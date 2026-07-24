Пешком и на трамвае — сквозь историю города. Эта экскурсия — путешествие во времени.
Мы пройдем по улицам, которые помнят рыцарей Тевтонского ордена, бурлящую жизнь немецкого Кёнигсберга и послевоенный советский Калининград.
Начнем на острове Канта, у стен Кафедрального собора — символа города, заглянем в Рыбную деревню с ее сказочными домиками, а затем ненадолго сядем в трамвай (оплачивается отдельно).
Мы пройдем по улицам, которые помнят рыцарей Тевтонского ордена, бурлящую жизнь немецкого Кёнигсберга и послевоенный советский Калининград.
Начнем на острове Канта, у стен Кафедрального собора — символа города, заглянем в Рыбную деревню с ее сказочными домиками, а затем ненадолго сядем в трамвай (оплачивается отдельно).
Описание экскурсииМаршрут Наша прогулка начнётся на острове Канта, мы увидим Кафедральный собор, Рыбную деревню. Потом сядем на трамвай и проедем до площади Победы. Благодаря нашим радиогарнитурам, в процессе поездки вы услышите историю штурма Кёнигсберга, строительства Дома Советов и Королевского замка. От площади Победы мы пешком пройдём вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим знаменитых быков, зоопарк и хомлина Ульяну. Кстати, в этой экскурсии мы встретим 3 из 7 хомлинов Калининграда. Закончится наша обзорная экскурсия возле Центрального парка. Удобное место, чтобы пообедать и принять решение, что делать дальше: пойти гулять с нами в Амалиенау или отдыхать. Важно знать:
- Размер группы: до 18 человек.
- Для удобства мы выдаем радиоаппаратуру, которая позволяет слышать гида на расстоянии до 100 метров. Вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустите.
- В случае дождя возьмите с собой зонт или дождевик. Невзгоды погоды экскурсию не отменяют.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Площадь Победы
- Проспект Мира в районе Хуфен
- Знаменитых быков
- Зоопарк
- Хомлина Ульяну
- Центральный парк
Что включено
- Услуги гида
- Радиогарнитура на время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Билетные кассы Кафедрального собора на острове Канта
Завершение: Калининград, проспект Победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
В целом экскурсия интересная, скорее ее первая часть. Во второй части как будто сильно притянуто. Ожидали больше информации исторической. Из плюсов: слышно было очень хорошо, у всех была радиогарнитура. Экскурсовод очень приятная девушка.
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Э
Доброе время суток всем! Хочу написать много слов благодарности команде Двухметрового гида. За 3 коротких дня побывали на 2-х экскурсиях с вами. Сначала Трамвайчик под холодным дождём с Дмитрием. Но
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М
Были с Дмитрием на "Трамвайчике. .". Ну что сказать? Моя 85-летняя мама, съевшая собаку на экскурсиях, первые полчаса высказала мне свое неудовольствие (долго стоим на одном месте, смотрим только на
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Е
Добрый день! Ну вот и свершилось то, о чем мечтал, что планировал, к чему стремился: поездка в "тридевятое царство", встреча с Калининградом, и пять часов пешей прогулки с командой Двухметрового
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Н
31 марта побывали на экскурсии «Кёнигсбергский трамвай» и были приятно удивлены тем, что экскурсию проводил сам Константин, который, более того, оказался нашим земляком. Несмотря на то, что в начале экскурсии
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В
24 марта была на экскурсии «Кёнигсбергский трамвай», на которую я успела попасть практически с борта приземляющегося самолета) Экскурсовод Анастасия - прекрасный гид, очень приятная, коммуникабельная, настоящий профи своего дела. Назвать
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