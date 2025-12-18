Это путешествие проведёт вас по главному маршруту к сердцу Байкала.Вы прогуляетесь по улицам старинного Иркутска, где история Сибири раскрывается в архитектуре и судьбах.Увидите Листвянку — место, где начинается Ангара, и

побываете в музее «Тальцы», чтобы почувствовать атмосферу сибирской деревни 19 века. Пронесётесь по легендарной Кругобайкальской дороге с её тоннелями и галереями, восхититесь видами Байкала с мыса Хобой и услышите легенды у скалы Шаманки. Попробуете бурятскую кухню, прокатитесь по Тажеранской степи, увидите арт-объект «Отец Байкала» и побываете в местах, где соединяются природа, традиции и дух великого озера.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (ЛЕТО)?

Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).

Сланцы.

Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.

Свитер / флиска / толстовка.

Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).

Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).

Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).

Купальный костюм.

Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.

Солнцезащитные очки.

Индивидуальные лекарственные средства.

Важная информация:

Рекомендация по билетам: настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, так как возможны задержки.

Для туристов с утренними рейсами:

Дополнительная ночь в Иркутске: возможность задержаться на сутки и вылететь на следующий день (за дополнительную плату).