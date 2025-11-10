По пути к замкам мы заедем в Гурьевск, где полюбуемся кирхой Нойхаузен.
Замок Вальдау
История гласит, что в середине 13 века жители поселения вальдов сдались Тевтонскому ордену и добровольно приняли христианство. Вместе с рыцарями князья возвели замок, Вальдау. Постепенно он оброс легендами, а сегодня в нём музей с артефактами Восточной Пруссии. Вас ждёт душевная прогулка вдоль пруда и экскурс в прошлое.
«Шаакен Дорф»
Одной из наших вкусных точек на маршруте станет сыроварня открытого типа «Шаакен Дорф». Атмосфера здесь особенная, ведь маленькая семейная сыроварня находится в здании 1900 года: старинная кирпичная кладка, деревянные настилы, приглушённый свет. При желании вы сможете устроить себе сырный шопинг.
Замок Шаакен
Небольшой орденский замок 13 века. Сегодня это скорее руины, однако место исключительно атмосферное. В сохранившихся подземельях расположен музей инквизиции. Вы сможете примерить брутальный образ с щитом и мечом, после чего вас ждёт чаепитие с кусочком домашнего пирога в таверне с аутентичным интерьером.
Замок Нессельбек
Средневековый рыцарский замок, воссозданный архитекторами по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. Здесь можно принять пивную ванну и при желании остаться на ночь в рыцарских покоях.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — за 2 дня до экскурсии организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку)
Экскурсия проводится на автобусе
Можно с детьми от 4 лет
Чаепитие в таверне входит в стоимость, а питание — нет. По пути есть несколько магазинов и кафе, но взять термос с чаем и сэндвичи лишним не будет
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 2024 туристов
Проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональные гиды с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждём вас в Калининграде!