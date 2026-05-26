Этот маршрут объединяет всё, за что ценят Сибирь: архитектурные памятники 17 века, атмосферу старинных деревенских
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей?
Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.
Программа тура по дням
Иркутск: знакомство с сердцем Сибири
Сбор группы начнётся в аэропорту с 8:00 до 8:30 и на ж/д вокзале с 9:00 до 9:30 — гид будет ждать с табличкой. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по Иркутску. Вы посетите место основания города, где увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота, Вечный огонь, памятник Первопроходцам, Знаменский монастырь и монумент Колчаку. Затем прогулка по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина с осмотром памятника Александру III, здания Иркутского музея и Белого дома.
В 130-м квартале вы познакомитесь с деревянной застройкой и символом города — бабром. После обеда вы посетите дома-музеи Волконских и Трубецких, где представлены предметы быта и история декабристов. Далее у вас будет свободное время: можно прогуляться по набережной Ангары или заглянуть в музеи — ледокол «Ангара», Художественный музей, галерею Бронштейна.
В завершение дня — трансфер и размещение в гостинице. Ужин самостоятельно.
Листвянка и «Тальцы»
После завтрака вы отправитесь в Листвянку, расположенную у истока Ангары. По дороге — остановка в музее «Тальцы», где представлены деревянные постройки 17-19 веков, включая башню, церковь, усадьбы и школу. В Листвянке вы сделаете остановку у Шаман-камня и посетите Байкальский музей с экспозицией озёрных обитателей.
Затем вас ждёт рынок с сувенирами и байкальской рыбой. После обеда вы разместитесь в гостинице, а в свободное время сможете подняться на камень Черского к смотровой площадке пешком или на подъёмнике.
КБЖД и переезд в Аршан
После завтрака — переправа на пароме в Порт Байкал, где вы осмотрите станцию и сядете на поезд по Кругобайкальской железной дороге. Вы проедете по участку с 39 тоннелями, 47 галереями и подпорными стенами, наслаждаясь видами озера. Далее — остановка в Слюдянке, где вокзал целиком построен из мрамора. Затем — переезд в Аршан в Тункинской долине. Вас встретят горный воздух, кедровые леса и вечерняя трапеза с буузами — бурятскими пирожками.
Ночь в гостинице.
*Внимание: экскурсия может пройти на катере, при желании можно заказать ланч-бокс или питание в поезде.
Прогулка к водопадам и визит в дацан
После завтрака вы отправитесь на пешеходную экскурсию вдоль реки Кынгарга. Пройдёте сквозь сосновый лес по горной тропе с атмосферными видами до первого водопада, по пути увидите ущелье и мраморное русло.
Далее — экскурсия в буддийский дацан «Бодхидхарма», расположенный в роще у подножия Саян. Вы узнаете об истории буддизма в Бурятии и познакомитесь с культурой региона. Вечером у вас будет свободное время: можно посетить рынок и поужинать в одном из местных заведений.
День отдыха в Аршане
После завтрака вас ждёт свободный день. Можно прогуляться по посёлку, посетить водопады, попробовать минеральную воду или попариться в бане.
За дополнительную плату — экскурсия на мараловую ферму с кормлением животных, катание на квадроциклах, треккинг на Пик Любви (2124 м), поездка к горячим источникам «Жемчуг» или на экскурсию к слиянию Белого и Чёрного Иркута с посещением музея и источника. Вечером — ужин (за доплату) и отдых.
Окончание тура
После завтрака — свободное время до полудня. В 12:00 — освобождение номеров и отъезд в Иркутск. Прибытие в город запланировано на 17:00–18:00. Тур завершается в аэропорту, на вокзале или в центре города. При необходимости можно уехать на день раньше с ночёвкой в Иркутске или заказать индивидуальный трансфер за доплату.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местное размещение за чел. (19.06.26, 04.09.26)
|77 200 ₽
|2-, 3-местное размещение за чел. (19.07.26, 16.08.2026)
|96 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии:
- Уникальный архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
- Тункинская долина, Аршан
- Экскурсия до водопада в Аршане
- Экскурсия в Дацан
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 25 200 ₽
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Дополнительные экскурсии