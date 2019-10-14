53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Черты средневекового Кёнигсберга проглядывают в облике современного Калининграда, и на моей экскурсии вы сможете их различить. Проехав на автомобиле по самым знаковым уголкам города, вы посмотрите на остатки крепостных стен, посетите кантовские места и узнаете обо всём значимом и интересном в истории города.

Что вас ожидает

К сожалению, после штурма Кёнигсберга в 1945 году от старой немецкой застройки мало что осталось — город был сильно разрушен после налета авиации. В результате чего привычного для старинных европейских городов (Кёнигсберг был образован в 1255 году) исторического центра внутри современного города у нас не сохранилось, а очень жаль... Поэтому я предлагаю экскурсию на машине: за несколько часов можно будет увидеть все самое значимое и интересное из сохранившегося.

Экскурсия начнется с исторического центра города и продолжится вдоль бывшей городской стены. Вы увидите пять городских ворот, оборонительную крепость, бастионы, казарму, кирхи, Рыбную деревню, Старый кафедральный собор и могилу Канта на острове Кнайпхоф.

Время экскурсии не предполагает посещение музеев, которые находятся в бывших городских воротах, но вы сможете вернуться туда после экскурсии. В конце экскурсии я рекомендую гостям пообедать в одном из ресторанов, расположенных в бывших оборонительных сооружениях, чтобы еще больше ощутить дух старинного прусского города.