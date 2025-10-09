Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Иваново, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Литературное Иваново
Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Начало: На площади Победы
Завтра в 16:30
12 окт в 12:30
3999 ₽ за всё до 6 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
14 окт в 10:00
16 окт в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Пешая
2 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 окт в 15:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
2 часа
157 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Иваново в октябре 2025
Сейчас в Иваново в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
