6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы посетите 3 атмосферных городка побережья. Увидите Балтийск — самый западный город России. В Янтарном вы проникнете в тонкости добычи солнечного камня и, если повезёт, даже найдёте кусочек янтаря на чистейшем пляже. А курортный, утопающий в зелени Светлогорск, поделится своими историями и перенесёт вас во времена, когда здесь отдыхали видные аристократы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На самой западной точке России

В Балтийске вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.

Пляжи, усадьбы и прииски Янтарного

Где еще знакомиться с символом Калининградского края, как не в Янтарном — колыбели янтарного промысла. Вы услышите историю этих мест, которая началась в 14 веке, увидите роскошный особняк владельца янтарных приисков Мориса Беккера, а ныне — отель Шлосс. Мы заглянем в приусадебный парк, отыщем редкое тюльпановое дерево, обсудим интересные тонкости добычи янтаря. Прогуляемся к морю и спустимся на пляж, который стал первым в России обладателем Голубого флага (этим знаком отличают самые чистые пляжи планеты). И, конечно, мы не сможем отказать вам в удовольствии самим отыскать на берегу Балтики или возле янтарного карьера кусочек солнечного камня!

Курортный Светлогорск: тайны российской Швейцарии

Следом вас обступят хвойные леса тихого, ухоженного и уютного Светлогорска, который в прусскую эпоху носил имя Раушен. За два века истории чего только не пережил этот город-курорт! Вам откроются тайны Светлогорска и его знаменитых гостей, среди которых значились видные аристократы и даже монаршие особы. Мы пройдём по спокойным улочкам, рассматривая фахверковые дома, заглянем в сувенирные лавки с янтарными диковинками, прогуляемся по променаду вдоль Балтики, встречая на пути старинные скульптуры и зодиакальные солнечные часы. Вы насладитесь атмосферой городка, ощутите дух его прусского прошлого и поймете, почему Светлогорск называют русской Швейцарией.

Самый впечатляющий вид на Янтарном побережье

Насладимся красивым видом на Филинскую бухту и сделаем эффектные фотографии на память.

После экскурсии, если у вас будет желание, мы можем отвезти вас на обед или ужин (в зависимости от времени окончания экскурсии) в одно из знаковых заведений Калининграда.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за 2 дня до экскурсии организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку).