Приглашаем вас на уютную вечернюю прогулку по Калининграду — городу с характером, где немецкое прошлое переплетается с современностью, а в тенях улиц прячутся сказочные хранители — хомлины. Вы узнаете, почему остров Канта стал символом города и какие тайны скрывают башни Врангеля и Дона.

Остров Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь нас встретит дедушка Карл — самый мудрый из хомлинов. Вы узнаете, какую роль этот остров сыграл в истории.

Здание бывшей Кёнигсбергской биржи, где живёт папа Лео. По пути поговорим о торговом прошлом города и его значении как важного портового центра.

Район Амалиенау. Уголок старой Европы с виллами начала 20 века. Здесь прячется сын Антошка. Мы прогуляемся по тихим улицам, обсудим архитектуру, и вы почувствуете атмосферу довоенного Кёнигсберга.

Зоопарк. Один из старейших в России, где живёт дочка Ульяна. Вы услышите необычные истории этого места и узнаете о его сложных временах.

Башни Врангеля и Дона. Здесь вы увидите маму Варвару и бабушку Марту. Возле сооружений поговорим о фортификациях Кёнигсберга.

Бастион Обертайх. Также вы посетите «Объект 13» — место с особой атмосферой и загадочной историей. Здесь вы сможете продегустировать и приобрести вкусные сувениры Калининградской области.

