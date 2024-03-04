Вы увидите, как немецкое наследие переплетается с советским прошлым, посетите уникальные места, такие как Земельный суд Восточной Пруссии и портовые районы. Экскурсия охватывает главные достопримечательности, включая Кафедральный собор и Рыбную деревню.
Профессиональные гиды поделятся увлекательными историями и секретами города, делая поездку незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🏛 Уникальные исторические места
- 📚 Профессиональные гиды
- 🌊 Портовые виды и атмосфера
- 🎨 Архитектурные жемчужины
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Ленинский проспект
- Главная площадь
- Земельный суд Восточной Пруссии
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Калининградский морской порт
- Могила Иммануила Канта
Описание экскурсии
Первые шаги в Калининграде
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия начнется на одной из главных улиц города — Ленинском проспекте, где вы увидите первый и единственный в России опыт реновации советских хрущевок в ганзейский стиль. На Главной площади узнаете, как она выглядела и называлась в середине 20 века. Я покажу великолепный архитектурный ансамбль зданий бывшего Земельного суда Восточной Пруссии и любимое место тусовок калининградских студентов. Расскажу о благотворительности в Кёнигсберге, и вы наверняка удивитесь, когда сравните дом приемов королевы Луизы с приютами для обездоленных. А возле «человека в кольце» вы узнаете, что связывает Калининград с космосом.
Виллы Амалиенау и портовый дух города
В квартале роскошных немецких особняков вы услышите удивительные истории их прошлых жителей и поближе познакомитесь с этим прекрасно спроектированным районом бывшего Кёнигсберга. А о портовой жизни города поговорим на набережной, с которой вам откроется замечательный вид на Калининградский морской порт, рыболовные траулеры, грузовые терминалы, огромные элеваторы начала 20 века и бескрайние водные пространства.
Кафедральный собор и прогулки по набережной
Конечно, вы осмотрите снаружи величественный католический храм на острове «Кнайпхоф», которому уже почти 700 лет, и я расскажу о его истории и чудесном спасении от разрушения. Вы увидите могилу Иммануила Канта и узнаете о Кёнигсбергском университете Альбертина, где учился и преподавал философ. А в завершение прогуляетесь по набережной этнографического комплекса «Рыбная деревня», где сможете сделать прекрасные фотографии.
🍬 В программе также будет музей Марципана, где вы сможете посетить фирменный магазинчик и купить любимое лакомство Западной Европы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я, либо моя коллега, профессиональный гид и соавтор Олеся
- Это авто-пешеходная экскурсия. Транспорт включен в стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Очень приятно видеть человека, который любит свое дело и умеет его делать. Только наилучшие рекомендации и пожелания!) Еще раз большое спасибо!)
Очень рекомендую экскурсию в первый день знакомства с Калининградом.