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Мы уверены: таким Калининград вы ещё не видели! Наша команда разработала авторский маршрут, который не похож ни на одно экскурсионное предложение.



Продолжительность всего два часа, но поверьте, мы охватим за это время весь город! Наши пилоты уже седлают железных коней Honda Gold Wing, а место пассажира пока свободно. Вы с нами?