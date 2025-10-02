Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом

Эта экскурсия для тех, кто хочет небанально и со вкусом провести вечер в Калининграде. Мы расскажем вам о жизни и быте жителей старейшего пригорода Кёнигсберга — Понарта. Поговорим об истории пивоварения, о технологии производства пива и особенностях кухни Восточной Пруссии, которую вы обязательно попробуете.

Время начала: 18:00

Храм Рождества Пресвятой Богородицы — бывшая Понартская кирха, построенная в 1897 году в готическом стиле.

Пивной завод «Понарт», где нас встретят танки, полные свежесваренного пива. Вы узнаете о технологиях производства и, конечно, продегустируете продукцию завода.

Индустриальное здание немецкой пивоварни, на базе которой открыт современный культурный квартал «Понарт». Это пространство претендует стать новым символом города.

Ресторан «Арт Депо» с концепцией «история со вкусом». Вы попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам Восточной Пруссии. А также рассмотрите уникальные макеты и диорамы городов Калининградской области.

4 вида пива

традиционный картофельный салат

кёнигсбергские клопсы

крылышки в пиве по рецепту фрау Марты

десерт

