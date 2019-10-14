53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Индивидуальная экскурсия на машине по наследию старого Кёнигсберга

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Черты средневекового Кёнигсберга проглядывают в облике современного Калининграда, и на моей экскурсии вы сможете их различить.

Проехав на автомобиле по самым знаковым уголкам города, вы посмотрите на остатки крепостных стен, посетите кантовские места и узнаете обо всём значимом и интересном в истории города.
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии53 отзыва
4.69
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду

Что вас ожидает

К сожалению, после штурма Кёнигсберга в 1945 году от старой немецкой застройки мало что осталось — город был сильно разрушен после налета авиации. В результате чего привычного для старинных европейских городов (Кёнигсберг был образован в 1255 году) исторического центра внутри современного города у нас не сохранилось, а очень жаль... Поэтому я предлагаю экскурсию на машине: за несколько часов можно будет увидеть все самое значимое и интересное из сохранившегося.

Экскурсия начнется с исторического центра города и продолжится вдоль бывшей городской стены. Вы увидите пять городских ворот, оборонительную крепость, бастионы, казарму, кирхи, Рыбную деревню, Старый кафедральный собор и могилу Канта на острове Кнайпхоф.

Время экскурсии не предполагает посещение музеев, которые находятся в бывших городских воротах, но вы сможете вернуться туда после экскурсии. В конце экскурсии я рекомендую гостям пообедать в одном из ресторанов, расположенных в бывших оборонительных сооружениях, чтобы еще больше ощутить дух старинного прусского города.

Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Аккредитованный экскурсовод в национальном парке Куршская коса. Организатор и ведущая обнимательной вечеринки в Калининграде. Амбассадор каучсерфинга в Калининграде. По первому образованию — оперная певица. Сдала на права помощника яхтенного капитана. Руководила клубом автокросса. Почти коренная калининградка. Мама троих сыновей. Снимаю фото и делаю видеоклипы об экскурсии — обращайтесь.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
получили то что ждали)))
27 сентября 2019
Потрясающая экскурсия грамотно увлекательно советую воспользоваться услугами экскурсовода Екатерины
8 сентября 2019
Замечательный гид, любящий свой город и отлично знающий его историю. Спасибо большое Екатерине за экскурсию!
23 апреля 2019
Если кратко, то стояла задача показать семье город. Мы его увидели. Если вы хотите узнать больше истории и ощутить город, то это не самый подходящий вариант. Материал скуден, плохо структурирован, подаётся сухо. Экскурсовод не вовлекает экскурсантов в процесс.
Опоздание на экскурсию и проведение ее части с набитым ртом, мотивируя пропущенным завтраком - считаю не профессиональным.
20 апреля 2019
Ожидали большего от данной экскурсии . Цены очень разнились , решили выбрать экскурсию по дороже , надеясь , что она будет лучше . Ошиблись .
Минимум информации. Самостоятельно узнали и увидели намного больше.
Это сугубо моё мнение, каждому своё !
16 апреля 2019
Прекрасная экскурсия в компании прекрасного гида: непринужденно, познавательно, интересно. За три часа вы увидите все стороны этого удивительного города! Рекомендуем Катю и эту экскурсию.
3 ноября 2018
Мы хотели увидеть Кенингсберг, мы его увидели.
15 октября 2018
Очень понравилась обзорная экскурсия по Калининграду, проведенная Екатериной. Особенно понравилась часть экскурсии, посвященная немецкой довоенной архитектуре с ее демонстрацией в конкретных районах города.
1 октября 2018
Это наш первый визит в Калининград, и во многом благодаря чудесно организованной экскурсии и нашему замечательному гиду Екатерине о городе остались самые теплые впечатления! В рамках одного путешествия, достаточно короткого, мы посетили много запоминающихся, ярких мест - от острова Канта до Музея марципана. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям! Спасибо!
21 сентября 2018
Спасибо большое Екатерине за интересную экскурсию.
Ещё 43 отзыва

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