Встречаемся и отправляемся в сторону озера. К 11:00 прибудем к переправе, а по прибытии на остров Ольхон начнём знакомство с его достопримечательностями. Посетим залив Загли и скальник Трезубец — одну из выразительных природных форм острова. Поднимемся на вершину Перевал, откуда нам откроются завораживающие панорамные виды. Сделаем остановку в лагуне Шара-Шулун, известной как изумрудный пляж, затем заглянем на Секретный пляж. После окажемся в Семисосенной котловине и посмотрим на удивительную берёзу среди Ольхонских степей.

В посёлке Хужир пообедаем и зайдём в сувенирный магазин. Продолжим посещением скалы Шаманка (мыса Бурхан) и сакральных столбов сэргэ. Поднимемся на смотровую площадку Хужира, а около 16:30 заселимся на турбазу. Далее — свободное время для отдыха.