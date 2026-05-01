Мои заказы

Квест-путешествие «Архив забытых комендантов: поиск орденского кода» (12+)

На поиски приключений из Калининграда - в замки Шаакен, Нойхаузен и Вальдау
Вы получите задание от средневекового хрониста и отправитесь по следам Тевтонского ордена. В руках у вас окажется «досье агента» с картой, кодексом и первым фрагментом пророчества.

Вы исследуете замки Шаакен, Вальдау и Нойхаузен, чтобы найти потерянные страницы истории и разгадать шифр, а в финале станете хранителями секрета, который веками оберегали коменданты ордена.
Квест-путешествие «Архив забытых комендантов: поиск орденского кода» (12+)

Описание квеста

Замок Шаакен: страж восточных рубежей

Мы отправимся в посёлок Некрасово, чтобы расшифровать символы и найти ключ к следующему этапу.

  • Музейно-исторический комплекс с макетом замка и предметами быта конца 19 — начала 20 веков
  • Развалины замка, где можно почувствовать атмосферу Средневековья
  • Сыроварня «Шаакен Дорф» в бывших конюшнях

Замок Вальдау: резиденция Великого Магистра

Следующим на пути станет замок Вальдау в посёлке Низовье, где жил Магистр ордена. Здесь вас ждёт дипломатическое испытание: нужно найти артефакт Петра I, «прочесть» герб и заполучить ещё один фрагмент пророчества.

  • Музей «Вальдавский замок» с коллекциями по истории замка и прусских поселений
  • Замковый корпус 14 века — один из немногих домов, который не перестраивали за восемь веков
  • Подземелья с мощными сводчатыми стенами
  • Внутренний двор и парк вокруг замка

Замок Нойхаузен: охотничий приют герцогов

Крепость в Гурьевске открылась после реставрации в 2025 году как музей. Вам предстоит найти детали, раскрывающие назначение замка, определить ингредиенты старинного ароматического состава и поразить цель, чтобы получить конверт с зашифрованным текстом.

  • Три дома из камня и кирпича
  • Экспозиция «Архитектурный лабиринт»
  • Иммерсивное пространство «Легенды замка Нойхаузен»
  • Лаборатория парфюмера «Благоухающее Средневековье»
  • Лучный тир

Кому подойдёт квест

Подросткам и взрослым, интересующимся историей и логическими задачами.

Примерный тайминг

Встреча в Калининграде, знакомство и первое испытание — 30 мин
Дорога в Шаакен — 30 мин
Замок Шаакен — 1 час 30 мин
Дорога в Вальдау — 40 мин
Замок Вальдау — 1 час
Дорога в Нойхаузен — 30 мин
Замок Нойхаузен + финал — 1 час 30 мин + 30 мин
Дорога в Калининград — 30 мин

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер между замками, сопровождение гида (историк-краевед), входные билеты во все замки и экспозиции, комплект для квеста («кодекс», карта, перо, чернила, артефакты), фотофиксация ключевых моментов (на смартфон)
  • Возьмите с собой: удобную обувь для ходьбы по брусчатке, дождевик/зонт, фотоаппарат/смартфон (пригодится во время квеста), блокнот и ручку
  • Мы посетим сыроварню Шаакен Дорф, где вы сможете купить что-то для себя. Также у нас будет две кофе-паузы, свои покупки вы оплачиваете самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Можно задать вопрос до бронирования?
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1517 туристов
Я профессиональный географ и автор публикаций по истории, культуре и географии Калининградской области. Щедро делюсь с путешественниками любовью к природе: многие возвращаются снова за добавкой или переезжают навсегда! Лекций на
читать дальшеуменьшить

моей экскурсии не будет, только правдивая и нескучная информация. А поскольку я обожаю фотографию — всегда готова «зависнуть» с вами над красивой бабочкой или завораживающими руинами замка. Надеюсь на скорую встречу!

Входит в следующие категории Калининграда

от 23 100 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.