Вы посетите два берега, которые различаются не только природой, но и образом жизни, традициями и людьми. Западный берег – скалистый, уникальный, а Восточный – пологий, песчаный, ласкающий. Лучшее представление о Байкале вы получите именно в этом туре.
Программа тура по дням
Иркутск. Листвянка. Лимнологический музей
Встреча в аэропорту у справочной в 10:00 часов г. Иркутска (гид с табличкой «Байкал»).
Небольшая обзорная экскурсия по городу.
Иркутск основался в 1661 году и расположен, где река Иркут впадает в Ангара, отсюда и появилось название города.
Переезд в поселок Листвянка, где берет свое начало река Ангара, по живописной дороге.
Сопровождение в Лимнологический музей.
Удивительный музей, в котором собраны лучшие экспонаты и есть аквариумы.
Все сотрудники музея — это научные работники.
Вы узнаете, почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере.
Обед самостоятельно на рыбном рынке или в кафе поселка.
Свободное время.
Советуем попробовать омуль горячего копчения!
Отъезд.
Размещение в Иркутске.
Ужин самостоятельно.
Питание: самостоятельно.
Свободный день. Дополнительные экскурсии по желанию
Сегодня день для самостоятельного отдыха.
После завтрака можете отправиться на прогулку по городу или на экскурсии (желательно определиться с выбором экскурсий заранее при покупке тура).
Предлагаем несколько экскурсий на Ваше усмотрение: по Кругобайкальской железной дороге (85 км) - сможете увидеть знаменитую дорогу, которая строилась еще в начале двадцатого века и проходит вдоль береговой линии Байкала.
Она впечатляет тем, что путь пролегает мимо отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро, дорога считается уникальным историко-культурным комплексом и представлена тоннелями, каменными галереями, мостами и виадуками! (место сбора группы указывается в билете).
Можно поехать не менее интересную водную экскурсию в бухту Песчаную, узнать больше о Байкале, его природных памятниках и проехать по Байкалу.
Также отправиться в автомобильную экскурсию в Тункинскую долину, увидеть хребет Большой Восточный Саян, испить целебный Аршан и искупнуться в горячих источниках.
Питание: завтрак.
Переезд на остров Ольхон. Прогулка на мыс Шаманка
После раннего завтрака выезжаем на Остров Ольхон (Сердце Байкала).
Внимание! При маленькой группе трансфер на остров Ольхон осуществляется в составе сборных групп.
Во время переезда обедаете в кафе (оплата за свой счет).
Дорога до Ольхона отличается от Байкальского тракта, сегодня перед Вами предстанут Тажеранские степи, холмы, останцы до самого Малого моря.
Переезд через Байкал осуществляется на грузовом пароме через Ольхонские Ворота.
С парома откроется вид на восточную сторону Байкала.
Продолжительность переезда из Иркутска около 5-6 часов.
Переехав на остров мы едем по проселочной дороге в поселок Хужир, размещаемся на туристской базе в зависимости от выбранного варианта (примерные турбазы Ольхон, Флагман, Тэнгэри и др.).
Вечером на закате небольшая пешая экскурсия на мыс Шаманка или Мыс Бурхан (одна из девяти святынь Азии).
Ужинаете самостоятельно в любом кафе п. Ольхон или на турбазе.
Отличная возможность попробовать местную кухню.
Питание: завтрак.
Скальный комплекс "Трезубец". Озеро "Сердце". Укромные заливы и лагуны
Завтрак.
Путешествие по юго-восточной части острова.
Во время поездки посетим скальный комплекс «Трезубец», озеро «Сердце», укромные заливы и лагуны.
Обед-пикник на свежем воздухе.
Вечером возвращение на базу, ужин самостоятельно.
Питание: завтрак., обед.
Свободное время или дополнительные экскурсии
Сегодняшний день посвятите отдыху и получите новые впечатления от Байкала.
При покупке тура или у сопровождающего уточните экскурсии.
В этот день рекомендуем, прогуляться по берегу Байкала, искупаться, позагорать, покататься на велосипедах, мопедах, посетить местный этнографический музей Ревякина и пр.
Рекомендуем взять водную экскурсию на остров Огой, с посещением буддийской ступы в Малом море.
На этой экскурсии Вы пройдете через три ступени прошлого, будущего и настоящего.
Загадайте одно желание, которое обязательно сбудется!
Вы можете посетить пещеры Прибайкалья или лечебное горное озеро, съездить на юг Байкала, а также предлагается большой выбор экскурсий на кораблях по Малому морю.
Вечером самостоятельно ужинаете, попробуйте местную кухню (буузы, хушуры, бовы, бухлер и т. п.), или устройте себе пикник на берегу (на острове есть магазины, где Вы сможете запастись провиантом).
Завтра Вы отправитесь на Восточный берег Байкала.
Предварительно можно заказать экскурсию на Ушканьи острова.
Питание: завтрак.
Мыс Хобой
Завтрак.
Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой.
Хобой - место силы, святое место и просто «супер» живописное место на севере острова Ольхон.
Со стороны моря скала похожа на клык и мы это еще увидим, а также она имеет сходство с профилем женщины, как на древних греческих галерах.
Переезд на корабле (оплачивается дополнительно) от о. Ольхон через все озеро Байкал.
Прибытие в поселок Усть-Баргузин или Турка, или Максимиха.
Важно! Организаторы осуществляют переезд через озеро только при благоприятной погоде. В случае неблагоприятной погоды руководитель группы имеет право доставить группу в Усть-Баргузин автомобильным транспортом (800 км). Оплата за катер производится гиду на месте!
Питание: завтрак.
Чивыркуйский залив и горячие источники по желанию
Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию в Чивыркуйский залив, считающийся одним из самых живописных заливов озера Байкала, где расположены уникальные памятники природы (советуем с собой взять теплую куртку, полотенце и водичку).
Глубина залива не превышает 10 метров, и поэтому летом, местами, он прогревается до 24 градусов тепла.
Чивыркуйский залив находиться в Забайкальском Национальном парке.
Въезжая в парк перед Вами предстанет сам Святой Нос.
В местности Монахово пересаживаемся на катер и едем в Змеевую бухту.
Здесь мы купаемся в горячих источниках, температура которых от 38 до 45 градусов (оплачивается отдельно).
Говорят, что используют его в основном для лечения радикулита, кожных заболеваний и опорного аппарата.
Пикник около источников или на песчаном пляже.
Также вы посетите песчаную косу, благодаря которой Святой Нос является полуостровом!
Обед входит в стоимость.
Возвращение на базу.
Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед.
Свободное время или дополнительные экскурсии
Сегодня запланирован отдых на Байкале и поездки в дополнительные экскурсии.
После завтрака на выбор можете поехать: Баргузинская Долина, Ушканьи острова с нерпами.
Экскурсия по Баргузинской Долине включает посещение уникальных объектов: Богиня Янжима, Ининский сад камней, Сувинский замок и др.
Ушканьи острова - поездка с посещением лежбища нерп (авто+ катер). Посещение территории заповедника острова, где устроена смотровая площадка и есть возможность понаблюдать за нерпами на Байкале.
Для тех, кто остался на турбазе мы рекомендуем отдых на песчаном берегу.
Можете прогуляться вдоль берега Байкала и сделать отличные фотографии Святого Носа.
Ушканьи острова – состоят из 4 островов: Большой, Тонкий, Круглый и Долгий.
Свое название острова получили от слова «ушкан» — так в Сибири раньше называли зайцев.
Но зайцы на островах не водились.
Название пришло с севера России, где поморы Белого моря морскими зайцами называли морских тюленей.
Питание: завтрак.
Отъезд в Улан-Удэ. Экскурсия по городу. Иволгинский дацан. Отъезд
Завтракаем на турбазе и собираемся уезжать от Байкала в город Улан-Удэ (сборный трансфер).
Дорога, по которой мы будем возвращаться проходит вдоль Байкала, кругом тайга и песчаные пляжи.
Время в пути около 4-5 часов.
Въезжая в город Улан-Удэ начнется обзорная экскурсия.
Познакомитесь с историческим центром города и современными постройками.
Улан-Удэ отличается по колориту от западной стороны Байкала.
Далее едем за город и посещаем Центр буддизма России - Иволгинский дацан.
У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, в 30-ти километрах от города, находится духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан.
Здесь можно посетить нетленное тело Итэгилова (дополнительная оплата, уточнять у экскурсовода).
Ориентировочное время завершение программы в г. Улан-Удэ в 16-17 часов.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах категории в гостиницах и базах отдыха по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|«Эконом» (удобства на этаже)
|«Стандарт» (удобства в номере)
|«ПолуЛюкс»
|«Люкс» (только Иркутск и Улан-Удэ)
|Двухместное размещение
|107 200
|128 600
|148 600
|166 100
|Одноместное размещение
|117 300
|145 000
|185 100
|-
Варианты проживания
Гостиница в Иркутске
Размещение в Иркутске. Гостиница такого плана как Иркутск, Иркут, Европа, Панда или в отелях такой же категории.
