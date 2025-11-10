Рыцари, доспехи, крестовые походы… Кажется, это было так далеко и так давно! Но Калининградская область бережно хранит следы средневековой истории. Они совсем рядом — в замках. Туда мы и отправимся. Вальдау и его таинственное прошлое, атмосферные руины Шаакена, восстановленный Нессельбек — точки нашего маршрута. Помимо замков, вы побываете в уютной сыроварне.

Описание экскурсии

По пути к замкам мы заедем в Гурьевск, где полюбуемся кирхой Нойхаузен.

Замок Вальдау

История гласит, что в середине 13 века жители поселения вальдов сдались Тевтонскому ордену и добровольно приняли христианство. Вместе с рыцарями князья возвели замок, Вальдау. Постепенно он оброс легендами, а сегодня в нём музей с артефактами Восточной Пруссии. Вас ждёт душевная прогулка вдоль пруда и экскурс в прошлое.

«Шаакен Дорф»

Одной из наших вкусных точек на маршруте станет сыроварня открытого типа «Шаакен Дорф». Атмосфера здесь особенная, ведь маленькая семейная сыроварня находится в здании 1900 года: старинная кирпичная кладка, деревянные настилы, приглушённый свет. При желании вы сможете устроить себе сырный шопинг.

Замок Шаакен

Небольшой орденский замок 13 века. Сегодня это скорее руины, однако место исключительно атмосферное. В сохранившихся подземельях расположен музей инквизиции. Вы сможете примерить брутальный образ с щитом и мечом, после чего вас ждёт чаепитие с кусочком домашнего пирога в таверне с аутентичным интерьером.

Замок Нессельбек

Средневековый рыцарский замок, воссозданный архитекторами по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. Здесь можно принять пивную ванну и при желании остаться на ночь в рыцарских покоях.

Организационные детали