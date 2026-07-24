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его искрометный юмор, интересный и захватывающий рассказ не оставили никого равнодушными. И про дождь забыли 😀Обожаем много ходить и знакомиться с новыми городами не через окно автобуса! Далее на следующий день мы были с Екатериной в Светлогорске и Янтарном. Энергично, занимательно, с нотками юмора и вновь много ходили! Здорово, что есть гарнитуры. Ты не должен ходить шаг в шаг с гидом. Мы отставали,что-то фотографировали, покупали, смотрели и одновременно с этим слышали всё и понимали где группа. Благодарим! Следующий наш визит из Сибири вновь будет на экскурсиях с вами!