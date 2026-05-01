Вы получите задание от средневекового хрониста и отправитесь по следам Тевтонского ордена. В руках у вас окажется «досье агента» с картой, кодексом и первым фрагментом пророчества. Вы исследуете замки Шаакен, Вальдау и Нойхаузен, чтобы найти потерянные страницы истории и разгадать шифр, а в финале станете хранителями секрета, который веками оберегали коменданты ордена.

Замок Шаакен: страж восточных рубежей

Мы отправимся в посёлок Некрасово, чтобы расшифровать символы и найти ключ к следующему этапу.

Музейно-исторический комплекс с макетом замка и предметами быта конца 19 — начала 20 веков

Сыроварня «Шаакен Дорф» в бывших конюшнях

Замок Вальдау: резиденция Великого Магистра

Следующим на пути станет замок Вальдау в посёлке Низовье, где жил Магистр ордена. Здесь вас ждёт дипломатическое испытание: нужно найти артефакт Петра I, «прочесть» герб и заполучить ещё один фрагмент пророчества.

Музей «Вальдавский замок» с коллекциями по истории замка и прусских поселений

Подземелья с мощными сводчатыми стенами

с мощными сводчатыми стенами Внутренний двор и парк вокруг замка

Замок Нойхаузен: охотничий приют герцогов

Крепость в Гурьевске открылась после реставрации в 2025 году как музей. Вам предстоит найти детали, раскрывающие назначение замка, определить ингредиенты старинного ароматического состава и поразить цель, чтобы получить конверт с зашифрованным текстом.

Три дома из камня и кирпича

Лучный тир

Кому подойдёт квест

Подросткам и взрослым, интересующимся историей и логическими задачами.

Примерный тайминг

Встреча в Калининграде, знакомство и первое испытание — 30 мин

Дорога в Шаакен — 30 мин

Замок Шаакен — 1 час 30 мин

Дорога в Вальдау — 40 мин

Замок Вальдау — 1 час

Дорога в Нойхаузен — 30 мин

Замок Нойхаузен + финал — 1 час 30 мин + 30 мин

Дорога в Калининград — 30 мин

Организационные детали