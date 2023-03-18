1 день

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Экскурсия в пос. Листвянка (65 км).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Возвращение в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).