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Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе

5
5 отзывов
Цветные П.
Цветные П. – Гид из Калининграда
Калининград — старинный город 🏙️ вблизи моря 🌊, который полон удивительных сюрпризов.

Начав знакомиться с ним однажды, вы обязательно влюбитесь ❤️ в его узкие брусчатые улочки и длинные каштановые аллеи.

Во время нашей прогулки по Калининграду мы побываем в исторических районах, увидим все основные ворота старого города, уникальные спрятанные монументы и памятники, и конечно, прочувствуем дух старого Кёнигсберга.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе
Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе

Что вы увидите

  • Мы побываем в исторических районах Кёнигсберга
  • увидим все основные ворота старого города
  • уникальные спрятанные монументы и памятники города. По современным широким улицам мы доберемся до сердца города - Кафедрального собора
  • где с достоинством почивает один из величайших философов мира Иммануил Кант. Посетим территорию музея в котором находится батискаф из фильма "Титаник"
  • район богатых немецких вилл Амалиенау
  • морской порт
  • по совместительству арт-кластер и исторический район Растхоф.
Старинный город 🏙️ вблизи моря 🌊 полон удивительных сюрпризов, которые он готов преподнести гостям. Начав знакомиться с ним однажды, вы обязательно влюбитесь ❤️ в его узкие брусчатые улочки и длинные каштановые аллеи.
Вы окажетесь прямо в гуще событий средневековой жизни Кёнигсберга, получите возможность приобрести солнечный камень и отведать самый вкусный пунш и марципан по средневековым рецептам, ощутите многосторонность и всестороннюю развитость современного Калининграда, восхититесь уникальностью смеси готической, советской и современной архитектуры.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, 18
Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе
Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе
Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе
Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Цветные П.
Цветные П.
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5 отзывов оставили туристы

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