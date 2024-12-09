Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина – экскурсии в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина» в Иваново, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по Иваново
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
от 5000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Откройте для себя Иваново с уникальной стороны. Посетите площадь Революции, Щудровскую палатку и другие исторические места, путешествуя на своем транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
от 5000 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Погрузитесь в историю Иваново, города невест и революционной активности, с уникальными рассказами и мастер-классами
Начало: Площадь Пушкина
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
4500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Были проездом в Иваново. Заказали экскурсию. Благодаря экскурсоводу Татьяне услышали описание исторических объектов. Экскурсия информативная. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Экскурсию мы перенесли на 14 августа. Проводил экскурсию Александр Краснов. Я не представляю, что может быть лучше. Увлекательный, интереснейший рассказ
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    о городе, его истории, жителях, архитектуре. Мы не заметили, ка прошло два часа. Мы влюбились в Иваново и не преминём ещё приехать.

  • Т
    Татьяна
    31 декабря 2023
    Добро пожаловать в Иваново
    Великолепная экскурсия. Замечательный экскурсовод Елена с большой любовью рассказала нам о своем городе, о его истории, традициях прошлых и нынешних.
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    Очень интересно и познавательно. Наша небольшая группа москвичей осталась очень довольна. Спасибо Вам, Елена и всех благ в наступающем Новом году.

  • Т
    Татьяна
    5 января 2023
    Обзорная экскурсия по Иваново
    Архитектура, История города интересны. А впечатлили меня жители, что дореволюционные, что после. Люди старались делами своими оставить память потомкам - музеи, училища, Храмы, фабрики, а потом трудовые подвиги. Много талантливых людей родилось в Иваново

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина»

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  5. Дом-корабль
  6. Дом-птица
  7. Музей ивановского ситца
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Сколько стоит экскурсия по Иваново в феврале 2025
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