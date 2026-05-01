Вы исследуете замки Шаакен, Вальдау и Нойхаузен, чтобы найти потерянные страницы истории и разгадать шифр, а в финале станете хранителями секрета, который веками оберегали коменданты ордена.
Описание квеста
Замок Шаакен: страж восточных рубежей
Мы отправимся в посёлок Некрасово, чтобы расшифровать символы и найти ключ к следующему этапу.
- Музейно-исторический комплекс с макетом замка и предметами быта конца 19 — начала 20 веков
- Развалины замка, где можно почувствовать атмосферу Средневековья
- Сыроварня «Шаакен Дорф» в бывших конюшнях
Замок Вальдау: резиденция Великого Магистра
Следующим на пути станет замок Вальдау в посёлке Низовье, где жил Магистр ордена. Здесь вас ждёт дипломатическое испытание: нужно найти артефакт Петра I, «прочесть» герб и заполучить ещё один фрагмент пророчества.
- Музей «Вальдавский замок» с коллекциями по истории замка и прусских поселений
- Замковый корпус 14 века — один из немногих домов, который не перестраивали за восемь веков
- Подземелья с мощными сводчатыми стенами
- Внутренний двор и парк вокруг замка
Замок Нойхаузен: охотничий приют герцогов
Крепость в Гурьевске открылась после реставрации в 2025 году как музей. Вам предстоит найти детали, раскрывающие назначение замка, определить ингредиенты старинного ароматического состава и поразить цель, чтобы получить конверт с зашифрованным текстом.
- Три дома из камня и кирпича
- Экспозиция «Архитектурный лабиринт»
- Иммерсивное пространство «Легенды замка Нойхаузен»
- Лаборатория парфюмера «Благоухающее Средневековье»
- Лучный тир
Кому подойдёт квест
Подросткам и взрослым, интересующимся историей и логическими задачами.
Примерный тайминг
Встреча в Калининграде, знакомство и первое испытание — 30 мин
Дорога в Шаакен — 30 мин
Замок Шаакен — 1 час 30 мин
Дорога в Вальдау — 40 мин
Замок Вальдау — 1 час
Дорога в Нойхаузен — 30 мин
Замок Нойхаузен + финал — 1 час 30 мин + 30 мин
Дорога в Калининград — 30 мин
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер между замками, сопровождение гида (историк-краевед), входные билеты во все замки и экспозиции, комплект для квеста («кодекс», карта, перо, чернила, артефакты), фотофиксация ключевых моментов (на смартфон)
- Возьмите с собой: удобную обувь для ходьбы по брусчатке, дождевик/зонт, фотоаппарат/смартфон (пригодится во время квеста), блокнот и ручку
- Мы посетим сыроварню Шаакен Дорф, где вы сможете купить что-то для себя. Также у нас будет две кофе-паузы, свои покупки вы оплачиваете самостоятельно