Показать всёИвановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. БурылинаОбзорныеДля школьниковИндивидуальные
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
от 5000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Откройте для себя Иваново с уникальной стороны. Посетите площадь Революции, Щудровскую палатку и другие исторические места, путешествуя на своем транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
2 мар в 09:00
от 5000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Погрузитесь в историю Иваново, города невест и революционной активности, с уникальными рассказами и мастер-классами
Начало: Площадь Пушкина
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
4500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 декабря 2024Были проездом в Иваново. Заказали экскурсию. Благодаря экскурсоводу Татьяне услышали описание исторических объектов. Экскурсия информативная. Рекомендую.
- ТТатьяна21 августа 2024Экскурсию мы перенесли на 14 августа. Проводил экскурсию Александр Краснов. Я не представляю, что может быть лучше. Увлекательный, интереснейший рассказ
- ТТатьяна31 декабря 2023Великолепная экскурсия. Замечательный экскурсовод Елена с большой любовью рассказала нам о своем городе, о его истории, традициях прошлых и нынешних.
- ТТатьяна5 января 2023Архитектура, История города интересны. А впечатлили меня жители, что дореволюционные, что после. Люди старались делами своими оставить память потомкам - музеи, училища, Храмы, фабрики, а потом трудовые подвиги. Много талантливых людей родилось в Иваново
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина»
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