В Виталий Замечательная экскурсия! Очень много информации, которой нет в книгах и википедиях. Плюс попутные маленькие туристические советы, за что отдельное спасибо гиду Ларисе!

Наталия

Экскурсия хорошо спланирована, сочетает пешеходную и автомобильную часть, что очень удобно с детьми и, как читать дальше в нашем случае, с возрастными туристами. Очень интересный рассказ, насыщенный фактами. Узнали много интересного и нового. Теперь имеем представление о городе и понимаем, что хочется посмотреть уже точечно.

От всей нашей большой семьи выражаем огромную благодарность Ларисе за эту экскурсию! Замечательная экскурсия для тех, кто приехал в Калининград впервые и хочет узнать основные вехи истории города.Экскурсия хорошо спланирована, сочетает пешеходную и автомобильную часть, что очень удобно с детьми и, как

Н Наталья Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом. Лариса замечательный рассказчик, я узнала много интересного. 3,5 часа пролетели совсем незаметно. Рекомендую!

О Олег Экскурсия была содержательной, интересной, насыщенной и душевной. Лариса профессионал, вдохновенный рассказчик. Очень понравился формат: пешая + автомобиль, что дает возможность познакомиться с разными районами Калининграда и наметить дальнейшее его исследование. Рекомендуем

З Зося Экскурсия, в целом, проведена качественно,но на мой взгляд суховато.

О тех же местах другой экскурсовод рассказал интереснее и больше.

Экскурсия подойдёт людям,которые не любят многолюдья и толчеи. Но могут и любят задавать наводящие вопросы,если им чего-то не хватило в информации.

С другой стороны у каждого профессионального экскурсовода,а Лара,несомненно профессионал,есть свой "пунктик". Возможно,наши "пунктики" просто не совпали.

Л Людмила

читать дальше Остались в восторге. Получили по максимуму информации, посетили самые интересные места. Посчитали хомлинов)). При этом отлично отдохнули.

Присоединяемся ко всем положительным отзывам. От себя хотим добавить: выбирайте экскурсии с данным гидом. Особое внимание обращаем на внимательное отношение гида Ларисы Геннадьевны к экскурсантам, спокойствие, дружелюбие, любовь к региону и его истории, готовность ответить на любой вопрос, относящийся к Калининграду и региону в целом.

Спасибо огромное. Побольше бы таких экскурсоводов. На tripster представлены разнообразные обзорные экскурсии по Калининграду. Хотелось выбрать такую, чтобы по максимуму получить информацию о городе, его достопримечательностях, увидеть их. Остановились на данной. И ни разу не пожалели.

С Светлана Отличная экскурсия! Комфортный формат - мини-группой, с небольшими прогулками и переездами из одного района города в другой. Лариса прекрасный экскурсовод со знанием истории города, с хорошо поставленной речью, к тому же аккуратный водитель. От экскурсии остались только приятные впечатления.

А Андрей Очень понравился формат экскурсии (малой группой на авто). Очень комфортный маршрут, без длительных переходов и высадок/посадок/перекличек. Гид сама за рулём, во время поездки рассказ не прерывает (через гарнитуру, конечно же). При стоимости чуть выше стандартной обзорки на большом автобусе крайне рекомендую!

Е Екатерина Очень понравилась поездка-прогулка с Ларисой! Узнали много интересного.

А Александр Очень понравилась и сама экскурсия и увлеченный рассказ гида.

Анна Спасибо, экскурсоводу Ларисе 🙌 за интересную, познавательную прогулку по городу. Плюс экскурсии эта небольшая группа!!

Л Лариса Гид Лариса очень интересно рассказывала об истории Калининграда и так спланировала логистику, что наша мини группа успевала посмотреть все локации без очередей и до приезда больших групп туристов.

Этим фактом мы все были очень довольны. Жаль,что время на экскурсию быстро закончилось, поскольку хотелось продолжить общение с гидом. Большое спасибо.

О Оксана Очень понравилась экскурсия с Ларисой. Великолепно поставлена речь, интересно рассказывает, много знает, ответит на любой вопрос. Благодаря Ларисе, мы сходили на концерт органной музыки в кафедральном соборе, получили огромное удовольствие. Увидели основные достопримечательности Калининграда, было очень комфортно передвигаться на машине, которую наш гид прекрасно водит. Спасибо огромное. Очень рекомендую погулять по Калининграду именно с Ларисой. Получите только положительные эмоции.

О Ольга читать дальше было на самом высоком уровне, профессионально, интересно, ритмично и комфортно! Лариса замечательно разбирается в истории Калининграда! Большое спасибо за качественный сервис (отлично водит автомобиль) и очень интересную экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям! Это не первая экскурсия с Ларисой и надеюсь не последняя. Хотелось бы поблагодарить такого профессионального гида за прекрасную экскурсию по Калининграду. Лариса показала нам город, невзирая на моросящий дождь. Все