревянные постройки 17-19 веков, включая башню, церковь, усадьбы и школу. В Листвянке вы сделаете остановку у Шаман-камня и посетите Байкальский музей с экспозицией озёрных обитателей.

Затем вас ждёт рынок с сувенирами и байкальской рыбой. После обеда вы разместитесь в гостинице, а в свободное время сможете подняться на камень Черского к смотровой площадке пешком или на подъёмнике.

3 день

КБЖД и переезд в Аршан

После завтрака — переправа на пароме в Порт Байкал, где вы осмотрите станцию и сядете на поезд по Кругобайкальской железной дороге. Вы проедете по участку с 39 тоннелями, 47 галереями и подпорными стенами, наслаждаясь видами озера. Далее — остановка в Слюдянке, где вокзал целиком построен из мрамора. Затем — переезд в Аршан в Тункинской долине. Вас встретят горный воздух, кедровые леса и вечерняя трапеза с буузами — бурятскими пирожками.

Ночь в гостинице.

*Внимание: экскурсия может пройти на катере, при желании можно заказать ланч-бокс или питание в поезде.

4 день

Прогулка к водопадам и визит в дацан

После завтрака вы отправитесь на пешеходную экскурсию вдоль реки Кынгарга. Пройдёте сквозь сосновый лес по горной тропе с атмосферными видами до первого водопада, по пути увидите ущелье и мраморное русло.

Далее — экскурсия в буддийский дацан «Бодхидхарма», расположенный в роще у подножия Саян. Вы узнаете об истории буддизма в Бурятии и познакомитесь с культурой региона. Вечером у вас будет свободное время: можно посетить рынок и поужинать в одном из местных заведений.

5 день

День отдыха в Аршане

После завтрака вас ждёт свободный день. Можно прогуляться по посёлку, посетить водопады, попробовать минеральную воду или попариться в бане.

За дополнительную плату — экскурсия на мараловую ферму с кормлением животных, катание на квадроциклах, треккинг на Пик Любви (2124 м), поездка к горячим источникам «Жемчуг» или на экскурсию к слиянию Белого и Чёрного Иркута с посещением музея и источника. Вечером — ужин (за доплату) и отдых.

6 день

Окончание тура

После завтрака — свободное время до полудня. В 12:00 — освобождение номеров и отъезд в Иркутск. Прибытие в город запланировано на 17:00–18:00. Тур завершается в аэропорту, на вокзале или в центре города. При необходимости можно уехать на день раньше с ночёвкой в Иркутске или заказать индивидуальный трансфер за доплату.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местное размещение за чел. (19.06.26, 04.09.26)77 200 ₽
2-, 3-местное размещение за чел. (19.07.26, 16.08.2026)96 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии:
  • Уникальный архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
  • Тункинская долина, Аршан
  • Экскурсия до водопада в Аршане
  • Экскурсия в Дацан
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 25 200 ₽
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхода в город). Ж/д вокзал, 9:00-9:30 (на улице, у пригородных касс)
Завершение: Иркутск, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

