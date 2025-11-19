Мои заказы

Из Калининграда - в Полесск: дорогой первых переселенцев

Тевтонский замок, традиционное пиво и образование в Восточной Пруссии
Это большое путешествие по северо-востоку Калининградской области по следам первых переселенцев.

Вы увидите кирхи в Нойхаузене и Гросс Легиттен, погуляете по центру Полесска и попробуете пиво по старым рецептам, побываете в немецкой школе и узнаете о быте, культуре и трудностях первых поселенцев.
Описание экскурсии

Дорога с остановками в Гурьевске и Тургенево

Немножко погуляем по Гурьевску — бывшему Нойхаузену, где сохранились замок и кирха 1292 года. В Тургенево — бывшем Гросс Легиттен — вы увидите место захоронения незаконнорожденной дочери короля Вестфалии Жерома Бонапарта.

Полесск — замок и пиво

Вы рассмотрите тевтонский замок Лабиау, где бывали князь Василий III, Василий Суворов и Наполеон I. Побываете в музее пивоварни Альберта Бланкенштейна, где познакомитесь с историей пивоварения Восточной Пруссии и попробуете местное пиво.

Заливино — маяк

Здесь находится маяк Риндерорт — с 15-метровой высоты открывается прекрасный вид на Куршский залив. А в домике смотрителя можно увидеть, как жили люди в 19 веке. Посещение маяка и домика — по желанию.

Ильичёво — немецкая школа

Зайдём в музей немецкой школы «Вальдвинкель». В витринах — тетради, портфели и аттестаты учеников, на стендах — система образования Восточной Пруссии, воспоминания бывших жителей и истории первых советских переселенцев.

Отдельная экспозиция посвящена лесным и охотничьим богатствам Полесского района.

Примерный тайминг

10:00 — старт из Калининграда
12:00 — посёлок Заливино, маяк (по желанию)
13:30 — обед в кафе (по желанию)
14:30 — музей «Вальдвинкель»
16:30 — Полесск, пивоварня
19:00 — прибытие в Калининград

Мы оставляем за собой право менять порядок посещения локаций или заменять их на равноценные объекты, сохранив суть программы.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение пивоварни с дегустацией, посещение музея «Вальдвинкель»
  • Дополнительные расходы: обед под заказ — 600 ₽ за чел., маяк — 200 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Пенсионеры, студенты, школьники2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Октябрьской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1206 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.

