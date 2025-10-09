Экскурсия по Калининграду предлагает посетить ключевые достопримечательности города. Путешественники увидят Росгартенские ворота, Башню Дона и насладятся видами на Верхний пруд. Остров Канта с Кафедральным собором и Музей Мирового океана ждут гостей. Узнайте, как Кёнигсберг стал частью России и почему район Амалиенау так знаменит. Эта поездка - идеальный способ познакомиться с городом и его историей
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📸 Возможность сделать памятные фото
- 🚶♂️ Прогулка по знаковым местам
- 🗺️ Погружение в историю города
- 🌊 Виды на Верхний пруд
- 🏛️ Посещение музеев
Что можно увидеть
- Росгартенские ворота
- Башня Дона
- Набережная Верхнего пруда
- Центральная площадь
- Остров Канта
- Музей Мирового океана
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Росгартенские ворота — место, где хранится долг Мюнхгаузена.
- Башню Дона — здесь в 1945 году было поднято Красное знамя Победы.
- Набережную Верхнего пруда — вид на исторический район Марауненхоф.
- Центральную площадь с собором Христа Спасителя.
- Бывший Полицай-президиум, суд и скульптуру «Борющиеся зубры».
- Район Амалиенау — виллы с уникальной историей.
- Калининградский порт и пришвартованные у набережной суда.
- Кёнигсбергскую биржу — здание, в котором находится Музей изобразительных искусств.
- Остров Канта с величественным Кафедральным собором, которому почти семь веков.
- Музей Мирового океана и его экспозицию у набережной Петра Великого.
- Калининградских хомлинов — загадочных городских обитателей.
Вы узнаете:
- Как Кёнигсберг стал частью России и как его восстанавливали первые переселенцы.
- Почему его называли «крепостью» и как он развивался с момента основания.
- Как связано калининградское судно с российской премьерой фильма «Титаник».
- Почему Кант — «наш» и какую роль он сыграл в истории города.
Организационные детали
- Поездка проходит на Ford Transit или Volkswagen Transporter.
- На пешеходной части экскурсии мы идём по мосту, поднимаемся и спускаемся по лестнице.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Росгартенских ворот в 9:00 или у маяка в Рыбной деревне в 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Лара — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 944 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виталий
9 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень много информации, которой нет в книгах и википедиях. Плюс попутные маленькие туристические советы, за что отдельное спасибо гиду Ларисе!
Наталия
7 окт 2025
Замечательная экскурсия для тех, кто приехал в Калининград впервые и хочет узнать основные вехи истории города.
Экскурсия хорошо спланирована, сочетает пешеходную и автомобильную часть, что очень удобно с детьми и, как
Н
Наталья
25 сен 2025
Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом. Лариса замечательный рассказчик, я узнала много интересного. 3,5 часа пролетели совсем незаметно. Рекомендую!
О
Олег
16 сен 2025
Экскурсия была содержательной, интересной, насыщенной и душевной. Лариса профессионал, вдохновенный рассказчик. Очень понравился формат: пешая + автомобиль, что дает возможность познакомиться с разными районами Калининграда и наметить дальнейшее его исследование. Рекомендуем
З
Зося
11 сен 2025
Экскурсия, в целом, проведена качественно,но на мой взгляд суховато.
О тех же местах другой экскурсовод рассказал интереснее и больше.
Экскурсия подойдёт людям,которые не любят многолюдья и толчеи. Но могут и любят задавать наводящие вопросы,если им чего-то не хватило в информации.
С другой стороны у каждого профессионального экскурсовода,а Лара,несомненно профессионал,есть свой "пунктик". Возможно,наши "пунктики" просто не совпали.
Л
Людмила
27 авг 2025
На tripster представлены разнообразные обзорные экскурсии по Калининграду. Хотелось выбрать такую, чтобы по максимуму получить информацию о городе, его достопримечательностях, увидеть их. Остановились на данной. И ни разу не пожалели.
С
Светлана
26 авг 2025
Отличная экскурсия! Комфортный формат - мини-группой, с небольшими прогулками и переездами из одного района города в другой. Лариса прекрасный экскурсовод со знанием истории города, с хорошо поставленной речью, к тому же аккуратный водитель. От экскурсии остались только приятные впечатления.
А
Андрей
20 авг 2025
Очень понравился формат экскурсии (малой группой на авто). Очень комфортный маршрут, без длительных переходов и высадок/посадок/перекличек. Гид сама за рулём, во время поездки рассказ не прерывает (через гарнитуру, конечно же). При стоимости чуть выше стандартной обзорки на большом автобусе крайне рекомендую!
Е
Екатерина
14 авг 2025
Очень понравилась поездка-прогулка с Ларисой! Узнали много интересного.
А
Александр
7 авг 2025
Очень понравилась и сама экскурсия и увлеченный рассказ гида.
Анна
6 авг 2025
Спасибо, экскурсоводу Ларисе 🙌 за интересную, познавательную прогулку по городу. Плюс экскурсии эта небольшая группа!!
Л
Лариса
24 июл 2025
Гид Лариса очень интересно рассказывала об истории Калининграда и так спланировала логистику, что наша мини группа успевала посмотреть все локации без очередей и до приезда больших групп туристов.
Этим фактом мы все были очень довольны. Жаль,что время на экскурсию быстро закончилось, поскольку хотелось продолжить общение с гидом. Большое спасибо.
О
Оксана
7 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Ларисой. Великолепно поставлена речь, интересно рассказывает, много знает, ответит на любой вопрос. Благодаря Ларисе, мы сходили на концерт органной музыки в кафедральном соборе, получили огромное удовольствие. Увидели основные достопримечательности Калининграда, было очень комфортно передвигаться на машине, которую наш гид прекрасно водит. Спасибо огромное. Очень рекомендую погулять по Калининграду именно с Ларисой. Получите только положительные эмоции.
О
Ольга
26 июн 2025
Это не первая экскурсия с Ларисой и надеюсь не последняя. Хотелось бы поблагодарить такого профессионального гида за прекрасную экскурсию по Калининграду. Лариса показала нам город, невзирая на моросящий дождь. Все
Е
Екатерина
30 апр 2025
Очень интересная и познавательная обзорная экскурсия! Рекомендую. Спасибо гиду Ларисе за погружение историю Калининграда, профессионализм, интересный выбор локаций, продуманный маршрут экскурсии.
