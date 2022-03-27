Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией

Семейная экскурсия, где дети смогут оценить оригинальное миндальное лакомство

5
3 отзыва
Групповая
Семейная экскурсия, где дети смогут оценить оригинальное миндальное лакомство и шоколад, дамы – неподражаемый вкус настоящих крафтовых сыров под бокал виноградного напитка, а сильная половина человечества продегустирует 5 сортов свежесваренного живого пива!
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией
Попробуй пРуссию на вкус! Семейная экскурсия в мини-группе с дегустацией

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музей марципана
  • Бранденбургские ворота
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен Дорф
  • Кирха XIV века
  • Замок Нойхаузен
  • Пивоварня Остмарк
  • Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Семейная экскурсия, где дети смогут оценить оригинальное миндальное лакомство и шоколад, дамы – неподражаемый вкус настоящих крафтовых сыров под бокал виноградного напитка, а сильная половина человечества продегустирует 5 сортов свежесваренного живого пива!
На экскурсии вы узнаете о вкусовых пристрастиях жителей Восточной Пруссии, увидите два средневековых замка и немецкие кирхи, которым более 700 лет, оцените немецкий и кенигсбергский марципан, шоколад с различным процентом содержания какао, несколько видов крафтовых сыров под красное сухое, а также фирменное свежесваренное пиво после экскурсии на одну из старейших пивоварен Кенигсберга, где сейчас расположено современное пивоваренное производство.
Подробнее о программе и достопримечательностях
Калининградская земля – место, где можно познакомиться с сохраняющимися или возрождающимися гастрономическими традициями самого западного региона России. Калининградский регион начинает захватывать туристические гастрономические рынки и уже сейчас может похвастаться особой продукцией, с которой ассоциируется облик нашего края.
Калининград – это марципан, пиво, крафтовые сыры и колбасы, настойки и, конечно, Восточно-Прусская кухня. Но традиции не появляются без определенных особенностей местности, истории и мастеров. В нашей экскурсии мы расскажем вам о формировании гастрономических традиций Калининградской области и Восточной Пруссии, и Вы сможете попробовать наши фирменные продукты, которые в полной мере отражают гастрономические пристрастия жителей этих мест.
Начало нашей экскурсии сладкое – мы посетим настоящий Музей марципана – одного из вкуснейших изысканных кондитерских лакомств, снискавших любовь миллионов гурманов по всему свету. Кенигсбергский марципан прославил Восточную Пруссию на весь мир! На экскурсии мы узнаем, из чего же делают это сладкое чудо, а небольшая дегустация позволит понять, чем же отличаются различные виды этого лакомства. Музей находится в одних из семи сохранившихся городских воротах Кенигсберга 1843 года постройки.
История региона тесно связана с пивоварением: здесь размещались крупные производства пенного, а горожане и пивовары устраивали ежегодное торжество с дегустацией напитка. И мы также посетим одну из старейших пивоварен Кенигсберга, где сейчас варится отменное пиво! Экскурсия на производство, где вы увидите весь процесс создания пенного напитка, и дегустация нескольких сортов пива не оставят вас равнодушными к возрождающимся традициям нашего края!
Далее мы с вами поедем в окрестности тевтонского замка, где по пути вы увидите еще один средневековый замок, а также немецкие кирхи XIII – XIV веков постройки.
Возле руин замка Шаакен, в историческом здании 1900 года расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика. Это одна из лучших сыроварен Калининградской области с современным оборудованием – на экскурсии по сыроварне вы познакомитесь с тонкостями сыроварного дела, а на дегустации под бокал сухого красного отведаете различные сорта крафтового сыра и шоколада. Да, да – шоколадная фабрика совсем рядом, а шоколад ручной работы с различными ягодами – это верх шоколадного блаженства!
По пути в Калининград мы сделаем фото-паузу возле самого молодого замка на нашей территории – замка Нессельбек.
Желающие «продолжения банкета» могут остаться на ужин в ресторане замка (при наличии свободных столиков), оценить блюда восточно-прусской кухни, посетить музей инквизиции, отведать пиво замковой пивоварни и увидеть конно-рыцарское шоу. После окончания ужина самостоятельно приехать в Калининград.

Важно знать

Туристам на экскурсии необходимо иметь QR-код вакцинированного или переболевшего короновирусной инфекцией в связи с действующими в области ограничениями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дегустационные сеты (900 руб. /взрослый (с 01.05.2022 - 1400 руб.), 300 руб. /детский)
Место начала и завершения?
Ленинский проспект, 81, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: В субботу и в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В субботу и в воскресенье в 11:00

Отзывы от туристов

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