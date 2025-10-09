Мои заказы

Калининград: самое главное

Путешествие по Калининграду, где прусская история встречается с российской современностью. Откройте для себя уникальные места и их истории
Экскурсия по Калининграду предлагает посетить ключевые достопримечательности города. Путешественники увидят Росгартенские ворота, Башню Дона и насладятся видами на Верхний пруд. Остров Канта с Кафедральным собором и Музей Мирового океана ждут гостей. Узнайте, как Кёнигсберг стал частью России и почему район Амалиенау так знаменит. Эта поездка - идеальный способ познакомиться с городом и его историей
5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📸 Возможность сделать памятные фото
  • 🚶‍♂️ Прогулка по знаковым местам
  • 🗺️ Погружение в историю города
  • 🌊 Виды на Верхний пруд
  • 🏛️ Посещение музеев
Калининград: самое главное© Лара
Калининград: самое главное© Лара
Калининград: самое главное© Лара
Ближайшие даты:
11
ноя18
ноя25
ноя
Время начала: 09:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Росгартенские ворота
  • Башня Дона
  • Набережная Верхнего пруда
  • Центральная площадь
  • Остров Канта
  • Музей Мирового океана

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Росгартенские ворота — место, где хранится долг Мюнхгаузена.
  • Башню Дона — здесь в 1945 году было поднято Красное знамя Победы.
  • Набережную Верхнего пруда — вид на исторический район Марауненхоф.
  • Центральную площадь с собором Христа Спасителя.
  • Бывший Полицай-президиум, суд и скульптуру «Борющиеся зубры».
  • Район Амалиенау — виллы с уникальной историей.
  • Калининградский порт и пришвартованные у набережной суда.
  • Кёнигсбергскую биржу — здание, в котором находится Музей изобразительных искусств.
  • Остров Канта с величественным Кафедральным собором, которому почти семь веков.
  • Музей Мирового океана и его экспозицию у набережной Петра Великого.
  • Калининградских хомлинов — загадочных городских обитателей.

Вы узнаете:

  • Как Кёнигсберг стал частью России и как его восстанавливали первые переселенцы.
  • Почему его называли «крепостью» и как он развивался с момента основания.
  • Как связано калининградское судно с российской премьерой фильма «Титаник».
  • Почему Кант — «наш» и какую роль он сыграл в истории города.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Ford Transit или Volkswagen Transporter.
  • На пешеходной части экскурсии мы идём по мосту, поднимаемся и спускаемся по лестнице.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Лара
Лара — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 944 туристов
Наша команда организует познавательный отдых в самом западном регионе нашей Родины. Мы не возим огромные автобусы с толпой туристов — в маленькой компании до 15 участников вам, дорогие гости, будет
читать дальше

комфортно и интересно! Наши экскурсии проходят в неспешном темпе, вы можете вдоволь насладиться красотой Куршской Косы, готической архитектурой кирх и средневековых замков, а также сделать красивые фото. А наши энергичные высококлассные гиды и профессиональные водители создадут все условия для прекрасного отдыха.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Калининград: самое главное (Виталий)Калининград: самое главное (Андрей)Калининград: самое главное (Екатерина)
В
Виталий
9 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень много информации, которой нет в книгах и википедиях. Плюс попутные маленькие туристические советы, за что отдельное спасибо гиду Ларисе!
Замечательная экскурсия! Очень много информации, которой нет в книгах и википедиях. Плюс попутные маленькие туристические советы, за что отдельное спасибо гиду Ларисе!
Наталия
Наталия
7 окт 2025
Замечательная экскурсия для тех, кто приехал в Калининград впервые и хочет узнать основные вехи истории города.
Экскурсия хорошо спланирована, сочетает пешеходную и автомобильную часть, что очень удобно с детьми и, как
читать дальше

в нашем случае, с возрастными туристами. Очень интересный рассказ, насыщенный фактами. Узнали много интересного и нового. Теперь имеем представление о городе и понимаем, что хочется посмотреть уже точечно.
От всей нашей большой семьи выражаем огромную благодарность Ларисе за эту экскурсию!

