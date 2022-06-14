Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград

Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России

5
3 отзыва
Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России.

Вас ждут незабываемые прогулки по городам, побываете на местах добычи янтаря и вдоволь налюбуетесь удивительными пейзажами Калининградской области.
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
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Что вас ожидает 🤩

Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Калининград
Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Тени старых городов
Тени старых городов
Нас ждут старинные города Правдинск (Фридланд) и Гвардейск (Тапиау)
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией
Балтийск или Светлогорск
Балтийск или Светлогорск
В зависимости от удобства, мы сможем посетить один из городов на выбор

Программа тура по дням

1 день
Янтарный – Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

По одной из версий знаменитая «Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный – СветлогорскЯнтарный – СветлогорскЯнтарный – СветлогорскЯнтарный – Светлогорск
2 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.

Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.

Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
3 день
Тени старых городов

Начало экскурсии в 13:00.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.

Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».

Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.

При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).

Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.

Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.

И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля. пос.Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.

Длительность экскурсии 6 часов.

Тени старых городовТени старых городовТени старых городовТени старых городов
4 день
Куршская коса

Начало экскурсии в 11:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса
5 день
Свободный день. Отъезд

Четверг свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.

Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Свободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с 1 человека в рублях

Отель "Золотая Бухта"

(центральная часть города)

420 руб.

по желанию на

месте

01.10-28.12.2022

15 200 двухместный взрослый

14 300 двухместный детский

22 000 одноместный стандарт

14 400 трехместное размещение

13 500 трехместное размещение детский

1.04-30.09.2022

17 400 двухместный взрослый

16 500 двухместный детский

26 800 одноместный стандарт

15 800 трехместное размещение

14 900 трехместное размещение детский

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

440 руб./на месте

шведский стол

30.04-30.09.2022

21 100 двухместная студия взрослый

20 600 двухместная студия детский

27 500 одноместный

18 800 трехместная студия взрослый,

18 300 трехместная студия детский

27 000 двухместная студия бизнес взр с завтраком

26 500 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

35 400 одноместный бизнес с завтраком

23 500 трехместная студия бизнес взр с завтраком

23 000 трехместная студия бизнес дет с завтраком

Отель «Шерлок»

(Центр)

1.5 км. от места посадки

4 завтрака

1.10.2022 и до конца года

17 800 двухместный взрослый

16 900 двухместный детский

23 100 одноместный

26 400 одноместное в двухместном

15 200 трехместное раз-ние взрослый

14 300 трехместная раз-ние детский

30.04-30.09.2022

22 200 двухместный взрослый

21 300 двухместный детский

28 600 одноместный

18 600 трехместное раз-ние взрослый

17 000 трехместная раз-ние детский

Отель «Гламур»2 завтрака

апрель – декабрь

18 950 двухместный взрослый

18 050  двухместный детский

31 100 одноместное в двухместном

*Детский до 14 лет (включительно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в выбранном отеле
  • Завтраки (если указаны)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча / проводы: в аэропорту – 1 000 руб. /машина на ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • В аэропорту – 1 000 руб. /машина
  • На ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • Входные билеты по программе доплата на месте – 350 + 150 руб
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 июня 2022
Всем доброго дня! С 05.06 по 09.06.22г посетила прекрасный "Тур в гостеприимный Калининград". Все очень понравилось. Живо, интересно, активно и достаточно много полезной информации. Повезло с погодой все 5 дней. Это немало важно для этих мест. Я взяла тур с условием что крайний день будет свободным. Можно было выбирать первый или последний. Мой вариант думаю лучше, так как мы сначала все посмотрели и уже в крайний день я знала куда еще смогу поехать. Прекрасные и болеющие за свое дело и за свой край экскурсоводы. Отдельно хочется отметить Павла Каширского. Вел интересную обзорку по Калининграду в костюме барона Мюнхаузена. Все в восторге! Так как я жила в отеле Калининград (все экскурсии уезжают и приезжают сюда), мне было очень удобно и оставалось еще время посетить другие достопримечательности, которые не вошли в тур. Автобусы достаточно комфортабельные с хорошими опытными водителями. Правда заполняемость практически 100%. Народ истосковался по красоте и общению. Но это не мешало вести экскурсии. Все были достаточно дисциплинированы. Организация экскурсий очень удобна и по времени и по насыщенности и не напрягает. В моей путевке отсутствовала еда в принципе. Но это вообще не проблема. В гостинице есть ресторан (я не посещала). А рядом очень много разных кафешек и рестранчиков с очень вкусной и разнообразной едой по очень демократичным ценам. Попробовала местного угря и судака!!!! Очень вкусно!!! На Курской косе наелись вдоволь ухи и конечно же их фирменной корюшки! Как же они все это вкусно и с настроением готовят и предлагают! МОЛОДЦЫ! Все прошло достойно, люди очень вежливые, добрые и на позитиве! Так и дальше! Пусть процветает этот край!
Е
23 мая 2022
Тур очень понравился. Большое вам спасибо. Надеюсь, что это не последняя поездка с вами
И
5 мая 2022
17.04.-21.04. тур Гостеприимный Калининград. Все очень понравилось. В гостинице Калининград был номер после ремонта с новой мебелью, для *** очень достойно, а расположение - выше всех похвал. Остров Канта 15 мин, порт 20мин пешком, музей янтаря, набережная Маринеско…. в пешей доступности. Кафе Поварешка в здании гостиницы: для таких порций очень демократичные цены и выпечка замечательная. Экскурсии в туре понравились. Только тяжеловато было Правдинск-Гвардейск: большая информационная нагрузка и по времени долго. Но благодаря Виктории Назаровой все трудности вытерпели. Может, один Гвардейск было бы достаточно. Конечно, очень патриотический посыл! Виктория-звезда: голос колокольчик, чувство юмора, терпение(были почти одни пенсионеры). Надежде Алексеевне, конечно, респект как женщине ее возраста, но иногда отвлекалась не по теме. Наши уральские сердца остались в Калининграде с Викторией!!! Организация тура тоже понравилась: автобусы удобные, всё вовремя и т. д. и т. п. Очень хотелось бы вернуться и в Калининград и на море. Спасибо за тур!

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