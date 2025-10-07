Давайте знакомиться с побережьем в интересном формате? Вас ждут самые красивые локации и множество интересных историй. Вы полюбуетесь лучшим видом на бухту и море, познакомитесь с самым медленным городом и прогуляетесь по плавучему променаду. А я поймаю лучшие моменты и сделаю для вас замечательные фотографии!

Описание фото-прогулки

Кумачёво — посёлок, где гнездятся аисты. С апреля по август их можно будет увидеть в нескольких метрах от вас! Здесь же находится одна из старейших кирх области.

Янтарный. Вы узнаете об истории посёлка и как он связан с янтарём. Прогуляетесь по плавучему деревянному променаду, увидите бакланов и, возможно, даже покормите лебедей с рук. А затем выйдем к морю!

Филинская бухта — локация с лучшим панорамным видом на всём побережье.

Светлогорск. Мы осмотрим основные достопримечательности. И раскроем, почему этот город считают медленным и почему множество зданий здесь принадлежит военным.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет насладиться природой, узнать интересные факты и лайфхаки, открыть для себя интересные локации. И конечно, получить профессиональные снимки на память — и всё это в уютной и дружественной обстановке.

Организационные детали