На Байкал за видами: окрестные города, природа и КБЖД

Прокатиться по «Золотой пряжке» Транссиба, побывать на Ольхоне и увидеть мистическую Шаманку
Это путешествие проведёт вас по главному маршруту к сердцу Байкала.

Вы прогуляетесь по улицам старинного Иркутска, где история Сибири раскрывается в архитектуре и судьбах.

Увидите Листвянку — место, где начинается Ангара, и
побываете в музее «Тальцы», чтобы почувствовать атмосферу сибирской деревни 19 века.

Пронесётесь по легендарной Кругобайкальской дороге с её тоннелями и галереями, восхититесь видами Байкала с мыса Хобой и услышите легенды у скалы Шаманки.

Попробуете бурятскую кухню, прокатитесь по Тажеранской степи, увидите арт-объект «Отец Байкала» и побываете в местах, где соединяются природа, традиции и дух великого озера.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (ЛЕТО)?
Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.

Важная информация:

Рекомендация по билетам: настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, так как возможны задержки.

Для туристов с утренними рейсами:

Дополнительная ночь в Иркутске: возможность задержаться на сутки и вылететь на следующий день (за дополнительную плату).

Проживание. 2-, 3-местное размещение в благоустроенных номерах в отелях:

  • Иркутск: «Лазурный Берег» / «Матрёшка» / «Яковлев» / «130 Отель» или аналогичное
    Листвянка: «Усадьба Демидова» / «Маячек» / «Подлеморье» или аналогичные
    Ольхон: «Лейк Плейс» / «Ирбис» / база отдыха «Ольхон» / или аналогичные

Возможно 1-местное размещение за доплату, а также женское подселение.

*Фото мест проживания взяты с сайтов mahotel.ru и otel-podlemore.vashotel.ru

Питание. В стоимость входят завтраки, 4 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн/автобус.

Дети. С 7 лет.

Уровень сложности. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, «Тальцы» и Листвянка

Встреча с гидом состоится с 8:00 до 8:30 в аэропорту или с 9:00 до 9:30 на ж/д вокзале Иркутска. Просим заранее сообщить ваш рейс. При опоздании трансфер до группы оплачивается отдельно.

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску. Вы увидите Спасскую церковь, Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота, памятник первопроходцам, улицу Карла Маркса и бульвар Гагарина.

Затем по Байкальскому тракту переедем в Листвянку (70 км). По пути остановимся в музее «Тальцы» — этнографическом комплексе под открытым небом. Здесь воссозданы сибирские постройки 17-19 веков: усадьбы, башня Илимского острога, школа, управа, храм.

В Листвянке нас ждёт остановка у Шаман-камня, посещение Байкальского музея, где представлены обитатели озера и оборудование для наблюдения за сейсмической активностью. Прогуляемся по побережью, заглянем на сувенирный рынок и попробуем байкальскую рыбу.

После обеда — размещение в гостинице и отдых.

2 день

Кругобайкальская железная дорога - инженерное чудо

После завтрака отправимся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге — знаменитому участку Транссиба, построенному в начале 20 века. Длина маршрута — 84 км, на котором расположены 39 тоннелей, 47 каменных галерей и десятки подпорных стен.

Во время поездки откроются виды на Байкал и горные склоны, а гид расскажет о строительстве дороги и связанных с ней событиях.

После экскурсии вернёмся в Иркутск, разместимся в гостинице и отдохнём.

*Возможно проведение экскурсии по воде вместо поездки на поезде.

3 день

Переезд на Ольхон. Тажераны и мыс Бурхан

После завтрака выезжаем на остров Ольхон (около 290 км, 5 часов в пути). По дороге проедем по Тажеранской степи и вдоль берегов Малого Моря. Сделаем остановки у памятника орлу — символу этих мест, и у скульптуры Бродяги на смотровой площадке Куркутского залива.

В пути познакомимся с элементами шаманской культуры, примем участие в небольшом обряде. Затем пообедаем — попробуете традиционные бурятские блюда: позы (буузы) и суп бухлер.

На пароме переправимся на Ольхон, откуда на УАЗах нас доставят в отель. После размещения — отдых.

Вечером состоится пешая экскурсия на мыс Бурхан (Шаманка) — одно из главных священных мест Азии. Узнаете легенды о духе Эжине и ритуалах, проводимых на этом месте. Экскурсия может быть проведена на следующий день, в зависимости от времени прибытия.

Ужин в отеле.

4 день

Путешествие по Ольхону до мыса Хобой

После завтрака отправимся в путешествие по острову от южного берега до мыса Хобой — самой северной точки Ольхона.

На маршруте посетим урочище Песчаное с движущимися дюнами и ходульными деревьями. На мысе Хобой нас ждут панорамные виды на Байкал и место, где по традиции проводят тайлаганы — шаманские обряды. Здесь можно загадать желание.

Обед — пикник на свежем воздухе.

Затем увидим арт-объект «Отец Байкала», установленный на утёсе. Скульптура символизирует связь природы и человека, а с высоты открываются впечатляющие виды на озеро.

Возвращение в отель, ужин и отдых.

5 день

Окончание тура

После завтрака и выселения из номеров до 12:00 у вас будет немного свободного времени для прогулки вдоль берега.

Выезд с Ольхона в 13:00–14:00. Дорога до Иркутска займёт 5–6 часов, включая переправу. Прибытие — ориентировочно с 19:00 до 20:30. Завершение тура — в центре Иркутска, на вокзале или в аэропорту.

Рекомендуем приобретать билеты на обратную дорогу после 22:00. Для утренних вылетов возможны индивидуальный трансфер (платно) или дополнительная ночь в Иркутске.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет92 430 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда и 2 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и программы:
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск
  • Этнографический музей «Тальцы», музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
  • Бурятский фольклор
  • Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка)
  • Автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 27 000 ₽
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Дополнительные экскурсии
  • Цена на 1-го человека по акции «Раннее бронирование» при 2-, 3-местном размещении с полной оплатой до 05.02.2026 (всего 6 мест на заезд): 13 и 27 июля, 17 августа - 92 400 ₽
  • Обычная цена на 1-го человека после акции «Раннее бронирование»* при 2-, 3-местном размещении: 13 и 27 июля, 17 августа - 96 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30 (внутри здания у выхода в город). Ж/д вокзал, 09:00-09:30 (у выхода в город внутри здания вокзала)
Завершение: Иркутск, 19:00-20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 117 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

