Калининград речной и земной

Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере

Групповая
Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере.

На нашей экскурсии вы рассмотрите Кёнигсберг-Калининград сразу и со стороны суши, и со стороны реки Преголя! Для начала объедем основные достопримечательности города на автобусе и сделаем пару фотопауз.

Затем на небольшом катере проплывем рядом с Рыбной деревней, островом Канта, увидим знаменитый Музей Мирового океана и зайдём в портовую зону, чтобы ещё больше проникнуться духом города.
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной
Калининград речной и земной

Что вы можете увидеть 🤩

  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота
  • Музей янтаря (Башня Дона)
  • Башня Врангеля
  • Площадь Победы
  • Драматический театр
  • Набережная р. Преголя
  • Стадион «Калининград»
  • Исторические мосты Кёнигсберга
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Биржа Кёнигсберга
  • Музей Мирового океана
  • Порты Калининграда
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Об экскурсии

Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере. На нашей экскурсии вы рассмотрите Кёнигсберг-Калининград сразу и со стороны суши, и со стороны реки Преголя! Для начала объедем основные достопримечательности города на автобусе и сделаем пару фотопауз. Затем на небольшом катере проплывем рядом с Рыбной деревней, островом Канта, увидим знаменитый Музей Мирового океана и зайдём в портовую зону, чтобы ещё больше проникнуться духом города.

Подробнее о программе

На комфортабельном автобусе мы проедем рядом с основными достопримечательностями города. Вы увидите сохранившееся части внутреннего пояса обороны, отголоски мощи грозного города-крепости, каковым являлся Кёнигсберг многие века: Закхаймские, Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона (ныне Музей янтаря) и Врангеля, редюиты бастионов Купфертайх и Обертайх, а также часть оборонительного вала.
Проедем по площади Победы, узнаем прозвища «Борющихся зубров» и тайны «ганзейских хрущёвок». А после прогуляемся по острову Канта до могилы знаменитого философа, расположенной в стенах монументального Кафедрального собора, жемчужины балтийской готики XIV века.
У Рыбной деревни пройдем на борт небольшого катера, чтобы получить еще больше впечатлений от города уже с водной глади нашей реки Преголя. Все сохранившиеся исторические мосты Кёнигсберга и остров Канта предстанут перед вами уже с иной стороны, как иное измерение. Окажемся совсем рядом с научно-исследовательскими судами «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводной лодкой Б-413 и другими экспонатами Музея Мирового океана. Под брутальным двухъярусным мостом загадаем желание, а находясь в портовой зоне узнаем, чем славились порты Кёнигсберга и почему Калининград не только перенял, но и приумножил славу и достижения.
Помимо этого, по ходу экскурсии мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан!
Организационные детали

Время и место посадки в автобус:

  • 11:20 Отель Mercure (главный вход);
  • 11:30 Отель Radisson (главный вход);
  • 11:40 ТЦ Европа (автобусная остановка);
  • 11:45 Гостиница Калининград (автобусная остановка у ТЦ Плаза);
  • 11:55 Отели Ibis/Holiday Inn (напротив входа в отель Ibis);
  • 12:00 Рыбная деревня (возле отеля Кайзерхоф, главный вход).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель Mercure, и еще 4 места на выбор
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда и суббота в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время и место посадки в автобус:
  • 09:00 Отель Mercure (главный вход)
  • 09:10 ТЦ Европа (автобусная остановка)
  • 09:15 Гостиница Калининград (автобусная остановка у ТЦ Плаза)
  • 09:25 Отели Ibis (главный вход)
  • 09:30 Рыбная Деревня (возле отеля Кайзерхоф, главный вход)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, среда и суббота в 09:00

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