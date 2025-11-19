Это большое путешествие по северо-востоку Калининградской области по следам первых переселенцев. Вы увидите кирхи в Нойхаузене и Гросс Легиттен, погуляете по центру Полесска и попробуете пиво по старым рецептам, побываете в немецкой школе и узнаете о быте, культуре и трудностях первых поселенцев.

Описание экскурсии

Дорога с остановками в Гурьевске и Тургенево

Немножко погуляем по Гурьевску — бывшему Нойхаузену, где сохранились замок и кирха 1292 года. В Тургенево — бывшем Гросс Легиттен — вы увидите место захоронения незаконнорожденной дочери короля Вестфалии Жерома Бонапарта.

Полесск — замок и пиво

Вы рассмотрите тевтонский замок Лабиау, где бывали князь Василий III, Василий Суворов и Наполеон I. Побываете в музее пивоварни Альберта Бланкенштейна, где познакомитесь с историей пивоварения Восточной Пруссии и попробуете местное пиво.

Заливино — маяк

Здесь находится маяк Риндерорт — с 15-метровой высоты открывается прекрасный вид на Куршский залив. А в домике смотрителя можно увидеть, как жили люди в 19 веке. Посещение маяка и домика — по желанию.

Ильичёво — немецкая школа

Зайдём в музей немецкой школы «Вальдвинкель». В витринах — тетради, портфели и аттестаты учеников, на стендах — система образования Восточной Пруссии, воспоминания бывших жителей и истории первых советских переселенцев.

Отдельная экспозиция посвящена лесным и охотничьим богатствам Полесского района.

Примерный тайминг

10:00 — старт из Калининграда

12:00 — посёлок Заливино, маяк (по желанию)

13:30 — обед в кафе (по желанию)

14:30 — музей «Вальдвинкель»

16:30 — Полесск, пивоварня

19:00 — прибытие в Калининград

Мы оставляем за собой право менять порядок посещения локаций или заменять их на равноценные объекты, сохранив суть программы.

