Мои заказы

К южному берегу Байкала: комфортное путешествие от Листвянки до Аршана (мини-группа)

Посетить термальные источники, увидеть КБЖД и заглянуть в дацан Бодхидхарма
Эту локацию мечтает посетить почти каждый! Байкал очаровывает своей красотой.

В этом путешествии вы отправитесь в Листвянку, подниметесь на Камень Черского и услышите древнюю легенду о Байкале и Ангаре, познакомитесь с
читать дальшеуменьшить

традициями народов Прибайкалья в музее «Тальцы» и увидите байкальскую нерпу в научном центре.

Прогулка по Кругобайкальской железной дороге позволит пройти по туннелям и мостам прошлого, а панорамы озера с катера или из окна поезда станут одним из самых сильных впечатлений тура.

Вы прогуляетесь по тропам Байкальского заповедника, вдохнёте аромат вековых деревьев и подниметесь на смотровую площадку в Байкальске, чтобы увидеть озеро с высоты.

В Аршане вы прикоснётесь к культуре бурятского буддизма, попробуете национальные блюда и отдохнёте в горячих источниках на фоне Восточных Саян.

К южному берегу Байкала: комфортное путешествие от Листвянки до Аршана (мини-группа)
К южному берегу Байкала: комфортное путешествие от Листвянки до Аршана (мини-группа)
К южному берегу Байкала: комфортное путешествие от Листвянки до Аршана (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы», Камень Черского и Байкальский музей

С утра отправимся в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное пространство под открытым небом, узнаем об истории, культуре и быте народов Прибайкалья. Далее поднимемся на кресельном подъёмнике к Камню Черского, откуда открывается живописная панорама Байкала. Здесь гид расскажет красивую легенду о старике Байкале и его дочери Ангаре.

После обеда заглянем в Байкальский музей, увидим экспозиции, посвящённые озеру, его экосистеме и обитателям, включая байкальскую нерпу. Прогулка вдоль берега озера приведёт нас на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать и приобрести омуля — эндемичную рыбу Байкала.

Вечером — размещение в отеле в посёлке Листвянка.

Музей «Тальцы», Камень Черского и Байкальский музейМузей «Тальцы», Камень Черского и Байкальский музей
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Сегодня нас ждёт путешествие по легендарной Кругобайкальской железной дороге* — историческому маршруту, где горные склоны, туннели и арочные мосты соседствуют с видом на бескрайние воды Байкала.

*Экскурсия может проходить в формате железнодорожной поездки с остановками в живописных местах либо в формате водной прогулки на катере вдоль скалистого побережья. При недостаточном наборе группы возможна пешая прогулка по КБЖД и трансфер до посёлка Танхой.

Посетим старинные станции, такие как Порт Байкал, Ангасолка, Половинная. Прогуляемся по тоннелям и сделаем фотографии на фоне Байкала и горных хребтов. Гид расскажет о строительстве дороги, её роли в истории региона и прозвище «золотая пряжка» Транссиба. Обед устроим прямо на берегу озера.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Танхой, Байкальский заповедник и панорамы Байкала

В этот день отправимся в старинное село Танхой, расположенное на берегу Байкала. Посетим Байкальский биосферный заповедник — охраняемую природную территорию, где можно насладиться тишиной, чистым воздухом и красотой сибирской природы.

Пройдём по экологической тропе среди вековых деревьев к горным ручьям и небольшим водопадам. Затем отправимся в Байкальск, поднимемся на смотровую площадку с видом на озеро и горы. Ужин состоится в панорамном кафе, расположенном на высоте 900 метров над уровнем моря.

Танхой, Байкальский заповедник и панорамы БайкалаТанхой, Байкальский заповедник и панорамы Байкала
4 день

Аршан: термальные источники и буддийское наследие

Сегодня побываем в курортном посёлке Аршан у подножия Восточных Саян. Посетим дацан Бодхидхарма и узнаем о бурятской ветви буддизма. После этого попробуем блюда национальной кухни — буузы, приготовленные по традиционным рецептам.

Прогуляемся к живописному водопаду и отправимся к термальным источникам, где можно будет отдохнуть и восстановить силы. Во время маршрута полюбуемся панорамами долины реки Кынгарга и горными пейзажами Восточных Саян.

Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в городском отеле.

Аршан: термальные источники и буддийское наследиеАршан: термальные источники и буддийское наследие
5 день

Окончание тура

После завтрака в отеле наша программа завершится. До новых встреч на Байкале!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник91 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1733 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
читать дальшеуменьшить

свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «К южному берегу Байкала: комфортное путешествие от Листвянки до Аршана (мини-группа)»

Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
На машине
6 дней
5 отзывов
Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
Осмотреть мыс Хобой, увидеть живописные бухты и устроить пикник
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости. Рекомен...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
57 000 ₽ за человека
На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
На машине
3 дня
1 отзыв
На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
Насладиться видами Байкала, посетить «Тальцы» и увидеть, как жили различные народы
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
34 700 ₽ за человека
Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Май на Байкале. Листвянка, КБЖД, Аршан, Ольхон
Начало: Иркутск
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
от 60 000 ₽ за человека
От Иркутска до Листвянки, Ольхона и Аршана: активное путешествие
На машине
6 дней
1 отзыв
От Иркутска до Листвянки, Ольхона и Аршана: активное путешествие
Увидеть буддийскую ступу, дацан и бескрайний лёд Байкала, прокатиться на хивусе и отведать ухи
Начало: Иркутск, 11:30
24 фев в 08:00
10 мар в 08:00
42 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
91 900 ₽ за человека