6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии

Елизавета
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Елизавета – представитель гидов
За один день вы посетите два самых атмосферных городка Балтийского побережья.

В Янтарном вы проникнете в тонкости добычи солнечного камня и, если повезет, даже найдете кусочек янтаря на чистейшем пляже.

А курортный, утопающий в зелени Светлогорск, поделится своими историями и перенесет вас во времена, когда здесь отдыхали видные аристократы.
1800 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Калининграда
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный

Что вас ожидает

Пляжи, усадьбы и прииски Янтарного
Где еще знакомиться с символом Калининградского края, как не в Янтарном — колыбели янтарного промысла. Вы услышите историю этих мест, которая началась в 14 веке, увидите роскошный особняк владельца янтарных приисков Мориса Беккера, а ныне — отель Шлосс. Мы заглянем в приусадебный парк, отыщем редкое тюльпановое дерево, обсудим интересные тонкости добычи янтаря. Прогуляемся к морю и спустимся на пляж, который стал первым в России обладателем Голубого флага (этим знаком отличают самые чистые пляжи планеты). И, конечно, мы не сможем отказать вам в удовольствии самим отыскать на берегу Балтики или возле янтарного карьера кусочек солнечного камня!

Курортный Светлогорск: тайны российской Швейцарии
Следом вас обступят хвойные леса тихого, ухоженного и уютного Светлогорска, который в прусскую эпоху носил имя Раушен. За два века истории чего только не пережил этот город-курорт! Вам откроются тайны Светлогорска и его знаменитых гостей, среди которых значились видные аристократы и даже монаршие особы. Мы пройдем по спокойным улочкам, рассматривая фахверковые дома, заглянем в сувенирные лавки с янтарными диковинками, прогуляемся по променаду вдоль Балтики, встречая на пути старинные скульптуры и зодиакальные солнечные часы. Вы насладитесь атмосферой городка, ощутите дух его прусского прошлого и поймете, почему Светлогорск называют русской Швейцарией.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе мерседес-спринтер в группе до 19 участников. Но если вы бронируете экскурсию для 1 путешественника, то в редких случаях группа может быть до 40 человек.
  • Пожалуйста, дождитесь подтверждения гида до оплаты бронирования
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • По желанию за дополнительную плату можно посетить смотровую площадку янтарного карьера
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Калининграда.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Все понравилось!!! Остались очень довольны!!!
Алла
12 марта 2020
Экскурсия отличная!Организация тоже),только наш народ,не организованный,если не любите кого-то ждать,то надо брать индивидуальную)
10 марта 2020
очень познавательная экскурсия с красивыми видами моря, дюн, интерьеров городков.
9 марта 2020
Замечательная экскурсия с гидом Ириной. Очень понравились города и конечно же море. Очень рекомендую всем! Море впечатлений. Гид вначале немного нервничала но потом все стало спокойно. Отвеяала на все вопросы. Рекомендовала места и очень много рассказывала интересных фактов. Обязательно к визиту город Светлогорс. Это не Россияя, это и правда Европа.
9 марта 2020
Очень понравился Светлогорск. В целом экскурсия хорошо организована. Нашим гидом была Ирина. Рассказы были содержательными и интересными. Рекомендую.
19 февраля 2020
Все очень понравилось!

Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

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