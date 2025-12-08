читать дальше

рассказчик, умеющий держать внимание аудитории с первого слова и до конца маршрута. Признаюсь честно, что до экскурсии я даже не подозревала, сколько конструктивистских зданий в Иваново, кроме вокзала, где именно и начинается экскурсия. Уже сам вокзал достоин отдельной экскурсии, история его строительства и реконструкции - тема неисчерпаемая. Вера очень грамотно построила маршрут, удачно вплетя в канву повествования не только конструктивизм, но и модерн, и советский модернизм. Архитектуру часто называют "застывшей музыкой", на экскурсии с Верой вы ее непременно "услышите"!

Однозначно рекомендую!