Обычно, говоря про экскурсии, я просто описываю маршрут. Но про эту экскурсию хочется рассказать предысторию. Долгое время в Калининграде был только один трамвайный маршрут — пятёрочка. Этот маршрут идёт через весь город. Нет, он не пересекает весь Калининград, он пересекает весь Кёнигсберг. Точнее, ту часть Калининграда, которую ранее занимал Кёнигсберг. Поэтому мы именно так и называли эту экскурсию.
Трамвай в Калининграде любят и недавно закупили новые вагоны! К тому же трамвай — это так романтично.
Трамвай в Калининграде любят и недавно закупили новые вагоны! К тому же трамвай — это так романтично.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
3
ноя
ноя
8
ноя
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10
ноя
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15
ноя
ноя
17
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Что вас ожидает:
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Площадь Победы
- Проспект Мира в районе Хуфен
- Знаменитых быков
- Зоопарк
- Хомлина Ульяну
- Центральный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
МаршрутНаша прогулка начнётся на острове Канта, мы увидим Кафедральный собор, Рыбную деревню. Потом сядем на трамвай и проедем до площади Победы. Благодаря нашим радиогарнитурам, в процессе поездки вы услышите историю штурма Кёнигсберга, строительства Дома Советов и Королевского замка. От площади Победы мы пешком пройдём вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим знаменитых быков, зоопарк и хомлина Ульяну. Кстати, в этой экскурсии мы встретим 3 из 7 хомлинов Калининграда. Закончится наша обзорная экскурсия возле Центрального парка. Удобное место, чтобы пообедать и принять решение, что делать дальше: пойти гулять с нами в Амалиенау или отдыхать.
Важно знать:
- Размер группы: до 18 человек.
- Для удобства мы выдаем радиоаппаратуру, которая позволяет слышать гида на расстоянии до 100 метров. Вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустите.
- В случае дождя возьмите с собой зонт или дождевик. Невзгоды погоды экскурсию не отменяют.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Радиогарнитура на время экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, Ленинский проспект, 83Завершение: Калининград, проспект Победы, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Размер группы: до 18 человек.
- Для удобства мы выдаем радиоаппаратуру, которая позволяет слышать гида на расстоянии до 100 метров. Вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустите.
- В случае дождя возьмите с собой зонт или дождевик. Невзгоды погоды экскурсию не отменяют
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 окт 2023
Побывали на 2 экскурсиях с Двухметровым гидом в октябре. С нами 9-ти летний ребёнок, поэтому важно было заинтересовать и увлечь. И не прогадали! 3-х часовая трамвайная экскурсия по Кёнигсбергу прошла на ура. Ребёнок слушал Дмитрия с открытым ртом! А на следующий день была индивидуальная экскурсия на Куршскую Косу с Еленой. Тоже восторг. Подготовленный квест для ребёнка и подарочек в конце это С удовольствием будем рекомендовать команду ребят друзьям и, если приедем ещё раз, посетим новые места с ними!!!
Э
Эльвира
9 окт 2023
Доброе время суток всем! Хочу написать много слов благодарности команде Двухметрового гида. За 3 коротких дня побывали на 2-х экскурсиях с вами. Сначала Трамвайчик под холодным дождём с Дмитрием. Но его искрометный юмор, интересный и захватывающий рассказ не оставили никого равнодушными. И про дождь забыли 😀Обожаем много ходить и знакомиться с новыми городами не через окно автобуса! Далее на следующий день мы были с Екатериной в Светлогорске и Янтарном. Энергично, занимательно, с нотками юмора и вновь много ходили! Здорово, что есть гарнитуры. Ты не должен ходить шаг в шаг с гидом. Мы отставали,что-то фотографировали, покупали, смотрели и одновременно с этим слышали всё и понимали где группа. Благодарим! Следующий наш визит из Сибири вновь будет на экскурсиях с вами!
Л
Любовь
9 сен 2023
Я из Республики Коми, г. Вуктыл. Первый раз приехала в Калининград. Была на двух экскурсиях "Кëнигсбергский трамвай" и Амалиенау с гидом Дмитрием. Очень понравилось. Дмитрий так всё увлекательно рассказывал с демонстрацией старых исторических фотографий города. Дмитрий - профессиональный своего дела! Жаль, что не успеваю побывать на экскурсиях в малые города… Зато будет предлогом, чтобы ещё раз приехать в Калининград.
В
Вера
22 июля 2023
Были на экскурсии "Кёниксбергский трамвай" с Дмитрием. Великолепная, познавательная, интереснейшая экскурсия. Спасибо Дмитрию! Всё прошло легко, с юмором, а главное узнали много интересного! Дмитрий - профессионал, молодец! Спасибо, Двухметровый гид!!!
