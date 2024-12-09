читать дальше о городе, его истории, жителях, архитектуре. Мы не заметили, ка прошло два часа. Мы влюбились в Иваново и не преминём ещё приехать.

Экскурсию мы перенесли на 14 августа. Проводил экскурсию Александр Краснов. Я не представляю, что может быть лучше. Увлекательный, интереснейший рассказ