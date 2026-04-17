Индивидуальный джип-тур по главным достопримечательностям Ольхона
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на Секретном пляже и послушать легенды и истории
Всего за 2 дня вы исследуете Ольхон и прочувствуете его особую энергетику.
Мы проедем по острову с юга на север, побываем в сакральных местах, поговорим о легендах и шаманских практиках.
как возник каменный Трезубец — знак силы и оберега, почему воды изумрудной лагуны Шара-Шулун меняют свой цвет и многое другое.
Мы побываем на Секретном пляже, увидим знаменитую скалу Шаманка и столбы сэргэ — центр духовной энергии Байкала. Посетим Белый мыс Сааган-Хушун и Хобой с историей о любви и ожидании.
Это не просто поездка по знаковым локациям, а глубокое погружение — опыт, после которого Байкал перестаёт быть просто озером и становится личной историей.
Описание тура
Организационные детали
Гид заберёт вас от места проживания в Иркутске и доставит обратно после тура. Дорога до Ольхона довольно длительна. Время выезда может меняться в зависимости от погоды и дорожной ситуации. Рекомендуется одежда по погоде с запасом на разные условия.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд на Ольхон, знакомство с достопримечательностями острова
Встречаемся и отправляемся в сторону озера. К 11:00 прибудем к переправе, а по прибытии на остров Ольхон начнём знакомство с его достопримечательностями. Посетим залив Загли и скальник Трезубец — одну из выразительных природных форм острова. Поднимемся на вершину Перевал, откуда нам откроются завораживающие панорамные виды. Сделаем остановку в лагуне Шара-Шулун, известной как изумрудный пляж, затем заглянем на Секретный пляж. После окажемся в Семисосенной котловине и посмотрим на удивительную берёзу среди Ольхонских степей.
В посёлке Хужир пообедаем и зайдём в сувенирный магазин. Продолжим посещением скалы Шаманка (мыса Бурхан) и сакральных столбов сэргэ. Поднимемся на смотровую площадку Хужира, а около 16:30 заселимся на турбазу. Далее — свободное время для отдыха.
2 день
Северная часть Ольхона, возвращение в Иркутск
После завтрака отправимся в северную часть острова. Посетим мысы Сааган-Хушун и Шунгэ, сделаем остановку у Хранителя Байкала. В 12:00 прибудем на мыс Хобой — самую северную точку Ольхона.
В 14:00 переправимся с острова на материк, проедем по Тажеранской степи и заедем на мараловую заимку белорусской деревни. Около 20:30 вернёмся в Иркутск.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы на Land Cruiser 200
Сопровождение гидом-водителем
Помощь в подборе и бронировании проживания
Что не входит в цену
Авиабилеты до Иркутска и обратно
Проживание на Ольхоне - от 6000 ₽/ночь за 2-местный номер
Питание в кафе - 500-700 ₽
Сбор национального парка - 400 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Иркутске
Провела экскурсии для 19692 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
