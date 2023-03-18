Снежный Байкал. Экскурсионный тур

В этом туре есть всё, ради чего стоит взять отпуск, оторваться от городской суеты и шума и отправиться навстречу удивительному зимнему Байкалу.

Мы вам покажем красоту бесснежного острова Ольхон, окруженного ледяными полями и причудливыми торосами, и заснеженной Тункинской долины в обрамлении величественных гор.
5
3 отзыва
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Традиционные забавы в этно-музее "Тальцы"
Традиционные забавы в этно-музее "Тальцы"
Сможем прокатиться на шкурах с настоящей русской горки
Удивительная Тункинская долина
Удивительная Тункинская долина
Посетим кратер вулкана, целебные источники и термы
Частичка Бурятии с собой
Частичка Бурятии с собой
Подберем сувениры на память или лекарственные травы на местном рынке

Программа тура по дням

1 день

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Экскурсия в пос. Листвянка (65 км).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Возвращение в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
2 день

Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала

Завтрак в гостинице.

Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.

Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.

Занятием на вторую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса

Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, ужин).

Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала
3 день

Мыс Хобой

Завтрак на турбазе.

Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.

Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

Горячий обед.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
4 день

Свободный день на Ольхоне

Завтрак.

Свободный день на острове.

Предлагаем совершить прогулку по окрестностям, посетить Сарайский залив и полюбоваться видами зимнего Байкала.

Также можно совершить этнографическую экскурсию в бурятскую деревню (доп. плата), где Вы познакомитесь с местными традициями и обычаями.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак и ужин).

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
5 день

Иркутск

Завтрак на турбазе.

Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте (320 км, ~ 7 ч.).

Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по улицам вечернего Иркутска и набраться сил перед второй, не менее увлекательной, частью программы.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

ИркутскИркутскИркутск
6 день

пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.

В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Размещение в гостинице.

Обед в гостинице.

Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса.

Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.

Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты.

Ужин в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги
7 день

Тункинская долина

Завтрак в гостинице.

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.

Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка».

Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.

Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.

Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.

Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут.

Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито – чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).

(вкл. питание: завтрак, ужин).

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
8 день

Возвращение в Иркутск, смотровая площадка Култук

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом транспорте в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.).

Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.

Остановка для фотографирования на смотровой площадке Култука, откуда открывается завораживающая панорама южного Байкала и гор Хамар-Дабана.

А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Возвращение в Иркутск, смотровая площадка КултукВозвращение в Иркутск, смотровая площадка КултукВозвращение в Иркутск, смотровая площадка КултукВозвращение в Иркутск, смотровая площадка Култук
9 день

Экскурсия по Иркутску, отъезд

Завтрак в гостинице.

День знакомства со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Окончание программы ~14:00.

(вкл. питание: завтрак).

Экскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе в Иркутске (3 ночи), Аршан (2 ночи), Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении81 300 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 27 500 руб.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах в Иркутске (3 ночи), Аршан (2 ночи), Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак и ужин5 день: завтрак6 день: завтрак, обед, ужин7 день: завтрак, ужин8-9 день: завтрак
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак, ужин
  • 3 день: завтрак, обед, ужин
  • 4 день: завтрак и ужин
  • 5 день: завтрак
  • 6 день: завтрак, обед, ужин
  • 7 день: завтрак, ужин
  • 8-9 день: завтрак
  • Все трансферы по программе
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
  • Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты и дополнительные экскурсии, не включенные в стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
18 мар 2023
Тур понравился. Очень насыщенный, конечно много просто переездов, т. е пребываешь в дороге, но понятно что это Сибирь и расстояния там большие. Мое пожелание-это поездку в Листвянку отставить на конец тура, т. к. сувениры, различные сьедобные подарки, рыбу… хотелось бы приобрести перед возвращением домой. На Ольхоне в Хужире и в пос. Аршан практически ничего не купить или другая ценовая политика.
Н
27 дек 2021
Вот и закончилось мое путешествие по СНЕЖНОМУ БАЙКАЛУ. Правда, когда выбирала тур, планировала увидеть прозрачный лед. Но увы, как оказалось лед формируется с 21 декабря по 21 января. Но меня
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это не разочаровало. Когда я ступила на берег Байкала от сомнений не осталось и следа. Вот они бескрайние просторы могучего Байкала (пос. Листвянка). Солнце, снег, воздух- с одной стороны горы, с другой красавец Байкал. Мечта сбылась. А сердце Байкала- Ольхон, скала ШАМАНКА, мыс ХОББОЙ. Эмоции переполняют. Аршан- САЯНЫ. Своя история, свои легенды. Можно сказать -любовь с первого взгляда. Хочется увидеть и лед все - таки, летние пейзажи.

О
19 мар 2024
Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры

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