Мои заказы

К южному берегу Байкала через Приморский хребет: тур-перезагрузка в мини-группе

Полюбоваться просторами озера с высоты и на побережье и прокатиться на моторной лодке по горной реке
В этом коротком, но насыщенном путешествии вы увидите Байкал с его южной стороны, подниметесь на гору Соболиную по канатной дороге, насладитесь панорамными видами со Скального мыса и отдохнёте в уютном
читать дальше

доме у самого озера.

Вас ждут дорога через перевалы Приморского хребта, прогулка на моторной лодке по горной реке в окружении скал и тайги, а главное — тишина и уединение. Это путешествие — возможность побыть вдали от суеты и почувствовать величие сибирской природы. Старт и финиш в Иркутске.

К южному берегу Байкала через Приморский хребет: тур-перезагрузка в мини-группе
К южному берегу Байкала через Приморский хребет: тур-перезагрузка в мини-группе
К южному берегу Байкала через Приморский хребет: тур-перезагрузка в мини-группе
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой куртку и сменные вещи.

Для защиты ПВХ лодки просим не надевать обувь, подбитую гвоздями, с твёрдой подошвой и имеющую металлические аксессуары. Просим не брать с собой режуще-колющие предметы.

Питание. Не входит в стоимость тура. Заедем в проверенные места по пути.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Возраст участников. 10-65 лет.

Уровень сложности. Средний. Физическая активность умеренная. В программе есть недлительные пешие прогулки.

Безопасность. В программе есть сплав на надувной лодке с мотором. Глубина реки до 1 метра, течение до 2 м/с. Лодки надувные, оснащены двигателями до 10 л. с. Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности. Нахождение на лодках строго в спасательных жилетах. У гида имеется групповая аптечка.

Программа тура по дням

1 день

Перевалы Приморского хребта, южная часть Байкала и гора Соболиная

Утром мы встретим вас в аэропорту или заберём из отеля в Иркутске.

Маршрут начнётся с поездки по живописному шоссе, проходящему через перевалы Приморского хребта. Мы направимся к южной части Байкала, где сделаем остановку на обзорной площадке, чтобы полюбоваться озером с высоты и спуститься к его берегу.

В дороге будет остановка в кафе, где предложат блюда традиционной бурятской кухни (оплачивается отдельно).

После обеда направимся к Скальному мысу — выступу, возвышающемуся над поверхностью озера. Чтобы оценить красоту окружающих ландшафтов, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Соболиная, высота которой достигает 900 метров.

На ночь остановимся в гостевом доме у самого Байкала и встретим закат на берегу.

Перевалы Приморского хребта, южная часть Байкала и гора СоболинаяПеревалы Приморского хребта, южная часть Байкала и гора СоболинаяПеревалы Приморского хребта, южная часть Байкала и гора Соболиная
2 день

Приключения на лодке по реке в ущелье

Утром мы отправимся к реке, где сядем в специальную лодку, подготовленную для горных сплавов, и начнём водное путешествие. Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности. Нахождение на лодках строго в спасательных жилетах. У гида имеется групповая аптечка.

Преодолевая бурные участки и несложные перекаты, мы углубимся в ущелье, окружённое скалами и густыми лесами. В уединённом уголке природы сделаем остановку и организуем фотосессию среди камней.

После отдыха вернёмся к берегу Байкала. Вечером приедем обратно в Иркутск.

Приключения на лодке по реке в ущельеПриключения на лодке по реке в ущельеПриключения на лодке по реке в ущелье

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Посещение всех объектов по программе
  • Катание на лодке по горной реке
  • Канатная дорога
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, место и время по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 11 туристов
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край и хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал! Провожу авторские туры по Байкалу, Тункинской долине, горные путешествия по Восточным Саянам и Хамар-Дабану.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
На машине
3 дня
1 отзыв
На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
Насладиться видами Байкала, посетить «Тальцы» и увидеть, как жили различные народы
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
14 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
34 700 ₽ за человека
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
На машине
5 дней
1 отзыв
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
73 500 ₽ за человека
По берегу Байкала пешком
Пешая
На автобусе
8 дней
1 отзыв
По берегу Байкала пешком
Начало: Г. Иркутск
14 июн в 10:00
28 июн в 10:00
74 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска