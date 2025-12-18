Зовём вас на волшебное побережье Балтики! Насладиться дюнами и длинными пляжами Куршской косы и Янтарного, увидеть дикую природу и побродить по европейским улочкам приморских курортов, погладить котиков в Зеленоградске, посмотреть на закатное море в Светлогорске. И услышать десятки интересных историй об этих краях — без сухих дат и чужих цитат.

Описание экскурсии

Куршская коса

Дюна Эфа

Безлюдные пляжи залива

Морской пляж с поющими песками

Озеро Лебедь

Зеленоградск

Курортный проспект

Роза ветров и колесо обозрения

Водонапорная башня и Музей кошек

Променад

Дворики Старого города

Светлогорск

ул. Ленина

Канатная дорога

Водонапорная башня

Органный зал

«Янтарь-холл»

Лиственничный парк

Променад

Филинская бухта

Янтарный

Парк Морица Беккера

Янтарный замок

Пляж голубого флага

Музей добычи янтаря

Кафе «Ладья»

Озеро Синявинское

Примерный тайминг

10:00–11:00 — Калининград → КПП на Куршской косе (возможен заезд в супермаркет)

11:00–11:30 — проезд по косе к дюне Эфа

11:30–12:00 — дюна Эфа, прогулка

12:15–13:00 — пустынный пляж, прогулка

13:30–14:00 — морской пляж с поющими песками

14:00–15:00 — озеро Лебедь и Танцующий лес

15:30–16:30 — прогулка в Зеленоградске

17:30–18:10 — прогулка в Светлогорске

19:20–19:50 — прогулка в Янтарном

19:50–21:00 — дорога до Калининграда

Тайминг ориентировочный. Летом лучше стартовать раньше, чтобы избежать пробок на косе.

Остановиться пообедать можно как на Куршской косе, так и в любом из городов по маршруту.

Организационные детали