Старинный город 🏙️ вблизи моря 🌊 полон удивительных сюрпризов, которые он готов преподнести гостям. Начав знакомиться с ним однажды, вы обязательно влюбитесь ❤️ в его узкие брусчатые улочки и длинные каштановые аллеи.

Вы окажетесь прямо в гуще событий средневековой жизни Кёнигсберга, получите возможность приобрести солнечный камень и отведать самый вкусный пунш и марципан по средневековым рецептам, ощутите многосторонность и всестороннюю развитость современного Калининграда, восхититесь уникальностью смеси готической, советской и современной архитектуры.