Регина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое Земландского полустрова

Город 🏙️ находился в центре событий, происходивших в регионе, поэтому слушая о знаковых вехах калининградской летописи, вы получите представление о роли всего полуострова в истории 📖 Европы. Поговорим о древних прусских племенах, Тевтонском ордене и основании города-крепости Кенигсберга, периоде герцогства, королевства и трагедиях 20 века. Также вы узнаете о тайнах одного из древнейших замков Европы — Королевского, поймете, какой невероятный путь прошел памятник до полного уничтожения в прошлом столетии и выясните судьбу легендарной Янтарной комнаты.

Остров Канта, или город-призрак

В бывшем Кнайпхофе вы услышите о трагической истории островного города-призрака и укладе его жителей. Познакомитесь с богатой историй Кафедрального собора, уходящей еще в 13 век. Отдельное внимание уделим самому знаменитому жителю Кенигсберга, ученому и философу Иммануилу Канту. Попробуем решить старинную математическую задачу «О семи мостах». А после я расскажу об участи кенигсбергских евреев, событиях Хрустальной ночи, судьбе Либеральной синагоги и Еврейского сиротского дома.

Город-крепость: ворота и форты

Наследие Калининграда невозможно представить без восьми знаменитых прусских ворот и фортификационных сооружений. Вы осмотрите неоготические сооружения и узнаете, какие интересные заведения открыты сейчас в стенах старинных памятников. Также я расскажу о кольце фортов — «ночной перине Кенигсберга», блокировавшей подступы к городу. И проведу по местам боевых сражений во время штурма Кенигсберга.

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