Малые города — это очарование европейской провинции, где можно ощутить ускользающую красоту хрупких древних стен.
На нашем пути будут встречаться немецкие брусчатые дороги, развалины орденских замков и остатки крепостных стен, замковая мельница и довоенная гидроэлектростанция.
И, конечно же, жемчужиной нашей прогулки станет один из самых значимых объектов Третьего Рейха в Восточной Пруссии — шлюз Мазурского канала.
На нашем пути будут встречаться немецкие брусчатые дороги, развалины орденских замков и остатки крепостных стен, замковая мельница и довоенная гидроэлектростанция.
И, конечно же, жемчужиной нашей прогулки станет один из самых значимых объектов Третьего Рейха в Восточной Пруссии — шлюз Мазурского канала.
Ближайшие даты:
29
мая
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5
июн
июн
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июн
июн
19
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Первый шлюз Мазурского канала
- Железнодорожный (бывший Гердауэн)
- Руины замка Гердауэн
- Город Правдинск (Фридланд)
- Собор Святого Георгия Победоносца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Первой точкой в нашей поездке станет пос. Дружба, где мы осмотрим первый шлюз Мазурского канала. Затем проследуем в п. Железнодорожный (бывший Гердауэн) — городок с замком, мельницей и патефонами, сохранивший свою застройку с довоенных времён. Вы увидите все особенности фахверковых построек, как будто попали в Баварскую деревню. Мы поднимемся на гору к руинам замка Гердауэн и замковой мельнице, откуда открывается великолепный вид на пруд и кирху.
- Далее нас ждёт заложенный еще в средневековье город Правдинск (Фридланд), рядом с которым в 1807 году произошло одно из самых кровопролитных сражений, во время которого Наполеоновские войска выступили против Русской армии. Вы сможете подняться на башню собора Святого Георгия Победоносца (16 век) — ту самую, с высоты которой в 1807 году офицеры русской армии вели наблюдение за ходом сражения. Мы прогуляемся по очень атмосферным улочкам провинциального европейского города, где немецкая архитектура покоряет своим разнообразием и аутентичностью. Гид расскажет вам о сражениях, славных подвигах солдат и истории былых времён.
Важно:Бронирование тура происходит только после полной оплаты.
Каждый понедельник
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Кофе, чай и открытка с портретом дядюшки Мазура — в подарок
- Что не входит
- Посещения выставки по истории канала в кабинете смотрителя — 170 руб. (дети до 16 лет бесплатно)
- Место начала и завершения?
- Отель Кайзерхоф, и еще 4 места на выбор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый понедельникЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Гид будет с табличкой «Бюро путешествий». За день до выезда мы сообщим контакты гида и номер, марку автобуса.
- Время и место посадки в автобус:
- 09:00 Отель Mercure (главный вход)
- 09:10 Отель Radisson (главный вход)
- 09:20 ТЦ Европа (автобусная остановка Ленинский проспект)
- 09:25 Гостиница Калининград (автобусная остановка у ТЦ Плаза)
- 09:35 Отели Ibis/Holiday Inn (напротив входа в отель Ibis)
- 09:40 Рыбная Деревня (возле отеля Кайзерхоф, главный вход)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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