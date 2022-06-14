Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
По одной из версий знаменитая «Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 14:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.
Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.
Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа.
Начало экскурсии в 13:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.
Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».
Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.
При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).
Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.
Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.
И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля. пос.Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.
Обязательно состоится прогулка по пляжу.
Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Четверг свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.
Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с 1 человека в рублях
Отель "Золотая Бухта"
(центральная часть города)
420 руб.
по желанию на
месте
01.10-28.12.2022
15 200 двухместный взрослый
14 300 двухместный детский
22 000 одноместный стандарт
14 400 трехместное размещение
13 500 трехместное размещение детский
1.04-30.09.2022
17 400 двухместный взрослый
16 500 двухместный детский
26 800 одноместный стандарт
15 800 трехместное размещение
14 900 трехместное размещение детский
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
440 руб./на месте
шведский стол
30.04-30.09.2022
21 100 двухместная студия взрослый
20 600 двухместная студия детский
27 500 одноместный
18 800 трехместная студия взрослый,
18 300 трехместная студия детский
27 000 двухместная студия бизнес взр с завтраком
26 500 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
35 400 одноместный бизнес с завтраком
23 500 трехместная студия бизнес взр с завтраком
23 000 трехместная студия бизнес дет с завтраком
Отель «Шерлок»
(Центр)
1.5 км. от места посадки
|4 завтрака
1.10.2022 и до конца года
17 800 двухместный взрослый
16 900 двухместный детский
23 100 одноместный
26 400 одноместное в двухместном
15 200 трехместное раз-ние взрослый
14 300 трехместная раз-ние детский
30.04-30.09.2022
22 200 двухместный взрослый
21 300 двухместный детский
28 600 одноместный
18 600 трехместное раз-ние взрослый
17 000 трехместная раз-ние детский
|Отель «Гламур»
|2 завтрака
апрель – декабрь
18 950 двухместный взрослый
18 050 двухместный детский
31 100 одноместное в двухместном
*Детский до 14 лет (включительно).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.