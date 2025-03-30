Мы объедем Калининград по кругу и покажем вам самые значимые его места! Вы побываете в историческом сердце города, где семь столетий назад были основаны городские поселения Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт. Увидите истинный облик города, в котором причудливо переплелись разные эпохи. И познакомитесь с его историей — от Кёнигсберга до Калининграда.
Описание экскурсии
- Вы побываете в Рыбной деревне и у Кафедрального собора.
- Полюбуетесь на Закхаймские и Королевские ворота.
- Увидите разнообразную историческую застройку города — от готики и модерна до баухауса.
- Проедете по укреплённому фортификационными строениями Литовскому валу и увидите казарму «Кронпринц» и бастион «Грольман».
- Проследуете через бывшую Ганза-Плац, сейчас площадь Победы, и через проспект Мира.
- Окажетесь в атмосферном районе Амалиенау со старинными виллами.
Вы узнаете:
- о преподавательской деятельности Иммануила Канта в кёнигсбергском университете «Альбертина».
- истории Королевского замка.
- миссии и результатах пребывания в городе в 1697 году Великого посольства во главе с Петром I.
- и многом другом.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе. Рассадка свободная, места не резервируются.
- Все объекты осматриваются снаружи. Посещение музеев в программу не входит.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник в 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Полный билет
|900 ₽
|Школьники, студенты, пенсионеры
|850 ₽
|Дети до 7 лет включительно
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1199 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
31 мар 2025
Организовано все четко и хорошо. Автобус приехал вовремя, чистый и комфортный. Экскурсовод Юрий покорил всю группу! Огромная благодарность, отлично знает тему, отвечает на все вопросы, мастерски описывает разные исторические периоды. Не скучно, информация структурирована, даже дети увлеченно слушали 3 часа. Не помешал ни дождь, ни прохладная погода. Низкий поклон Юрию. Рекомендую очень этого гида. Невероятно приятный, интеллигентный человек. Спасибо
