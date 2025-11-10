Мои заказы

Из Калининграда - к замкам Восточной Пруссии

Вальдау, Шаакен, Нессельбек: погрузиться в Средневековье и побывать в семейной сыроварне
Рыцари, доспехи, крестовые походы… Кажется, это было так далеко и так давно! Но Калининградская область бережно хранит следы средневековой истории. Они совсем рядом — в замках. Туда мы и отправимся.

Вальдау и его таинственное прошлое, атмосферные руины Шаакена, восстановленный Нессельбек — точки нашего маршрута. Помимо замков, вы побываете в уютной сыроварне.
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

По пути к замкам мы заедем в Гурьевск, где полюбуемся кирхой Нойхаузен.

Замок Вальдау

История гласит, что в середине 13 века жители поселения вальдов сдались Тевтонскому ордену и добровольно приняли христианство. Вместе с рыцарями князья возвели замок, Вальдау. Постепенно он оброс легендами, а сегодня в нём музей с артефактами Восточной Пруссии. Вас ждёт душевная прогулка вдоль пруда и экскурс в прошлое.

«Шаакен Дорф»

Одной из наших вкусных точек на маршруте станет сыроварня открытого типа «Шаакен Дорф». Атмосфера здесь особенная, ведь маленькая семейная сыроварня находится в здании 1900 года: старинная кирпичная кладка, деревянные настилы, приглушённый свет. При желании вы сможете устроить себе сырный шопинг.

Замок Шаакен

Небольшой орденский замок 13 века. Сегодня это скорее руины, однако место исключительно атмосферное. В сохранившихся подземельях расположен музей инквизиции. Вы сможете примерить брутальный образ с щитом и мечом, после чего вас ждёт чаепитие с кусочком домашнего пирога в таверне с аутентичным интерьером.

Замок Нессельбек

Средневековый рыцарский замок, воссозданный архитекторами по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. Здесь можно принять пивную ванну и при желании остаться на ночь в рыцарских покоях.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — за 2 дня до экскурсии организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку)
  • Экскурсия проводится на автобусе
  • Можно с детьми от 4 лет
  • Чаепитие в таверне входит в стоимость, а питание — нет. По пути есть несколько магазинов и кафе, но взять термос с чаем и сэндвичи лишним не будет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 2024 туристов
Проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональные гиды с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждём вас в Калининграде!
Задать вопрос

