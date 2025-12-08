А Алексей Знакомьтесь, Иваново читать дальше из лучших гидов, которых я когда-либо встречал в других городах. Экскурсия оказалась не только по Иванову, но также по Москве, Санкт-Петербургу и некоторым другим городам, поскольку все они связаны с известными фамилиями, архитектурой и общими историческими событиями. Прекрасная речь и увлекательные рассказы погружают в историю прошлых веков. Невероятное число имён, названий, дат и т. п. Александр — просто ходячая энциклопедия)) Александр для меня — находка десятилетия. Думаю, не будет преувеличением сказать, что это самый лучший гид по Иванову и один

А Алена Иваново: мифы и реальность Хорошо структурированная экскурсия. Появилось некоторое понимание о истории и особенностях города.

А Артём Ивановский конструктивизм: архитектура метафор читать дальше пыталась её испортить, но мы подготовились и всё прошло замечательно. Мы прибыли из столицы конструктивизма, но Вера смогла нас удивить. Очень мудрый, увлечённый делом специалист и фанат своего города. Шикарная экскурсия! тот случай, когда ожидал 10/10, а получил ещё больше. Огромное спасибо Вере за проведённую экскурсию. Погода очень сильно

П Полина Ивановский конструктивизм: архитектура метафор Очень интересная экскурсия!

Объяснить историю развития региона и города через архитектуру - высший пилотаж!

Ю Юлия Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто) Великолепный экскурсовод.

Все понравилось.

Г Галина Знакомьтесь, Иваново Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!

О Олег Обзорная экскурсия по Иваново Не смотря на то, что экскурсия обзорная и проходила вечером, Александр рассказал много интересного о городе, архитектуре, памятниках и памятных местах.

Нам всё понравилось.

I Irina Ивановский конструктивизм: архитектура метафор Вера - отличный экскурсовод, любящий и знающий родной город. Мы с удовольствием провели 2 часа в окружении зданий в стиле конструктивизма.

Обаятельная, грамотная, с приятным голосом и манерами, готовы порекомендовать Веру друзьям и знакомым.

Н Наталья Добро пожаловать в Иваново Благодарим Елену за увлекательную прогулку! Узнали много интересных фактов и историй. Будем рекомендовать знакомым))

Д Денис Добро пожаловать в Иваново Спасибо Елене за прекрасную качественную экскурсию по Иваново. Учитывая, что сам город мягко говоря не богат достопримечательностями, надо иметь большой профессионализм, чтобы здесь провести настолько хорошую экскурсию. Рекомендую Елену в качестве гида.

К Константин Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто) читать дальше посмотрели многое, но переездов при этом было не так уж и много, да и были они короткие.

Отдельное спасибо Марине за роль штурмана, которая досталась ей в ходе переездов: заранее и в нужное время предупреждала о поворотах и перестроениях. Было очень комфортно. Хорошая обзорная экскурсия для погружения в историю города. Знающий гид, который не перегружает цифрами и датами и продуманный маршрут -

Ю Юлиана Знакомьтесь, Иваново Прекрасный рассказчик! Историю города знает вплоть до мельчайших деталей. Очень приятно, когда впервые попавшего в Иваново путешественника с городом знакомит именно такой гид👍

Л Лена Знакомьтесь, Иваново Спасибо за приятную экскурсию!

О Ольга Знакомьтесь, Иваново Александр опытный и начитанный рассказчик. Понравилось, без проволОчек, по делу рассказал.

И Ирина Ивановский конструктивизм: архитектура метафор читать дальше живым и последовательным, не просто перечисляла факты, но и делилась личными историями. Вера с любовью относится к своему городу и передает эту любовь окружающим. Нам всем экскурсия понравилась, даже небольшой дождь не испортил впечатление). Однозначно рекомендую всем прогуляться с Верой, чтобы узнать много интересного! Брала экскурсию для себя, сына и дочери- разные поколения. Вера встретила нас вовремя, предварительно выбрав удобное место. Рассказ ее был

Е Елена Обзорная экскурсия по Иваново читать дальше посетили. Узнали много интересного об этом городе. Александр - чудесный рассказчик. Говорит на понятном языке, без сложных исторических терминов. При этом все главные исторические моменты были охвачены. Запомнилось очень многое. И многое впечатлило. Экскурсию однозначно рекомендую! Замечательный формат экскурсии и замечательный экскурсовод Александр! На автомобиле проехали почти всё Иваново. Увидели много интересных мест, некоторые из них

Ч Черкасова Обзорная экскурсия по Иваново Спасибо большое Александру за потрясающую экскурсию для нас с сыном. Были проездом в Иваново и не пожалели, что так здорово провели время с пользой и интересом.

Рекомендуем)

Н Наталья Добро пожаловать в Иваново Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно взрослым и детям.

М Мария Обзорная экскурсия по Иваново Александр! Спасибо большое за захватывающую экскурсию, за качественную подачу, за комфорт (экскурсия на автомобиле) и за чуткость. Будем Вас советовать! С уважением, Мария и Екатерина.