Турбазы по маршруту
- Размещение в п. Хужир в зависимости от выбранного варианта. В гостиницах/базах Ольхон, Ольхон Инн, Флагман, Тэнгэри и др.
- Размещение в комфортабельных гостевых домах или на базе отдыха (Синбад, Байкальский прибой, Кумуткан и т. п.).
- Размещение в поселках Усть-Баргузин или Максимиха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе и билеты в музей Байкала
- Трансфер и транспорт по программе
- Услуги сопровождающего для групп от 6 человек (менее 6 человек длительные переезды только в сопровождении водителя)
- Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак3 день - завтрак4 день - завтрак, обед5 день - завтрак6 день - завтрак7 день - завтрак, обед8 день - завтрак9 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- 7 день - завтрак, обед
- 8 день - завтрак
- 9 день - завтрак
- Размещение по программе в зависимости от выбранных номеров
- Посещение Забайкальского национального парка
- Обзорная поездка в Чивыркуйский залив и обзор островов
- Посещение скалы Шаманка и мыса Хобой
- Встреча в аэропорту
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и из г. Улан-Удэ
- Алкогольные напитки, а также посещение дискотек, казино, клубов
- Доп. услуги не указанные в программе
- Русская баня. Оплата на месте
- Прогулка на конях 1 час. Бронируется заранее, оплата гиду
- Мопеды, сапы. Оплата на месте
- Услуги рыбалки. Оплата на месте
- Видеосъемка
- Услуги переводчиков (английский, немецкий, японский, французский, испанский) Оплачивается в офисе при покупке тура
- Переезд на катере
- Поездка в бухту Песчаная. Бронируется заранее, оплата при бронировании
- Священный остров Огой. Бронируется заранее (в течение первых дней тура)
- Оплата гиду на месте
- Аренда велосипедов
- Посещение источников
- Баргузинская Долина
- Ушканьи Острова с нерпами
- Индивидуальный трансфер по всему маршруту. (Для тех, кто хочет путешествовать своей компанией или вдвоем) Индивидуальное сопровождение
- Экскурсия по КБЖД (кругобайкальская железная дорога) Оплачивается в офисе. Билет на КБЖД 8000 (июнь, сентябрь), 8500 руб (июль, август). Доплата за места со стороны Байкала 1500 рубКомплексное питание 2000 рубДетям скидка 10% на билет (до 12 лет включительно) Проводится на рельсовом автобусе и тепловозе. Транспорт уточнять при бронировании
- Билет на КБЖД 8000 (июнь, сентябрь), 8500 руб (июль, август)
- Доплата за места со стороны Байкала 1500 руб
- Комплексное питание 2000 руб
- Детям скидка 10% на билет (до 12 лет включительно)
- Проводится на рельсовом автобусе и тепловозе. Транспорт уточнять при бронировании
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт.
- Билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.
- Полис обязательного медицинского страхования и мини аптечка.
- Косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года).
- Одежда: нижнее белье, носки х/б + шерстяные, спортивный костюм, купальник, курточка с капюшоном, накидка или зонтик от дождя, свитер, джинсы или брюки, рубашка, футболка, шорты, шапочка или кепка.
- Одежда должна соответствовать критериям:
- количество: ровно то, которое вы используете за всё ваше путешествие (не избыток и не нехватка – рассчитайте, сколько комплектов одежды вы наденете);
- практичность: одежда должна соответствовать сезону (тёплые/лёгкие вещи), типу отдыха (пляжный отдых/тур по городам/поход в горы/паломническая поездка), а также не пачкаться слишком быстро;
- удобство: не стесняет движений в случае быстрой ходьбы или бега.
- Средства личной гигиены, фен, кружка.
- Обувь – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.
- Фотоаппарат.
- Очки солнцезащитные.
На чем будем передвигаться?
ВНИМАНИЕ! В стандартных программах длительные переезды до 5-6 часов (всего 3 переезда) проводятся в сопровождении водителя автобуса.
Поездка обзорная на острове Ольхон осуществляются на автомобилях класса УАЗ (группы сборные).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки в туре?
Скидки для детей:
- от 5-ти до 12 лет скидка 10%;
- до 5-ти лет скидка 20%.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.