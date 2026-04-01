Эта экскурсия — удивительное путешествие на восток области. Вы увидите главные достопримечательности Советска, Немана и Черняховска. Узнаете много интересного об истории Восточной Пруссии, о готических замках и старинных кирках. А ещё — посетите сыроварню и попробуете разные сорта сыра.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Калининграда
11:20–13:00 — обзорная экскурсия по Черняховску
- Променад по старинным улочкам.
- Памятник военному министру и фельдмаршалу Барклаю де Толли.
- Замок Истенбург.
- Лютеранская кирха 14 века.
- Георгенбургский замок.
- И одноимённый конный завод.
13:00–13:30 — обед
14:40–15:00 — обзорная экскурсия по Советску
- Променад по городским окрестностям.
- Величественный мост королевы Луизы.
- Скульптурное произведение «Лось».
- Тильзитский трамвайчик — памятник на центральной площади города.
16:00–17:30 — экскурсия, дегустация, свободное время в Немане
- Статуя-памятник в честь принцессы Рагнеты.
- Замок Рагнит.
- Дегустация на сыроварне Deutsches Haus (40 мин).
- Свободное время.
17:30 — выезд из Немана
19:00 — возвращение в Калининград
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе.
- Дополнительно по желанию оплачиваются: обед — 400–500 ₽ с чел. и дегустация — 400 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 33 туристов
Наше агентство организовывает экскурсии и туры с 2006 года. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые программы, в том числе тематические, исторические и прочие. Некоторые экскурсии наши гиды проводят в образе барона Мюнхгаузена, пивовара и т. д.
Входит в следующие категории Калининграда
