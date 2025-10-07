Мои заказы

Душевное фотоприключение по Калининградскому побережью

Увидеть лучшие места области, познакомиться с их историей и получить на память атмосферные снимки
Давайте знакомиться с побережьем в интересном формате? Вас ждут самые красивые локации и множество интересных историй.

Вы полюбуетесь лучшим видом на бухту и море, познакомитесь с самым медленным городом и прогуляетесь по плавучему променаду. А я поймаю лучшие моменты и сделаю для вас замечательные фотографии!
5
4 отзыва
Душевное фотоприключение по Калининградскому побережью© Илья
Душевное фотоприключение по Калининградскому побережью© Илья
Душевное фотоприключение по Калининградскому побережью© Илья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание фото-прогулки

Кумачёво — посёлок, где гнездятся аисты. С апреля по август их можно будет увидеть в нескольких метрах от вас! Здесь же находится одна из старейших кирх области.

Янтарный. Вы узнаете об истории посёлка и как он связан с янтарём. Прогуляетесь по плавучему деревянному променаду, увидите бакланов и, возможно, даже покормите лебедей с рук. А затем выйдем к морю!

Филинская бухта — локация с лучшим панорамным видом на всём побережье.

Светлогорск. Мы осмотрим основные достопримечательности. И раскроем, почему этот город считают медленным и почему множество зданий здесь принадлежит военным.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет насладиться природой, узнать интересные факты и лайфхаки, открыть для себя интересные локации. И конечно, получить профессиональные снимки на память — и всё это в уютной и дружественной обстановке.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Multivan
  • Съёмка проходит на Sony Alpha 7 III, в течение 10 дней после экскурсии вы получите от 100 кадров в цветокоррекции

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 142 туристов
Душевный и весёлый, расскажу коротко и интересно про Калининград и область. Со мной можно поговорить на любые темы, особенно о путешествиях! Дипломированный гид и фотограф со стажем более 10 лет:)
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Елена
7 окт 2025
Самое душевное фотоприключение по Калининградскому побережью. Этой поездкой наша дружеская компания отмечала два дня рождения) И мы все очень рады, что выбрали именно Светлогорск и Илью!
Филинская бухта -идеальное место для
читать дальше

фотографий, которые Илья сделал такими яркими, праздничными и искренними! Грамотный тайминг, отсутствие спешки и чудесное заведение для обеда. Наверное, у нас этот день получился лучшим за всю неделю в Калининграде. Однозначно рекомендую данную поездку всем гостям города!

Светлана
Светлана
18 июн 2025
Наша экскурсия была потрясающая, даже не смотря на холодную и мокрую погоду😻

Илья отлично знает историю, очень интересно рассказывает. Без воды и скукоты)
Наша экскурсия была потрясающая, даже не смотря на холодную и мокрую погоду😻Наша экскурсия была потрясающая, даже не смотря на холодную и мокрую погоду😻
Николай
Николай
24 апр 2025
Идеальный день без суеты.

Недавно посетили экскурсию, и остались в полном восторге! Особенно хочется отметить камерный формат тура - никаких огромных групп и толп туристов. Мы смогли насладиться каждым местом в
читать дальше

спокойной атмосфере, без лишней суеты и беготни.

Илья продумал всё до мелочей: комфортный трансфер на минивене, удобные остановки и грамотно выстроенный маршрут с точным таймингом. Что особенно ценно - нас не перегружали информацией, а учли наши интересы и предпочтения при составлении программы.

Благодаря индивидуальному подходу мы смогли уделить больше времени тем локациям, которые нас заинтересовали, и не тратить время на менее интересные места. В программу также был включен приятный перерыв на вкусный перекус.

В итоге получили удовольствие от целого дня, проведенного в прекрасных местах. Однозначно рекомендуем этот тур всем, кто ценит комфорт, индивидуальный подход и качественное времяпрепровождение!

Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.Идеальный день без суеты.
Д
Дмитрий
2 апр 2025
Очень душевная экскурсия. Места подобраны со вкусом и интересны были всей семье! Отдельный бонус - это фото и встреча с аистами! Гид (Илья) очень клиентоориентирован, все подобрал что бы нам было комфортно!
Очень душевная экскурсия. Места подобраны со вкусом и интересны были всей семье! Отдельный бонус - этоОчень душевная экскурсия. Места подобраны со вкусом и интересны были всей семье! Отдельный бонус - этоОчень душевная экскурсия. Места подобраны со вкусом и интересны были всей семье! Отдельный бонус - это

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Путешествие по востоку Калининградской области
На машине
8 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
Исследуйте нетуристические уголки Калининградской области. Замки, старинные улочки и уникальные памятники ждут вас в этом увлекательном путешествии
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в стиле сафари по Калининградской области
На машине
Джиппинг
8 часов
-
25%
171 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в стиле сафари по Калининградской области
Экскурсия на джипах по историческим местам Прибалтики - с профессиональными гидами-водителями
Начало: В пределах Калининграда
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
21 052 ₽28 069 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде