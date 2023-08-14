1 день

Иркутск. Листвянка. Лимнологический музей

Встреча в аэропорту у справочной в 10:00 часов г. Иркутска (гид с табличкой «Байкал»).

Небольшая обзорная экскурсия по городу.

Иркутск основался в 1661 году и расположен, где река Иркут впадает в Ангара, отсюда и появилось название города.

Переезд в поселок Листвянка, где берет свое начало река Ангара, по живописной дороге.

Сопровождение в Лимнологический музей.

Удивительный музей, в котором собраны лучшие экспонаты и есть аквариумы.

Все сотрудники музея — это научные работники.

Вы узнаете, почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере.

Обед самостоятельно на рыбном рынке или в кафе поселка.

Свободное время.

Советуем попробовать омуль горячего копчения!

Отъезд.

Размещение в Иркутске.

Ужин самостоятельно.

Питание: самостоятельно.