Утром мы встретим вас в аэропорту или заберём из отеля в Иркутске.

Маршрут начнётся с поездки по живописному шоссе, проходящему через перевалы Приморского хребта. Мы направимся к южной части Байкала, где сделаем остановку на обзорной площадке, чтобы полюбоваться озером с высоты и спуститься к его берегу.

В дороге будет остановка в кафе, где предложат блюда традиционной бурятской кухни (оплачивается отдельно).

После обеда направимся к Скальному мысу — выступу, возвышающемуся над поверхностью озера. Чтобы оценить красоту окружающих ландшафтов, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Соболиная, высота которой достигает 900 метров.

На ночь остановимся в гостевом доме у самого Байкала и встретим закат на берегу.