P
Paola
15 июля 2023
Доброе утро! Мы были на экскурсии по Амалиенау, огромное спасибо вашей команде! Два часа пешеходной экскурсии с Дмитрием пролетели незаметно, очень познавательно. Появилось огромное желание на прогулках смотреть не себе под ноги, а рассматривать архитектуру подробно!
О
Оксана
14 июля 2023
Спасибо за экскурсию Кёнигсбергский Трамвай с Дмитрием 13 июля 2023 года! Всё было отлично организовано👍Много интересной НОВОЙ информации узнала для себя👍Почувствовала профессионализм и образованность гида! Спасибо Двухметровому Гиду за всё, что есть на сайте! Жильё через вас, экскурсии тоже, с автомобилем вышла промашка, на высокий сезон бронируйте ЗАРАНЕЕ😊
Т
Татьяна
11 июля 2023
Спасибо большое за чудесную экскурсию "Кёнигсбергский трамвай"! Дмитрию большая благодарность за душевный и лёгкий рассказ о прекрасном городе Калининграде и его истории. Три часа пролетели на одном дыхании и никакой усталости. Успехов вам и процветания!!! 🌷
А
Алексей
11 июля 2023
Спасибо большое Анастасии, которая провела для нас интересную и насыщенную экскурсию по Калининграду. Рекомендую!!!
Н
Наталья
11 июля 2023
Спасибо!!! Время, проведенное на экскурсии с экскурсоводом Дмитрием пролетело незаметно, интересно и очень познавательно. Понравилось все: доброжелательность Дмитрия, подача информации, выбор локаций и, конечно же, Калининград с его красотой и уникальностью.
М
Марина
4 июля 2023
Были с Дмитрием на "Трамвайчике. .". Ну что сказать? Моя 85-летняя мама, съевшая собаку на экскурсиях, первые полчаса высказала мне свое неудовольствие (долго стоим на одном месте, смотрим только на фотографии, держит на ветру. .)Но чем дальше шла экскурсия, тем она все больше и больше "смилостививилась" и к концу осталась крайне довольна! Лично мне очень понравилась подача, с фото "до" и" после", юморком, интересными подробностями и личным отношением к тому, о чем вещал (это чувствовалось). Ваша команда, действительно, неординарна! Вы-молодцы! Завтра отправляемся с вами в Балтийск, ждем подобного удовольствия снова!
Е
Елена
30 июня 2023
Добрый день! Ну вот и свершилось то, о чем мечтал, что планировал, к чему стремился: поездка в "тридевятое царство", встреча с Калининградом, и пять часов пешей прогулки с командой Двухметрового гида. 23 июня мы приехали рано утром из Зеленоградска на электричке, впереди нас ждала трехчасовая прогулка с Дарьей по маршруту экскурсии "Кёнигсбергский трамвай" и два часа прогулки с Екатериной по "Амалиенау - душа Калининграда". Благодаря профессионализму этих милых девушек, их увлеченностью делом, внимательному отношению к нам, туристам, такту и энергии, мы получили незабываемые эмоции от знакомства с Калининградом, вечером ещё хватило сил послушать орган в соборе и вернуться в Зеленоградск. Уже планирую новую поездку в следующем году и обязательно экскурсии с Двухметровым гидом! Спасибо команде, вы - гостеприимные хозяева такого благословенного края!
М
Марина
6 июня 2023
Вчера побывали на обзорной экскурсии Кенгсбергский трамвай. Все было на высоте, все понравилось,неспешная прогулка, интересные факты, спасибо за приятный день!
М
Марина
27 мая 2023
Добрый день! Огромная благодарность гиду Дмитрию за увлекательную экскурсию Кенигсбергский трамвай и Амалиенау. Всё чётко, по делу, профессионально. Твёрдые пять баллов из пяти. Отдельная благодарность за внедрение гарнитуры. Было очень удобно.
Ю
Юлия
26 мая 2023
Здравствуйте! Большое спасибо нашему гиду Дмитрию за экскурсию Кенигсбергский трамвай и по району Амалиенау! Дима здорово и интересно все рассказывал, узнали историю города, нам все понравилось. Очень удобно с аудиогарнитурой)) отдельное спасибо за этот блог, много полезной информациии и рекомендаций)) жаль, не попадаем с вами на другие экскурсии, т. к не стыкуется по времени(. Если будем еще раз в Калининграде, то обязательно обратимся вновь)) с наилучшими пожеланиями!
И
Инна
16 апр 2023
15 апреля вместе с гидом Дмитрием прошли и проехали на трамвае индивидуальную обзорную экскурсию по городу. Спасибо Вашей команде за хорошую организацию, напоминания и подсказки, а гиду Дмитрию - за увлеченность городом, приятную грамотную речь, отличное владение материалом и широкий кругозор! Время в его компании пролетело незаметно!
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