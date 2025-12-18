Зовём вас на волшебное побережье Балтики! Насладиться дюнами и длинными пляжами Куршской косы и Янтарного, увидеть дикую природу и побродить по европейским улочкам приморских курортов, погладить котиков в Зеленоградске, посмотреть на закатное море в Светлогорске. И услышать десятки интересных историй об этих краях — без сухих дат и чужих цитат.
Описание экскурсии
Куршская коса
- Дюна Эфа
- Безлюдные пляжи залива
- Морской пляж с поющими песками
- Озеро Лебедь
Зеленоградск
- Курортный проспект
- Роза ветров и колесо обозрения
- Водонапорная башня и Музей кошек
- Променад
- Дворики Старого города
Светлогорск
- ул. Ленина
- Канатная дорога
- Водонапорная башня
- Органный зал
- «Янтарь-холл»
- Лиственничный парк
- Променад
- Филинская бухта
Янтарный
- Парк Морица Беккера
- Янтарный замок
- Пляж голубого флага
- Музей добычи янтаря
- Кафе «Ладья»
- Озеро Синявинское
Примерный тайминг
10:00–11:00 — Калининград → КПП на Куршской косе (возможен заезд в супермаркет)
11:00–11:30 — проезд по косе к дюне Эфа
11:30–12:00 — дюна Эфа, прогулка
12:15–13:00 — пустынный пляж, прогулка
13:30–14:00 — морской пляж с поющими песками
14:00–15:00 — озеро Лебедь и Танцующий лес
15:30–16:30 — прогулка в Зеленоградске
17:30–18:10 — прогулка в Светлогорске
19:20–19:50 — прогулка в Янтарном
19:50–21:00 — дорога до Калининграда
Тайминг ориентировочный. Летом лучше стартовать раньше, чтобы избежать пробок на косе.
Остановиться пообедать можно как на Куршской косе, так и в любом из городов по маршруту.
Организационные детали
- Едем на Honda CRV, Huyndai SantaFe, Mersedes Vito или аналоге. Детские кресла есть
- Обед, кофе-паузы и въезд на Куршскую косу (400 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Василий — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 5135 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалист
