Мои заказы

По вечернему Калининграду

Погулять по знаковым точкам города, увидеть хомлинов и узнать историю
Приглашаем вас на уютную вечернюю прогулку по Калининграду — городу с характером, где немецкое прошлое переплетается с современностью, а в тенях улиц прячутся сказочные хранители — хомлины. Вы узнаете, почему остров Канта стал символом города и какие тайны скрывают башни Врангеля и Дона.
По вечернему Калининграду
По вечернему Калининграду
По вечернему Калининграду

Описание экскурсии

Остров Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь нас встретит дедушка Карл — самый мудрый из хомлинов. Вы узнаете, какую роль этот остров сыграл в истории.

Здание бывшей Кёнигсбергской биржи, где живёт папа Лео. По пути поговорим о торговом прошлом города и его значении как важного портового центра.

Район Амалиенау. Уголок старой Европы с виллами начала 20 века. Здесь прячется сын Антошка. Мы прогуляемся по тихим улицам, обсудим архитектуру, и вы почувствуете атмосферу довоенного Кёнигсберга.

Зоопарк. Один из старейших в России, где живёт дочка Ульяна. Вы услышите необычные истории этого места и узнаете о его сложных временах.

Башни Врангеля и Дона. Здесь вы увидите маму Варвару и бабушку Марту. Возле сооружений поговорим о фортификациях Кёнигсберга.

Бастион Обертайх. Также вы посетите «Объект 13» — место с особой атмосферой и загадочной историей. Здесь вы сможете продегустировать и приобрести вкусные сувениры Калининградской области.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Место посадки — одна из пяти точек на выбор, в том числе около популярных отелей
  • При бронировании вы можете выбрать билет с включённой дегустацией на выбор. Она будет проводиться в бастионе «Обертайх»
  • На каждой из остановок будет свободное время для самостоятельного осмотра локации
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия1490 ₽
Экскурсия + полная дегустация5560 ₽
Экскурсия + пиво и строганина3270 ₽
Экскурсия + пиво и угорь3270 ₽
Экскурсия + пиво и сыр2930 ₽
Экскурсия + пиво и мясо2930 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Черняховского 4Б
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 124085 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «По вечернему Калининграду»

По Калининграду - с гидом-историком и хомлинами
На машине
2.5 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Калининграду - с гидом-историком и хомлинами
Узнать факты и легенды города двух имён и увидеть в нём самое главное
Начало: Остров Канта
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест для всей семьи «История Калининграда глазами хомлинов»
Пешая
4 часа
3 отзыва
Квест
Квест для всей семьи «История Калининграда глазами хомлинов»
Пройти по ключевым районам Калининграда, разгадать ребусы и помочь хомлинам добраться домой
Начало: У главного корпуса Музея Мирового океана
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от 9990 ₽ за человека
Обзорная по Калининграду «В поисках хомлинов»
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
-
5%
6 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Обзорная по Калининграду «В поисках хомлинов»
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, прогуливаясь по его историческим районам и открывая тайны прошлого
Начало: На улице Шевченко
Расписание: во вторник и пятницу в 17:00
29 мая в 17:00
2 июн в 17:00
2185 ₽2300 ₽ за человека
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Пешая
1.5 часа
-
5%
44 отзыва
Индивидуальная
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Погрузитесь в атмосферу Калининграда с хомлинами, изучите немецкие районы и насладитесь семейной прогулкой
Начало: Возле зоопарка
2 июл в 10:00
3 июл в 10:00
от 3800 ₽4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
-10%
до 1 июня
1490 ₽ за человека