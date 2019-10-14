53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

К сожалению, после штурма Кёнигсберга в 1945 году от старой немецкой застройки мало что осталось — город был сильно разрушен после налета авиации. В результате чего привычного для старинных европейских городов (Кёнигсберг был образован в 1255 году) исторического центра внутри современного города у нас не сохранилось, а очень жаль... Поэтому я предлагаю экскурсию на машине: за несколько часов можно будет увидеть все самое значимое и интересное из сохранившегося.
Экскурсия начнется с исторического центра города и продолжится вдоль бывшей городской стены. Вы увидите пять городских ворот, оборонительную крепость, бастионы, казарму, кирхи, Рыбную деревню, Старый кафедральный собор и могилу Канта на острове Кнайпхоф.
Время экскурсии не предполагает посещение музеев, которые находятся в бывших городских воротах, но вы сможете вернуться туда после экскурсии. В конце экскурсии я рекомендую гостям пообедать в одном из ресторанов, расположенных в бывших оборонительных сооружениях, чтобы еще больше ощутить дух старинного прусского города.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Аккредитованный экскурсовод в национальном парке Куршская коса. Организатор и ведущая обнимательной вечеринки в Калининграде. Амбассадор каучсерфинга в Калининграде. По первому образованию — оперная певица. Сдала на права помощника яхтенного капитана. Руководила клубом автокросса. Почти коренная калининградка. Мама троих сыновей. Снимаю фото и делаю видеоклипы об экскурсии — обращайтесь.
Потрясающая экскурсия грамотно увлекательно советую воспользоваться услугами экскурсовода Екатерины
Роман
8 сентября 2019
Замечательный гид, любящий свой город и отлично знающий его историю. Спасибо большое Екатерине за экскурсию!
Константин
23 апреля 2019
Если кратко, то стояла задача показать семье город. Мы его увидели. Если вы хотите узнать больше истории и ощутить город, то это не самый подходящий вариант. Материал скуден, плохо структурирован, подаётся сухо. Экскурсовод не вовлекает экскурсантов в процесс.
Опоздание на экскурсию и проведение ее части с набитым ртом, мотивируя пропущенным завтраком - считаю не профессиональным.
Вероника
20 апреля 2019
Ожидали большего от данной экскурсии . Цены очень разнились , решили выбрать экскурсию по дороже , надеясь , что она будет лучше . Ошиблись .
Минимум информации. Самостоятельно узнали и увидели намного больше.
Это сугубо моё мнение, каждому своё !
Александр
16 апреля 2019
Прекрасная экскурсия в компании прекрасного гида: непринужденно, познавательно, интересно. За три часа вы увидите все стороны этого удивительного города! Рекомендуем Катю и эту экскурсию.
Наталья
3 ноября 2018
Мы хотели увидеть Кенингсберг, мы его увидели.
Игорь
15 октября 2018
Очень понравилась обзорная экскурсия по Калининграду, проведенная Екатериной. Особенно понравилась часть экскурсии, посвященная немецкой довоенной архитектуре с ее демонстрацией в конкретных районах города.
Ирина
1 октября 2018
Это наш первый визит в Калининград, и во многом благодаря чудесно организованной экскурсии и нашему замечательному гиду Екатерине о городе остались самые теплые впечатления! В рамках одного путешествия, достаточно короткого, мы посетили много запоминающихся, ярких мест - от острова Канта до Музея марципана. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям! Спасибо!
Екатерина
21 сентября 2018
Спасибо большое Екатерине за интересную экскурсию.
Соленое море, песчаные дюны и танцующий лес — незабываемая прогулка по уникальному памятнику природы
На нашей планете есть множество энергетических мест, куда издревле люди стремятся, чтобы очиститься и наполниться. Одно из таких мест - Куршская коса. Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря, соснового леса и свежекопченой рыбы. Залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес, бесконечное небо, обжигающее солнце и прохладный ветер — прогулка здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Калининграда и узнаете, где находится его древнейшая постройка, как влияют отношения между людьми на облик города и какие знаменитые личности жили здесь в разные эпохи. А также посетите самые колоритные районы и насладитесь тишиной и уютом острова Кнайпхоф.
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!