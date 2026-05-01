В этом путешествии вы отправитесь в Листвянку, подниметесь на Камень Черского и услышите древнюю легенду о Байкале и Ангаре, познакомитесь с
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Музей «Тальцы», Камень Черского и Байкальский музей
С утра отправимся в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное пространство под открытым небом, узнаем об истории, культуре и быте народов Прибайкалья. Далее поднимемся на кресельном подъёмнике к Камню Черского, откуда открывается живописная панорама Байкала. Здесь гид расскажет красивую легенду о старике Байкале и его дочери Ангаре.
После обеда заглянем в Байкальский музей, увидим экспозиции, посвящённые озеру, его экосистеме и обитателям, включая байкальскую нерпу. Прогулка вдоль берега озера приведёт нас на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать и приобрести омуля — эндемичную рыбу Байкала.
Вечером — размещение в отеле в посёлке Листвянка.
Кругобайкальская железная дорога
Сегодня нас ждёт путешествие по легендарной Кругобайкальской железной дороге* — историческому маршруту, где горные склоны, туннели и арочные мосты соседствуют с видом на бескрайние воды Байкала.
*Экскурсия может проходить в формате железнодорожной поездки с остановками в живописных местах либо в формате водной прогулки на катере вдоль скалистого побережья. При недостаточном наборе группы возможна пешая прогулка по КБЖД и трансфер до посёлка Танхой.
Посетим старинные станции, такие как Порт Байкал, Ангасолка, Половинная. Прогуляемся по тоннелям и сделаем фотографии на фоне Байкала и горных хребтов. Гид расскажет о строительстве дороги, её роли в истории региона и прозвище «золотая пряжка» Транссиба. Обед устроим прямо на берегу озера.
Танхой, Байкальский заповедник и панорамы Байкала
В этот день отправимся в старинное село Танхой, расположенное на берегу Байкала. Посетим Байкальский биосферный заповедник — охраняемую природную территорию, где можно насладиться тишиной, чистым воздухом и красотой сибирской природы.
Пройдём по экологической тропе среди вековых деревьев к горным ручьям и небольшим водопадам. Затем отправимся в Байкальск, поднимемся на смотровую площадку с видом на озеро и горы. Ужин состоится в панорамном кафе, расположенном на высоте 900 метров над уровнем моря.
Аршан: термальные источники и буддийское наследие
Сегодня побываем в курортном посёлке Аршан у подножия Восточных Саян. Посетим дацан Бодхидхарма и узнаем о бурятской ветви буддизма. После этого попробуем блюда национальной кухни — буузы, приготовленные по традиционным рецептам.
Прогуляемся к живописному водопаду и отправимся к термальным источникам, где можно будет отдохнуть и восстановить силы. Во время маршрута полюбуемся панорамами долины реки Кынгарга и горными пейзажами Восточных Саян.
Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в городском отеле.
Окончание тура
После завтрака в отеле наша программа завершится. До новых встреч на Байкале!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|91 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты в музеи
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Переезд до Иркутска и обратно
- Остальное питание