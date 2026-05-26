Сбор группы начнётся в аэропорту с 8:00 до 8:30 и на ж/д вокзале с 9:00 до 9:30 — гид будет ждать с табличкой. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по Иркутску. Вы посетите место основания города, где увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота, Вечный огонь, памятник Первопроходцам, Знаменский монастырь и монумент Колчаку. Затем прогулка по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина с осмотром памятника Александру III, здания Иркутского музея и Белого дома.

В 130-м квартале вы познакомитесь с деревянной застройкой и символом города — бабром. После обеда вы посетите дома-музеи Волконских и Трубецких, где представлены предметы быта и история декабристов. Далее у вас будет свободное время: можно прогуляться по набережной Ангары или заглянуть в музеи — ледокол «Ангара», Художественный музей, галерею Бронштейна.

В завершение дня — трансфер и размещение в гостинице. Ужин самостоятельно.