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На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд

Промчаться по сибирскому лесу на снегоходе, подняться на Камень Черского и побывать на мысе Хобой
Приглашаем проводить старый год и встретить 2025-й в удивительном месте — на зимнем Байкале, когда всё вокруг превращается в волшебную сказку. Повсюду бескрайние снежные просторы, а ледяные гроты напоминают владения
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Снежной Королевы.

Вы побываете на самой северной точке Ольхона, увидите, откуда начинается Ангара, и сделаете красивые кадры на фоне застывшего озера. А ещё вас ждёт катание на упряжке и снегоходе. Будет весело, красиво и незабываемо — поехали с нами!

На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд
На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд
На Байкал под Новый год: катание на санях, прогулки по Ольхону и хрустальный лёд
Ближайшие даты:
30
дек31
дек2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Сменная обувь
Теплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой

Проживание. Будем жить на турбазе «Набаймар» на Ольхоне и в гостинице «Байкальский кедр» (удобства в номере) / «Арабеска» (удобства в блоке на 2 комнаты) в Листвянке.

2-местное размещение в номерах «эконом» (удобства на этаже) или «стандарт» (удобства в номере). Возможно 1-, 3-местное проживание. Обратите внимание: 3-местные номера — это, как правило, 2-местные комнаты с дополнительным спальным местом — диваном.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номерах «стандарт» на турбазе «Набаймар» и отеле «Байкальский кедр».

*Фото отеля взяты с сайтов nabaimar.ru и baikalcedar.ru

Питание. В стоимость включены 4 завтрака, 2 обеда и 2 ужина. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter (или аналогичный) и УАЗ «буханка» для экскурсии по Ольхону.

Дети. Участие возможно с 2 лет. Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте) — бесплатно. Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) — по полной цене.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон

Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или у вашей гостиницы в Иркутске и отправимся на Ольхон. По прибытии разместимся на турбазе. Расстояние — 300 км, в пути проведём около 6 часов.

Питание. Ужин.

Прибытие на ОльхонПрибытие на ОльхонПрибытие на ОльхонПрибытие на ОльхонПрибытие на ОльхонПрибытие на ОльхонПрибытие на Ольхон
2 день

Путешествие к мысу Хобой

После завтрака поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем останавливаться, чтобы гулять и фотографироваться. С мыса открывается невероятный вид на слияние Малого и Большого морей Байкала.

Продолжительность экскурсии — 7 часов. Пешком пройдём около 3 км, а на машине проедем 100 км.

Питание. Завтрак, обед и ужин.

Путешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу ХобойПутешествие к мысу Хобой
3 день

Переезд в Листвянку

От Ольхона отправимся в Иркутск, а оттуда — в Листвянку. По прибытии разместимся в гостинице. Расстояние — 370 км, в пути проведём около 7 часов.

Переезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в Листвянку
4 день

Камень Черского, катание на упряжках и снегоходах

Позавтракаем и начнём знакомство с Листвянкой и окрестностями. На кресельном подъёмнике поднимемся к Камню Черского и полюбуемся местом, откуда берёт своё начало Ангара. А ещё увидим Шаман-камень. Посетим питомник ездовых собак, познакомимся с его пушистыми обитателями. После инструктажа промчимся на упряжках по снежному лесу. А затем вас ждёт катание на снегоходах или квадроциклах.

Продолжительность экскурсии 5 часов. За день пешком пройдём около 3 км, проведем примерно 40 км.

Питание. Завтрак и обед.

Камень Черского, катание на упряжках и снегоходахКамень Черского, катание на упряжках и снегоходахКамень Черского, катание на упряжках и снегоходахКамень Черского, катание на упряжках и снегоходах
5 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Расстояние — 70 км, путь займёт около 1 часа.

Питание. Завтрак.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет103 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Катание на снегоходах и собачьих упряжках
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Новогодний банкет: 3500 ₽ за ужин без развлекательной программы 8000 ₽ за ужин с развлекательной программой
  • Доплата за 1-местное размещение: 9500 ₽ ("эконом") и 15 500 ₽ ("стандарт")
  • Стоимость тура при размещении в номере «эконом» - 94 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени
Завершение: Иркутск, 16:00 (время ориентировочное)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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