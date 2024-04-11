Вы прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю Кафедрального собора, проедете вдоль набережной Музея Мирового Океана. А еще посетите замок Шаакен, Куршскую косу и Зеленоградск.
У вас будет возможность посетить Светлогорск и предприятие по обработке янтаря или насладиться прогулкой по Калининграду в свободный день.
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Прибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсия
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за доп. плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
«Калининградский экспресс».
13:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф
Завтрак в отеле (если выбран отель с завтраком).
10:15-14:30 Экскурсия «Гастрономическое средневековье», замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.
Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.
Насладиться бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
Окончание экскурсии.
Национальный парк Куршская коса - Зеленоградск
Завтрак в отеле (если выбран отель с завтраком).
10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии.
Свободное время или дополнительная экскурсия
Завтрак в отеле (если выбран отель с завтраком).
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время.
- По желанию за доп. плату экскурсия «Сокровища Балтийского побережья + посещение производства».
09:00-18:00 Пос. Янтарный, г. Светлогорск.
08:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.
Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.
Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.
У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень.
Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.
Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена.
По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города.
Завтрак — континентальный — 250-350 руб. /чел.
|19 450
|15 400
|14 050
Отель «Берлин»***, 10 минут до центра города.
Завтрак — шведский стол — 480 руб. /чел.
|24 400
|18 800
|16 900
Отель «Гламур»***, центр города.
Завтрак — шведский стол, входит в стоимость проживания
|29 350
|19 000
|16 750
Гостиница «Турист***», центр города.
Завтрак — шведский стол, входит в стоимость проживания
|32 100
|21 700
|19 450
Гостиница «Radisson»****, центр города.
Место посадки в автобус. Завтрак за доп. плату
|55 250
|33 650
|33 650*
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон»
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.
Отель «Берлин» 3
Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.
Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.
В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (доп. плата).
До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.
Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.
Отель «Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Radisson» 4
Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.
Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.
Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.
Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Проживание по программе
- Питание: завтраки (для туристов, выбравших проживание в отелях "Гламур" и "Турист")
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание: завтраки (для туристов, кто выбрал проживание без завтрака), обеды и ужины
- Трансферы: из/в аэропорт - 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал - 800 руб
- Дополнительная экскурсия «Сокровища Балтийского побережья + посещение производства» - 2 000 руб. /взр., 1 900 руб. /дет
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как будет организован трансфер?
В стоимость входит транспортное обслуживание по программе.
Вы можете дополнительно заказать транспортное обслуживание из/в аэропорт 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал 700 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо всем гидам- они супер, так много информации, так доступно рассказывают, какие они все добрые и внимательные!! Мы реально получили удовольствие, доверившись «Большой Стране»