Погулять по знаковым точкам города, увидеть хомлинов и узнать историю
Приглашаем вас на уютную вечернюю прогулку по Калининграду — городу с характером, где немецкое прошлое переплетается с современностью, а в тенях улиц прячутся сказочные хранители — хомлины. Вы узнаете, почему остров Канта стал символом города и какие тайны скрывают башни Врангеля и Дона.
Остров Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь нас встретит дедушка Карл — самый мудрый из хомлинов. Вы узнаете, какую роль этот остров сыграл в истории.
Здание бывшей Кёнигсбергской биржи, где живёт папа Лео. По пути поговорим о торговом прошлом города и его значении как важного портового центра.
Район Амалиенау. Уголок старой Европы с виллами начала 20 века. Здесь прячется сын Антошка. Мы прогуляемся по тихим улицам, обсудим архитектуру, и вы почувствуете атмосферу довоенного Кёнигсберга.
Зоопарк. Один из старейших в России, где живёт дочка Ульяна. Вы услышите необычные истории этого места и узнаете о его сложных временах.
Башни Врангеля и Дона. Здесь вы увидите маму Варвару и бабушку Марту. Возле сооружений поговорим о фортификациях Кёнигсберга.
Бастион Обертайх. Также вы посетите «Объект 13» — место с особой атмосферой и загадочной историей. Здесь вы сможете продегустировать и приобрести вкусные сувениры Калининградской области.
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
Место посадки — одна из пяти точек на выбор, в том числе около популярных отелей
При бронировании вы можете выбрать билет с включённой дегустацией на выбор. Она будет проводиться в бастионе «Обертайх»
На каждой из остановок будет свободное время для самостоятельного осмотра локации
С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия
1490 ₽
Экскурсия + полная дегустация
5560 ₽
Экскурсия + пиво и строганина
3270 ₽
Экскурсия + пиво и угорь
3270 ₽
Экскурсия + пиво и сыр
2930 ₽
Экскурсия + пиво и мясо
2930 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
На ул. Черняховского 4Б
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 124085 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.