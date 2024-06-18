Мы уверены: таким Калининград вы ещё не видели! Наша команда разработала авторский маршрут, который не похож ни на одно экскурсионное предложение.
Продолжительность всего два часа, но поверьте, мы охватим за это время весь город! Наши пилоты уже седлают железных коней Honda Gold Wing, а место пассажира пока свободно. Вы с нами?
Продолжительность всего два часа, но поверьте, мы охватим за это время весь город! Наши пилоты уже седлают железных коней Honda Gold Wing, а место пассажира пока свободно. Вы с нами?
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Стартуем от Медового моста, прокатимся по Московскому проспекту, посмотрим на Закхаймские ворота, проедем мимо Музея янтаря, Королевских и Росгартенских ворот и посетим центральные улицы, любуясь немецкой архитектурой.
- Наш путь пройдёт сквозь Площадь Победы с видом на собор Христа спасителя вдоль зелёных парков.
- А дальше нас ждёт великолепный и величественный порт и прилегающая к нему часть Калининграда. Вы увидите аутентичные немецкие элеваторы и корабли, подошедшие в этот час к городу. Насладитесь атмосферой портовой жизни, любуясь масштабами прибрежных вод и погрузочных кранов.
- Обязательно сделаем остановку у пирсов для классных фотографий и продолжим наше путешествие в южную часть Калининграда — к историческому паруснику Крузенштерн.
- Территория бывшей немецкой пивоварни Понарт — наша следующая цель. Здесь можно окунуться в историю приготовления пенного напитка и увидеть истинный масштаб немецкого архитектурного гения.
- Перед возвращением в Рыбную деревню, где завершится наша обзорная экскурсия, мы обязательно покажем вам Фридландские ворота — памятник архитектуры 19 века.
Вы узнаете:
- Какая задача стоит перед мостами Кёнигсберга.
- Какая связь между фильмом «Титаник» и Калининградом, а она есть, поверьте!
- Где находится старейший порт в России.
- Какие яйца красят калининградские студенты после выпуска.
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW (с подогревом сидений, разноцветными огнями и музыкой). За каждым участником закреплён отдельный мотоцикл и пилот.
- Обязательно предоставляем шлем, чистый подшлемник, непродуваемую/непромокаемую одежду от непогоды. Перед стартом проводим инструктаж по безопасности.
- Ограничения: возраст — от 12 лет, вес — не более 120 кг.
- Экскурсию проведёт один из гидов-водителей из нашей команды.
ежедневно в 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6 900 ₽
|Мотоцикл с боковой коляской (люлькой)
|13 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 580 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Калининграде. Отвезём с ветерком и в полной безопасности. Поехали!Задать вопрос
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