К южному берегу Байкала через Приморский хребет: тур-перезагрузка в мини-группе
Полюбоваться просторами озера с высоты и на побережье и прокатиться на моторной лодке по горной реке
В этом коротком, но насыщенном путешествии вы увидите Байкал с его южной стороны, подниметесь на гору Соболиную по канатной дороге, насладитесь панорамными видами со Скального мыса и отдохнёте в уютном читать дальше
доме у самого озера.
Вас ждут дорога через перевалы Приморского хребта, прогулка на моторной лодке по горной реке в окружении скал и тайги, а главное — тишина и уединение. Это путешествие — возможность побыть вдали от суеты и почувствовать величие сибирской природы. Старт и финиш в Иркутске.
Для защиты ПВХ лодки просим не надевать обувь, подбитую гвоздями, с твёрдой подошвой и имеющую металлические аксессуары. Просим не брать с собой режуще-колющие предметы.
Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места по пути.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 10-65 лет.
Уровень сложности. Средний. Физическая активность умеренная. В программе есть недлительные пешие прогулки.
Безопасность. В программе есть сплав на надувной лодке с мотором. Глубина реки до 1 метра, течение до 2 м/с. Лодки надувные, оснащены двигателями до 10 л. с. Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности. Нахождение на лодках строго в спасательных жилетах. У гида имеется групповая аптечка.
Программа тура по дням
1 день
Перевалы Приморского хребта, южная часть Байкала и гора Соболиная
Утром мы встретим вас в аэропорту или заберём из отеля в Иркутске.
Маршрут начнётся с поездки по живописному шоссе, проходящему через перевалы Приморского хребта. Мы направимся к южной части Байкала, где сделаем остановку на обзорной площадке, чтобы полюбоваться озером с высоты и спуститься к его берегу.
В дороге будет остановка в кафе, где предложат блюда традиционной бурятской кухни (оплачивается отдельно).
После обеда направимся к Скальному мысу — выступу, возвышающемуся над поверхностью озера. Чтобы оценить красоту окружающих ландшафтов, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Соболиная, высота которой достигает 900 метров.
На ночь остановимся в гостевом доме у самого Байкала и встретим закат на берегу.
2 день
Приключения на лодке по реке в ущелье
Утром мы отправимся к реке, где сядем в специальную лодку, подготовленную для горных сплавов, и начнём водное путешествие. Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности. Нахождение на лодках строго в спасательных жилетах. У гида имеется групповая аптечка.
Преодолевая бурные участки и несложные перекаты, мы углубимся в ущелье, окружённое скалами и густыми лесами. В уединённом уголке природы сделаем остановку и организуем фотосессию среди камней.
После отдыха вернёмся к берегу Байкала. Вечером приедем обратно в Иркутск.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все переезды по программе
Посещение всех объектов по программе
Катание на лодке по горной реке
Канатная дорога
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, место и время по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.