Н
Наталья
25 сен 2025
Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом. Лариса замечательный рассказчик, я узнала много интересного. 3,5 часа пролетели совсем незаметно. Рекомендую!
О
Олег
16 сен 2025
Экскурсия была содержательной, интересной, насыщенной и душевной. Лариса профессионал, вдохновенный рассказчик. Очень понравился формат: пешая + автомобиль, что дает возможность познакомиться с разными районами Калининграда и наметить дальнейшее его исследование. Рекомендуем
З
Зося
11 сен 2025
Экскурсия, в целом, проведена качественно,но на мой взгляд суховато.
О тех же местах другой экскурсовод рассказал интереснее и больше.
Экскурсия подойдёт людям,которые не любят многолюдья и толчеи. Но могут и любят задавать наводящие вопросы,если им чего-то не хватило в информации.
С другой стороны у каждого профессионального экскурсовода,а Лара,несомненно профессионал,есть свой "пунктик". Возможно,наши "пунктики" просто не совпали.
Л
Людмила
27 авг 2025
На tripster представлены разнообразные обзорные экскурсии по Калининграду. Хотелось выбрать такую, чтобы по максимуму получить информацию о городе, его достопримечательностях, увидеть их. Остановились на данной. И ни разу не пожалели.
читать дальше

Остались в восторге. Получили по максимуму информации, посетили самые интересные места. Посчитали хомлинов)). При этом отлично отдохнули.
Присоединяемся ко всем положительным отзывам. От себя хотим добавить: выбирайте экскурсии с данным гидом. Особое внимание обращаем на внимательное отношение гида Ларисы Геннадьевны к экскурсантам, спокойствие, дружелюбие, любовь к региону и его истории, готовность ответить на любой вопрос, относящийся к Калининграду и региону в целом.
Спасибо огромное. Побольше бы таких экскурсоводов.

С
Светлана
26 авг 2025
Отличная экскурсия! Комфортный формат - мини-группой, с небольшими прогулками и переездами из одного района города в другой. Лариса прекрасный экскурсовод со знанием истории города, с хорошо поставленной речью, к тому же аккуратный водитель. От экскурсии остались только приятные впечатления.
А
Андрей
20 авг 2025
Очень понравился формат экскурсии (малой группой на авто). Очень комфортный маршрут, без длительных переходов и высадок/посадок/перекличек. Гид сама за рулём, во время поездки рассказ не прерывает (через гарнитуру, конечно же). При стоимости чуть выше стандартной обзорки на большом автобусе крайне рекомендую!
Очень понравился формат экскурсии (малой группой на авто). Очень комфортный маршрут, без длительных переходов и высадок/посадок/перекличек. Гид сама за рулём, во время поездки рассказ не прерывает (через гарнитуру, конечно же). При стоимости чуть выше стандартной обзорки на большом автобусе крайне рекомендую!
Е
Екатерина
14 авг 2025
Очень понравилась поездка-прогулка с Ларисой! Узнали много интересного.
А
Александр
7 авг 2025
Очень понравилась и сама экскурсия и увлеченный рассказ гида.
Анна
Анна
6 авг 2025
Спасибо, экскурсоводу Ларисе 🙌 за интересную, познавательную прогулку по городу. Плюс экскурсии эта небольшая группа!!
Л
Лариса
24 июл 2025
Гид Лариса очень интересно рассказывала об истории Калининграда и так спланировала логистику, что наша мини группа успевала посмотреть все локации без очередей и до приезда больших групп туристов.
Этим фактом мы все были очень довольны. Жаль,что время на экскурсию быстро закончилось, поскольку хотелось продолжить общение с гидом. Большое спасибо.
О
Оксана
7 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Ларисой. Великолепно поставлена речь, интересно рассказывает, много знает, ответит на любой вопрос. Благодаря Ларисе, мы сходили на концерт органной музыки в кафедральном соборе, получили огромное удовольствие. Увидели основные достопримечательности Калининграда, было очень комфортно передвигаться на машине, которую наш гид прекрасно водит. Спасибо огромное. Очень рекомендую погулять по Калининграду именно с Ларисой. Получите только положительные эмоции.
О
Ольга
26 июн 2025
Это не первая экскурсия с Ларисой и надеюсь не последняя. Хотелось бы поблагодарить такого профессионального гида за прекрасную экскурсию по Калининграду. Лариса показала нам город, невзирая на моросящий дождь. Все
читать дальше

было на самом высоком уровне, профессионально, интересно, ритмично и комфортно! Лариса замечательно разбирается в истории Калининграда! Большое спасибо за качественный сервис (отлично водит автомобиль) и очень интересную экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!

Е
Екатерина
30 апр 2025
Очень интересная и познавательная обзорная экскурсия! Рекомендую. Спасибо гиду Ларисе за погружение историю Калининграда, профессионализм, интересный выбор локаций, продуманный маршрут экскурсии.
Очень интересная и познавательная обзорная экскурсия! Рекомендую. Спасибо гиду Ларисе за погружение историю Калининграда, профессионализм, интересный выбор локаций, продуманный маршрут экскурсии.

