уникальные спрятанные монументы и памятники города. По современным широким улицам мы доберемся до сердца города - Кафедрального собора
где с достоинством почивает один из величайших философов мира Иммануил Кант. Посетим территорию музея в котором находится батискаф из фильма "Титаник"
район богатых немецких вилл Амалиенау
морской порт
по совместительству арт-кластер и исторический район Растхоф.
Старинный город 🏙️ вблизи моря 🌊 полон удивительных сюрпризов, которые он готов преподнести гостям. Начав знакомиться с ним однажды, вы обязательно влюбитесь ❤️ в его узкие брусчатые улочки и длинные каштановые аллеи.
Вы окажетесь прямо в гуще событий средневековой жизни Кёнигсберга, получите возможность приобрести солнечный камень и отведать самый вкусный пунш и марципан по средневековым рецептам, ощутите многосторонность и всестороннюю развитость современного Калининграда, восхититесь уникальностью смеси готической, советской и современной архитектуры.
Что входит
экскурсионное обслуживание
услуги гида
транспорт
Что не входит
личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, 18
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.