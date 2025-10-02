Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом

Эта экскурсия для тех, кто хочет небанально и со вкусом провести вечер в Калининграде. Мы расскажем вам о жизни и быте жителей старейшего пригорода Кёнигсберга — Понарта.
Поговорим об истории пивоварения, о технологии производства пива и особенностях кухни Восточной Пруссии, которую вы обязательно попробуете.
Описание экскурсии
Храм Рождества Пресвятой Богородицы — бывшая Понартская кирха, построенная в 1897 году в готическом стиле.
Пивной завод «Понарт», где нас встретят танки, полные свежесваренного пива. Вы узнаете о технологиях производства и, конечно, продегустируете продукцию завода.
Индустриальное здание немецкой пивоварни, на базе которой открыт современный культурный квартал «Понарт». Это пространство претендует стать новым символом города.
Ресторан «Арт Депо» с концепцией «история со вкусом». Вы попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам Восточной Пруссии. А также рассмотрите уникальные макеты и диорамы городов Калининградской области.
В стоимость программы входит:
- 4 вида пива
- традиционный картофельный салат
- кёнигсбергские клопсы
- крылышки в пиве по рецепту фрау Марты
- десерт
Организационные детали
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет — наливаем исключительно квас и кормим полноценным взрослым прусским ужином
- Для удобства мы выдаём радиоаппаратуру — вы сможете сделать фото, немного отстать и ничего не пропустить
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Киевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 317 туристов
Меня зовут Константин. И я категорически против скучных экскурсий! Для того, чтобы вызвать в вас сильные чувства к Калининградской области, я собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кобец
2 окт 2025
Экскурсия не стоит своих денег. Встретились, зашли выпить, вернее, продегустировать четыре вида пива, два из которых даже пить не хотелось, послушали невнятный рассказ руководителя цеха. Потом пошли на ужин в ресторан, который своих денег, которые заплатили точно не стоит. Не рекомендую экскурсию
Константин
Ответ организатора:
Спасибо, что написали отзыв. Мне жаль, что ваши личные вкусы не были удовлетворены. К сожалению, такое случается. Наша экскурсия основана
Ю
Юлия
5 мая 2025
Отличная экскурсия! Мария- замечательный рассказчик!
На пивоварне отменная дегустация! А ужин выше всяких похвал! Спасибо за отличную организацию!
Входит в следующие категории Калининграда
