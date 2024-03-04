Калининград: обзорная экскурсия на автомобиле

Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав о его немецком и советском прошлом. Увидите уникальные здания и ощутите дух портового города
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле позволит глубже понять историю и архитектуру города.

Вы увидите, как немецкое наследие переплетается с советским прошлым, посетите уникальные места, такие как Земельный суд Восточной Пруссии и портовые районы. Экскурсия охватывает главные достопримечательности, включая Кафедральный собор и Рыбную деревню.

Профессиональные гиды поделятся увлекательными историями и секретами города, делая поездку незабываемой
4.91
32 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 📚 Профессиональные гиды
  • 🌊 Портовые виды и атмосфера
  • 🎨 Архитектурные жемчужины
  • 📸 Отличные фотомоменты
Калининград: обзорная экскурсия на автомобиле
Калининград: обзорная экскурсия на автомобиле
Калининград: обзорная экскурсия на автомобиле

Что можно увидеть

  • Ленинский проспект
  • Главная площадь
  • Земельный суд Восточной Пруссии
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Калининградский морской порт
  • Могила Иммануила Канта

Описание экскурсии

Первые шаги в Калининграде

Насыщенная авто-пешеходная экскурсия начнется на одной из главных улиц города — Ленинском проспекте, где вы увидите первый и единственный в России опыт реновации советских хрущевок в ганзейский стиль. На Главной площади узнаете, как она выглядела и называлась в середине 20 века. Я покажу великолепный архитектурный ансамбль зданий бывшего Земельного суда Восточной Пруссии и любимое место тусовок калининградских студентов. Расскажу о благотворительности в Кёнигсберге, и вы наверняка удивитесь, когда сравните дом приемов королевы Луизы с приютами для обездоленных. А возле «человека в кольце» вы узнаете, что связывает Калининград с космосом.

Виллы Амалиенау и портовый дух города

В квартале роскошных немецких особняков вы услышите удивительные истории их прошлых жителей и поближе познакомитесь с этим прекрасно спроектированным районом бывшего Кёнигсберга. А о портовой жизни города поговорим на набережной, с которой вам откроется замечательный вид на Калининградский морской порт, рыболовные траулеры, грузовые терминалы, огромные элеваторы начала 20 века и бескрайние водные пространства.

Кафедральный собор и прогулки по набережной

Конечно, вы осмотрите снаружи величественный католический храм на острове «Кнайпхоф», которому уже почти 700 лет, и я расскажу о его истории и чудесном спасении от разрушения. Вы увидите могилу Иммануила Канта и узнаете о Кёнигсбергском университете Альбертина, где учился и преподавал философ. А в завершение прогуляетесь по набережной этнографического комплекса «Рыбная деревня», где сможете сделать прекрасные фотографии.

🍬 В программе также будет музей Марципана, где вы сможете посетить фирменный магазинчик и купить любимое лакомство Западной Европы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, либо моя коллега, профессиональный гид и соавтор Олеся
  • Это авто-пешеходная экскурсия. Транспорт включен в стоимость.
Остались вопросы?

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Калининград: обзорная экскурсия на автомобиле (Вероника)
К
4 мар 2024
Экскурсию заказывали для родителей. Экскурсию провел гид Павел: поменял время на более удобное для нас, увлек рассказом про город, очень внимательно относился к вопросам. Обязательно вернемся к нему за другими экскурсиями, не всё успели посмотреть.
Вероника
3 янв 2023
Отличная экскурсия, прекрасный гид. Очень рекомендуем Всем. Нам с друзьями очень понравилось)
Отличная экскурсия, прекрасный гид. Очень рекомендуем Всем. Нам с друзьями очень понравилось)
А
5 апр 2022
Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Павел не только умеет прекрасно рассказывать, но и отчасти показывает город с необычных сторон.
Очень приятно видеть человека, который любит свое дело и умеет его делать. Только наилучшие рекомендации и пожелания!) Еще раз большое спасибо!)
О
1 апр 2022
Большое спасибо! Очень интересная авторская экскурсия, позволяющая увидеть город с разных сторон. Сочетание автомобильной и пешей прогулки- идеальный вариант познакомиться с городом. Много узнала и увидела, хотя в Калининграде не
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в первый раз и это была не первая экскурсия по городу. Павел очень грамотный экскурсовод, любящий и знающий свой город. Рекомендую на 💯 %!!! Обязательно поеду и на другие экскурсии Павла (а может и на эту ещё раз, так как очень понравилась)

Н
21 мар 2022
Спасибо Павлу за отличную обзорную пешеходно-автомобильную экскурсию по Калининграду. Павел - человек, увлеченный своим делом, он стремится показать туристам самые красивые места своего города, обратить их внимание на необычные детали,
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дать запоминающуюся информацию о Калининграде и связанных с ним исторических личностях, а не просто сухие факты и цифры. Павел сопровождает свой рассказ фотографиями тех мест и людей, о которых идет речь, это делает материал наглядным и интересным. Экскурсия проходит в удобном темпе, даже после 5 часов знакомства с Калининградом мы не устали. Мы искренне рекомендуем экскурсии Павла!

У
11 сен 2021
Скучная экскурсия. Редко, когда ждешь не дождешься, когда же она закончится…
Павел
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ульяна! Удивлен, что такую информативную и насыщенную экскурсию Вы находите скучной, написав отзыв спустя 7 (!) месяцев после ее
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посещения. Думаю что Вам нужно было просто сказать мне, что Вам скучно, прервать экскурсию, покинуть группу и не платить за нее, ведь оплату я беру всегда только по завершении экскурсии. Но Вы этого почему-то не сделали.

Н
21 мая 2021
Мне понравилось в экскурсии. то. что и на машине ехали и пешком шли, т. к. у меня больная нога. Павел интересный собеседник, отвечает на все вопросы. любит свой город. Хорошо подготовлен к экскурсии,много фотографий. Всем, кто поедет туда, буду рекомендовать Павла
Наталья
30 апр 2021
Прекрасная экскурсия! Спасибо Павлу!
О
5 апр 2021
Прекрасная экскурсия. Гид Павел профессионально сделал свою работу. Был очень этичен в моментах, касавшихся политических событий, красноречив и интересен. Все понравилось. спасибо
О
2 апр 2021
Экскурсия, просто чудо! Павел, интересный рассказчик, слушать его одно удовольствие. Ни сколько не пожалела, что выбрала именно АВТОМОБИЛЬНО-пешеходную экскурсию, так как, во-первых побывали во многих местах города, во-вторых, погода непредсказуемая и автомобиль спасал. Причём пешеходной части экскурсии тоже предостаточно. Вообще, я в восторге, обязательно буду рекомендовать друзьям!
О
24 мар 2021
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Было очень интересно! Время пролетело незаметно! Павел чудесный рассказчик,с приятным тембром голоса,что немаловажно. Мы как будто" посмотрели" захватывающий фильм об истории города,личностях,которые творили эту историю; узнали, чем живёт и дышит город сейчас;побывали и в потаённых уголках Кенигсберга. Всем рекомендую!!!
О
23 мар 2021
Очень насыщенная экскурсия. В формате «автомобиль-немного пешком» увидели многое, сложилось общее впечатление о городе. Павел хороший экскурсовод - интересно рассказывал, никуда не торопил, отвечал на разнообразные вопросы. Будьте готовы к тому, что экскурсия длительная, маленькие дети, младше лет 10, могут не осилить.
Очень рекомендую экскурсию в первый день знакомства с Калининградом.
И
27 фев 2021
Редко пишу отзывы, но тут просто не могу не поделиться впечатлением. Это был наш первый день в Калининграде и он оказался прекрасным благодаря Павлу. Это гид, отлично разбирающийся в архитектуре
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и истории. Он ответил на все наши вопросы, которые даже не всегда относились к теме экскурсии. Терпеливо ждал, пока мы сделаем фотографии. Наша экскурсия была автобусно-пешеходной, поэтому хотелось бы отметить чистоту и комфортность транспорта,на котором мы ездили. Так что очень рекомендую Павла всем, кто собирается в Калининград!

Яна
8 фев 2021
Хорошая экскурсия, с комфортным перемещением по городу, что позволило побывать во многих местах за один день. Павел знающий, искренне заинтересованный своим делом человек. Кроме того очень отзывчивый (мы просили начать попозже что бы успеть добраться из аэропорта в город, а затем он подбросил нас до отеля). Комфортный микроавтобус, микрофон для хорошей слышимости, фотоматериалы, все очень понравилось.
Евгений
22 янв 2021
Это пожалуй одна из лучших экскурсий заказанных на трипстере! Подача информации - четкая, структурированная, речь грамотная, маршрут составлен идеально!

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