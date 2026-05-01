С утра отправимся в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное пространство под открытым небом, узнаем об истории, культуре и быте народов Прибайкалья. Далее поднимемся на кресельном подъёмнике к Камню Черского, откуда открывается живописная панорама Байкала. Здесь гид расскажет красивую легенду о старике Байкале и его дочери Ангаре.

После обеда заглянем в Байкальский музей, увидим экспозиции, посвящённые озеру, его экосистеме и обитателям, включая байкальскую нерпу. Прогулка вдоль берега озера приведёт нас на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать и приобрести омуля — эндемичную рыбу Байкала.

Вечером — размещение в отеле в посёлке Листвянка.