Приглашаем проводить старый год и встретить 2025-й в удивительном месте — на зимнем Байкале, когда всё вокруг превращается в волшебную сказку. Повсюду бескрайние снежные просторы, а ледяные гроты напоминают владения

Снежной Королевы. Вы побываете на самой северной точке Ольхона, увидите, откуда начинается Ангара, и сделаете красивые кадры на фоне застывшего озера. А ещё вас ждёт катание на упряжке и снегоходе. Будет весело, красиво и незабываемо — поехали с нами!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Рекомендуемые вещи:

Удобная обувь и теплые носки

Сменная обувь

Теплая куртка и брюки

Свитер или толстовка

Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца

Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)

Солнцезащитные очки

Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)

Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой