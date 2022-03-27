Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере. На нашей экскурсии вы рассмотрите Кёнигсберг-Калининград сразу и со стороны суши, и со стороны реки Преголя! Для начала объедем основные достопримечательности города на автобусе и сделаем пару фотопауз. Затем на небольшом катере проплывем рядом с Рыбной деревней, островом Канта, увидим знаменитый Музей Мирового океана и зайдём в портовую зону, чтобы ещё больше проникнуться духом города.

Подробнее о программе

На комфортабельном автобусе мы проедем рядом с основными достопримечательностями города. Вы увидите сохранившееся части внутреннего пояса обороны, отголоски мощи грозного города-крепости, каковым являлся Кёнигсберг многие века: Закхаймские, Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона (ныне Музей янтаря) и Врангеля, редюиты бастионов Купфертайх и Обертайх, а также часть оборонительного вала.

Проедем по площади Победы, узнаем прозвища «Борющихся зубров» и тайны «ганзейских хрущёвок». А после прогуляемся по острову Канта до могилы знаменитого философа, расположенной в стенах монументального Кафедрального собора, жемчужины балтийской готики XIV века.

У Рыбной деревни пройдем на борт небольшого катера, чтобы получить еще больше впечатлений от города уже с водной глади нашей реки Преголя. Все сохранившиеся исторические мосты Кёнигсберга и остров Канта предстанут перед вами уже с иной стороны, как иное измерение. Окажемся совсем рядом с научно-исследовательскими судами «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводной лодкой Б-413 и другими экспонатами Музея Мирового океана. Под брутальным двухъярусным мостом загадаем желание, а находясь в портовой зоне узнаем, чем славились порты Кёнигсберга и почему Калининград не только перенял, но и приумножил славу и достижения.

Помимо этого, по ходу экскурсии мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан!

Организационные детали

Время и место посадки в автобус: