Регина проводит ещё 2 экскурсии

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Первая встреча с Калининградом

Осознать роль города в истории западной цивилизации в большом путешествии по его главным памятникам

Регина
Регина – Гид из Калининграда
Вы узнаете, как на землях древних пруссов появился город-крепость и обитель могучего Тевтонского ордена.

Послушаете таинственные истории 📖 Королевского замка и легендарной Янтарной комнаты.

Также я расскажу о трагичных событиях острова-призрака Кнайпхоф, испытаниях еврейской диаспоры, восьми знаменитых неоготических воротах и кольце фортов — «ночной перине Кенигсберга».
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 700 ₽ за экскурсию

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Первая встреча с Калининградом
Первая встреча с Калининградом

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое Земландского полустрова
Город 🏙️ находился в центре событий, происходивших в регионе, поэтому слушая о знаковых вехах калининградской летописи, вы получите представление о роли всего полуострова в истории 📖 Европы. Поговорим о древних прусских племенах, Тевтонском ордене и основании города-крепости Кенигсберга, периоде герцогства, королевства и трагедиях 20 века. Также вы узнаете о тайнах одного из древнейших замков Европы — Королевского, поймете, какой невероятный путь прошел памятник до полного уничтожения в прошлом столетии и выясните судьбу легендарной Янтарной комнаты.

Остров Канта, или город-призрак
В бывшем Кнайпхофе вы услышите о трагической истории островного города-призрака и укладе его жителей. Познакомитесь с богатой историй Кафедрального собора, уходящей еще в 13 век. Отдельное внимание уделим самому знаменитому жителю Кенигсберга, ученому и философу Иммануилу Канту. Попробуем решить старинную математическую задачу «О семи мостах». А после я расскажу об участи кенигсбергских евреев, событиях Хрустальной ночи, судьбе Либеральной синагоги и Еврейского сиротского дома.

Город-крепость: ворота и форты
Наследие Калининграда невозможно представить без восьми знаменитых прусских ворот и фортификационных сооружений. Вы осмотрите неоготические сооружения и узнаете, какие интересные заведения открыты сейчас в стенах старинных памятников. Также я расскажу о кольце фортов — «ночной перине Кенигсберга», блокировавшей подступы к городу. И проведу по местам боевых сражений во время штурма Кенигсберга.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 🧭 — 4, 5-5 часов, строгих ограничений по времени нет
  • Дополнительных расходов, за исключением трат на еду, напитки и сувениры 🎁, не предвидится
  • По предварительному согласованию возможен трансфер из любого города области, а если сразу после экскурсии вам нужно будет ехать в аэропорт — мы отвезем бесплатно
Первая встреча с Калининградом
Первая встреча с Калининградом
Первая встреча с Калининградом
Первая встреча с Калининградом
Первая встреча с Калининградом
Первая встреча с Калининградом
Первая встреча с Калининградом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Регина
Регина
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я родилась и живу в удивительном Калининграде. Увлечена историей и влюблена в свой Янтарный край. Более 3-х лет работаю гидом-экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — 20 лет).
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Регина проводит ещё 2 экскурсии

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