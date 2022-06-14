Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России. Вас ждут незабываемые прогулки по городам, побываете на местах добычи янтаря и вдоволь налюбуетесь удивительными пейзажами Калининградской области.

В зависимости от удобства, мы сможем посетить один из городов на выбор

Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией

Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками

Нас ждут старинные города Правдинск (Фридланд) и Гвардейск (Тапиау)

Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города

Программа тура по дням

1 день Янтарный – Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00. Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81). Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. По одной из версий знаменитая «Янтарная комната" затоплена в шахте Анна. По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера. На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде. И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам! Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг». Далее переезд в город-курорт Светлогорск. Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений. Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область. По окончании возвращение в Калининград 17:00. Длительность экскурсии 6 часов.

2 день Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00. Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81). Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс. Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок. Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота. Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию. Длительность экскурсии 3 часа.

3 день Тени старых городов

Начало экскурсии в 13:00. Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81). Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн. Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир». Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья. При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв). Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города. Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году. И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля. пос.Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея. Длительность экскурсии 6 часов.

4 день Куршская коса

Начало экскурсии в 11:00. Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81). Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”. Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах. Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками. Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно. Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия. Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022. Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом. С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”. Обязательно состоится прогулка по пляжу. Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа. По окончании возвращение в Калининград 17:00. Длительность экскурсии 6 часов.

5 день Свободный день. Отъезд