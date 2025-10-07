Кумачёво — посёлок, где гнездятся аисты. С апреля по август их можно будет увидеть в нескольких метрах от вас! Здесь же находится одна из старейших кирх области.
Янтарный. Вы узнаете об истории посёлка и как он связан с янтарём. Прогуляетесь по плавучему деревянному променаду, увидите бакланов и, возможно, даже покормите лебедей с рук. А затем выйдем к морю!
Филинская бухта — локация с лучшим панорамным видом на всём побережье.
Светлогорск. Мы осмотрим основные достопримечательности. И раскроем, почему этот город считают медленным и почему множество зданий здесь принадлежит военным.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто хочет насладиться природой, узнать интересные факты и лайфхаки, открыть для себя интересные локации. И конечно, получить профессиональные снимки на память — и всё это в уютной и дружественной обстановке.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Multivan
Съёмка проходит на Sony Alpha 7 III, в течение 10 дней после экскурсии вы получите от 100 кадров в цветокоррекции
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 142 туристов
Душевный и весёлый, расскажу коротко и интересно про Калининград и область. Со мной можно поговорить на любые темы, особенно о путешествиях! Дипломированный гид и фотограф со стажем более 10 лет:)
Е
Елена
7 окт 2025
Самое душевное фотоприключение по Калининградскому побережью. Этой поездкой наша дружеская компания отмечала два дня рождения) И мы все очень рады, что выбрали именно Светлогорск и Илью! Филинская бухта -идеальное место для читать дальше
фотографий, которые Илья сделал такими яркими, праздничными и искренними! Грамотный тайминг, отсутствие спешки и чудесное заведение для обеда. Наверное, у нас этот день получился лучшим за всю неделю в Калининграде. Однозначно рекомендую данную поездку всем гостям города!
Светлана
18 июн 2025
Наша экскурсия была потрясающая, даже не смотря на холодную и мокрую погоду😻
Илья отлично знает историю, очень интересно рассказывает. Без воды и скукоты)
Николай
24 апр 2025
Идеальный день без суеты.
Недавно посетили экскурсию, и остались в полном восторге! Особенно хочется отметить камерный формат тура - никаких огромных групп и толп туристов. Мы смогли насладиться каждым местом в читать дальше
спокойной атмосфере, без лишней суеты и беготни.
Илья продумал всё до мелочей: комфортный трансфер на минивене, удобные остановки и грамотно выстроенный маршрут с точным таймингом. Что особенно ценно - нас не перегружали информацией, а учли наши интересы и предпочтения при составлении программы.
Благодаря индивидуальному подходу мы смогли уделить больше времени тем локациям, которые нас заинтересовали, и не тратить время на менее интересные места. В программу также был включен приятный перерыв на вкусный перекус.
В итоге получили удовольствие от целого дня, проведенного в прекрасных местах. Однозначно рекомендуем этот тур всем, кто ценит комфорт, индивидуальный подход и качественное времяпрепровождение!
Д
Дмитрий
2 апр 2025
Очень душевная экскурсия. Места подобраны со вкусом и интересны были всей семье! Отдельный бонус - это фото и встреча с аистами! Гид (Илья) очень клиентоориентирован, все подобрал что бы нам было комфортно!