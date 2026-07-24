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Кёнигсберг: восемь веков за два часа

Пешком и на трамвае — сквозь историю города. Эта экскурсия — путешествие во времени.

Мы пройдем по улицам, которые помнят рыцарей Тевтонского ордена, бурлящую жизнь немецкого Кёнигсберга и послевоенный советский Калининград.

Начнем на острове Канта, у стен Кафедрального собора — символа города, заглянем в Рыбную деревню с ее сказочными домиками, а затем ненадолго сядем в трамвай (оплачивается отдельно).
5
25 отзывов
Кёнигсберг: восемь веков за два часа
Кёнигсберг: восемь веков за два часа
Кёнигсберг: восемь веков за два часа

Описание экскурсии

Маршрут Наша прогулка начнётся на острове Канта, мы увидим Кафедральный собор, Рыбную деревню. Потом сядем на трамвай и проедем до площади Победы. Благодаря нашим радиогарнитурам, в процессе поездки вы услышите историю штурма Кёнигсберга, строительства Дома Советов и Королевского замка. От площади Победы мы пешком пройдём вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим знаменитых быков, зоопарк и хомлина Ульяну. Кстати, в этой экскурсии мы встретим 3 из 7 хомлинов Калининграда. Закончится наша обзорная экскурсия возле Центрального парка. Удобное место, чтобы пообедать и принять решение, что делать дальше: пойти гулять с нами в Амалиенау или отдыхать. Важно знать:
  • Размер группы: до 18 человек.
  • Для удобства мы выдаем радиоаппаратуру, которая позволяет слышать гида на расстоянии до 100 метров. Вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустите.
  • В случае дождя возьмите с собой зонт или дождевик. Невзгоды погоды экскурсию не отменяют.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Площадь Победы
  • Проспект Мира в районе Хуфен
  • Знаменитых быков
  • Зоопарк
  • Хомлина Ульяну
  • Центральный парк
Что включено
  • Услуги гида
  • Радиогарнитура на время экскурсии
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Билетные кассы Кафедрального собора на острове Канта
Завершение: Калининград, проспект Победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
1
3
2
1
Н
В целом экскурсия интересная, скорее ее первая часть. Во второй части как будто сильно притянуто. Ожидали больше информации исторической. Из плюсов: слышно было очень хорошо, у всех была радиогарнитура. Экскурсовод очень приятная девушка.
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Э
Доброе время суток всем! Хочу написать много слов благодарности команде Двухметрового гида. За 3 коротких дня побывали на 2-х экскурсиях с вами. Сначала Трамвайчик под холодным дождём с Дмитрием. Но
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его искрометный юмор, интересный и захватывающий рассказ не оставили никого равнодушными. И про дождь забыли 😀Обожаем много ходить и знакомиться с новыми городами не через окно автобуса! Далее на следующий день мы были с Екатериной в Светлогорске и Янтарном. Энергично, занимательно, с нотками юмора и вновь много ходили! Здорово, что есть гарнитуры. Ты не должен ходить шаг в шаг с гидом. Мы отставали,что-то фотографировали, покупали, смотрели и одновременно с этим слышали всё и понимали где группа. Благодарим! Следующий наш визит из Сибири вновь будет на экскурсиях с вами!

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М
Были с Дмитрием на "Трамвайчике. .". Ну что сказать? Моя 85-летняя мама, съевшая собаку на экскурсиях, первые полчаса высказала мне свое неудовольствие (долго стоим на одном месте, смотрим только на
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фотографии, держит на ветру. .)Но чем дальше шла экскурсия, тем она все больше и больше "смилостививилась" и к концу осталась крайне довольна! Лично мне очень понравилась подача, с фото "до" и" после", юморком, интересными подробностями и личным отношением к тому, о чем вещал (это чувствовалось). Ваша команда, действительно, неординарна! Вы-молодцы! Завтра отправляемся с вами в Балтийск, ждем подобного удовольствия снова!

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Е
Добрый день! Ну вот и свершилось то, о чем мечтал, что планировал, к чему стремился: поездка в "тридевятое царство", встреча с Калининградом, и пять часов пешей прогулки с командой Двухметрового
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гида. 23 июня мы приехали рано утром из Зеленоградска на электричке, впереди нас ждала трехчасовая прогулка с Дарьей по маршруту экскурсии "Кёнигсбергский трамвай" и два часа прогулки с Екатериной по "Амалиенау - душа Калининграда". Благодаря профессионализму этих милых девушек, их увлеченностью делом, внимательному отношению к нам, туристам, такту и энергии, мы получили незабываемые эмоции от знакомства с Калининградом, вечером ещё хватило сил послушать орган в соборе и вернуться в Зеленоградск. Уже планирую новую поездку в следующем году и обязательно экскурсии с Двухметровым гидом! Спасибо команде, вы - гостеприимные хозяева такого благословенного края!

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Н
31 марта побывали на экскурсии «Кёнигсбергский трамвай» и были приятно удивлены тем, что экскурсию проводил сам Константин, который, более того, оказался нашим земляком. Несмотря на то, что в начале экскурсии
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он презентовал себя не как профессиональный гид, а тамада, поразило то, с какой необычайной легкостью, но и прекрасным эмоциональным наполнением Константин погрузил нас в историю города. При этом интересно провёл экскурсию, увлекая своей душевной и искренней теплотой к Калининграду. Огромная благодарность компании «Двухметрового гида» за профессионализм и любовь к своему делу. При таком ответственном подходе желание узнавать побережье Балтийского моря будет только увеличиваться.

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В
24 марта была на экскурсии «Кёнигсбергский трамвай», на которую я успела попасть практически с борта приземляющегося самолета) Экскурсовод Анастасия - прекрасный гид, очень приятная, коммуникабельная, настоящий профи своего дела. Назвать
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условия нашей экскурсии комфортными можно с большой натяжкой - дождь зарядил практически с самого начала. НО… благодаря интересным и познавательным рассказам Насти о городе, его истории, достопримечательностям, у всех присутствующих остались самые яркие и светлые впечатления о городе, в который хочется возвращаться ВСЕГДА! Спасибо Анастасии и всей команде) До следующей встречи!

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