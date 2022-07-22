6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Балтийске вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Пляжи, усадьбы и прииски Янтарного
Где еще знакомиться с символом Калининградского края, как не в Янтарном — колыбели янтарного промысла. Вы услышите историю этих мест, которая началась в 14 веке, увидите роскошный особняк владельца янтарных приисков Мориса Беккера, а ныне — отель Шлосс. Мы заглянем в приусадебный парк, отыщем редкое тюльпановое дерево, обсудим интересные тонкости добычи янтаря. Прогуляемся к морю и спустимся на пляж, который стал первым в России обладателем Голубого флага (этим знаком отличают самые чистые пляжи планеты). И, конечно, мы не сможем отказать вам в удовольствии самим отыскать на берегу Балтики или возле янтарного карьера кусочек солнечного камня!
Курортный Светлогорск: тайны российской Швейцарии
Следом вас обступят хвойные леса тихого, ухоженного и уютного Светлогорска, который в прусскую эпоху носил имя Раушен. За два века истории чего только не пережил этот город-курорт! Вам откроются тайны Светлогорска и его знаменитых гостей, среди которых значились видные аристократы и даже монаршие особы. Мы пройдём по спокойным улочкам, рассматривая фахверковые дома, заглянем в сувенирные лавки с янтарными диковинками, прогуляемся по променаду вдоль Балтики, встречая на пути старинные скульптуры и зодиакальные солнечные часы. Вы насладитесь атмосферой городка, ощутите дух его прусского прошлого и поймете, почему Светлогорск называют русской Швейцарией.
Самый впечатляющий вид на Янтарном побережье
Насладимся красивым видом на Филинскую бухту и сделаем эффектные фотографии на память.
После экскурсии, если у вас будет желание, мы можем отвезти вас на обед или ужин (в зависимости от времени окончания экскурсии) в одно из знаковых заведений Калининграда.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за 2 дня до экскурсии организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку).
Экскурсия проходит на микроавтобусе мерседес-спринтер в группе до 18 участников. Но если вы бронируете экскурсию для 1 путешественника, то в редких случаях группа может быть до 40 человек.
Пожалуйста, дождитесь подтверждения гида до оплаты бронирования
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2071 туриста
Проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональные гиды с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждём вас в Калининграде!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Сразу скажу, что групповые экскурсии не люблю, записалась на одну экскурсию, просто чтобы разбавить отдых. Но с гидом Маргаритой это была просто фантастика. Группа собралась небольшая, 5 человек, все поместились читать дальшеуменьшить
в легковушку (лада ларгус), за рулём Маргарита. Маршрут составлен непосредственно под группу, собрался женский коллектив. День пролетел незаметно, на одном дыхании. Получили массу интересной полезной информации (помимо экскурсионной программы). Всё успели, даже искупаться в Янтарном. В общем, мой вам рекомендасьон!!! В следующий приезд, только с ней!!!
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Ольга
Очень комфортная экскурсия. Не утомительно по времени. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, прекрасный экскурсовод. Узнала интересные факты, старые дороги -аллеи вообще отделе наслаждение. Цветение рапса - красотища. Погода была переменчивая - и морось, и ливень и солнышко. Эти факторы надо учитывать собираясь на экскурсию обязательно.
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Дарья
Очень люблю Светлогорск в любое время года! Каждый раз приезжаем и всегда берем экскурсию, это добавляет красок в изучение города. Экскурсовод подмечает удивительные детали, сами бы мы этого точно не нашли)
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La
Экскурсия - огонь! Очень понравился гид Геннадий, веселый, со своей фишкой. Классно рассказал и показал все самое интересное. Машина на 7 мест, было очень комфортно. Все видели и слышали.
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Р
Резеда
Отлично прошла экскурсия! Все интересно и красочно!
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Д
Диана
Очень рада, что выбрала именно эту поездку: экскурсия прошла в мини-группе, нас было всего 6 человек и это абсолютно оптимально для такого маршрута-мы успели спокойно погулять по парку, спутиться на читать дальшеуменьшить
шикарный пляж в Янтарном, не теряя времени в ожидании большой группы. Далее мы отправились на Янтарный комбинат, где тоже не в суете смогли спокойно все осмотреть, задать вопросы. Но меня покорил Светлогорск-уютный тихий город с неверотяными виллами и чистыми улочками. Буду еще долго вспоминать нашу поездку, это райские места для проведения отпуска!! Спасибо ребятам за их работу!!
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