Индивидуальная
до 6 чел.
Литературное Иваново
Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Начало: На площади Победы
Завтра в 16:30
12 окт в 12:30
3999 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
14 окт в 10:00
16 окт в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 окт в 15:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
